La izquierda derrota a la extrema derecha en las elecciones rumanas

Por Luiza Ilie

BUCAREST, 1 dic (Reuters) - Los socialdemócratas de izquierda (PSD), en el poder en Rumanía, parecían encaminados a ganar la mayoría de los votos en las elecciones parlamentarias del domingo, con lo cual lograrían hacer contener un resurgente movimiento de extrema derecha que desafía la orientación prooccidental del país, según los resultados parciales. La votación es la segunda de tres consecutivas para elegir un nuevo Parlamento y un nuevo Presidente, después de que en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el 24 de noviembre, un candidato independiente de extrema derecha, Calin Georgescu, pasara pasara de ser relativamente desconocido a convertirse en el favorito.

Su inesperada victoria supuso el apoyo a partidos ultranacionalistas y de extrema derecha, algunos de ellos con claras simpatías prorrusas, lo que, según algunos analistas políticos, podría socavar el apoyo de Rumanía a Ucrania. Si los resultados finales confirman el recuento preliminar, una coalición prooccidental liderada por el PSD tendría probablemente suficientes escaños en el Parlamento para formar Gobierno, aunque la extrema derecha sería una fuerza sustancial en la legislatura. Sin embargo, sería difícil formar una coalición amplia en medio de desacuerdos sobre las reformas y las medidas necesarias para frenar el abultado déficit presupuestario del país, actualmente el más alto de la UE con un 8% de la producción económica.

Sergiu Miscoiu, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Babes-Bolyai, afirmó que el PSD probablemente desempeñaría un papel central en las conversaciones sobre una posible coalición.

Pero los resultados apuntan al "espectro político más fragmentado desde 1990", dijo, reflejo de la profundización de las divisiones sociales en Rumanía, que cuenta con algunas de las regiones más pobres de la UE. Con el 99,45% de los votos escrutados, el PSD obtuvo el 22,6% de los sufragios, por delante del partido de ultraderecha Alianza para la Unidad de los Rumanos, con el 18,2%. La oposición centrista Salvemos a la Unión Rumana (USR) obtuvo el 12,1%, mientras que los liberales, aliados de la coalición gobernante, obtuvieron el 14,4%. Dos formaciones de extrema derecha, SOS y POT, obtuvieron el 7,6% y el 6,3%, respectivamente, y el partido UDMR, de etnia húngara, el 6,5%.

INTERFERENCIA Tras una campaña dominada por la preocupación de los votantes por los problemas presupuestarios y el coste de la vida, las elecciones enfrentaron a los contendientes de extrema derecha con los principales partidos proeuropeos, que han enojado a sus votantes con luchas intestinas y acusaciones de corrupción.

Los partidos de extrema derecha también han utilizado el apoyo de Rumanía a Ucrania para avivar el temor a que la guerra se extienda a la frontera a menos que el país ponga fin a su apoyo, así como el resentimiento por el supuesto trato preferente a los refugiados de Ucrania.

Rumanía es el país de la UE con mayor proporción de población en riesgo de pobreza, y algunas zonas necesitan inversiones para atraer empleo.

"No voy a votar a ningún partido que haya estado antes en el Parlamento. Es un voto de eliminación", dijo Marian Gheorghe, taxista. "Tengo hijos y estoy harto de decirles 'no' porque no puedo permitirme lo que necesitan".

"¿Dónde está la justicia? ¿Por qué los niños rumanos son menos que los ucranianos?". El primer ministro socialdemócrata Marcel Ciolacu había quedado tercero en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El PSD se reunirá el lunes para decidir las condiciones en las que negociará una mayoría de Gobierno, según el diputado europeo del PSD Victor Negrescu. "Los socialdemócratas se tomarán unos días y esperarán a ser cortejados", explicó el comentarista político Radu Magdin. "Es más probable una coalición con partidos centristas que con los extremistas de la patata caliente. Y mucho depende de quién se convierta en presidente". Quién llegue a formar Gobierno dependerá de quién gane las elecciones presidenciales, ya que el presidente designa al primer ministro, y el calendario para ello no está claro. El máximo tribunal rumano aplazó el viernes hasta el 2 de diciembre la decisión sobre si anular o no la primera vuelta de las presidenciales, después de que el sorprendente resultado suscitara sospechas de injerencia en la campaña.

Las autoridades rumanas afirman haber encontrado pruebas de intromisión de actores hostiles, y el Tribunal Constitucional aún no ha validado los resultados. El tribunal ha ordenado un recuento de los 9,46 millones de votos emitidos en la primera vuelta, a la vez que estudia una petición que solicita anular dicha votación.

Si se decide la repetición de los comicios, la primera vuelta de las elecciones presidenciales podría celebrarse el 15 de diciembre y la segunda el 29 de diciembre. (Información de Luiza Ilie; editado por Justyna Pawlak, Christina Fincher, Lisa Shumaker y Sonali Paul; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters