Las mujeres maltratadas encuentran la libertad en un pueblo de kenia donde no pueden entrar los hombres

Por Jeff Kahinju y Monicah Mwangi

UMOJA, Kenia, 16 feb (Reuters) - Los árboles espinosos y las casas cubiertas de estiércol de la aldea de Umoja la asemejan a cualquier otra de la región de Samburu, al noreste de Kenia, excepto en un detalle clave: la ausencia de hombres.

Desde que se fund√≥ hace m√°s de 30 a√Īos, Umoja ha servido de refugio a mujeres de la comunidad samburu y de fuera de ella que hu√≠an de la mutilaci√≥n genital femenina, los malos tratos dom√©sticos o el matrimonio infantil.

"Antes me maltrataban, pero ahora me siento libre", afirma Christine Sitiyan, de 26 a√Īos, madre de cuatro hijos, que abandon√≥ su matrimonio porque su marido la agred√≠a f√≠sicamente.

Luego de perder la esperanza en la relación, intentó regresar a su pueblo natal, pero el ganado utilizado como dote para asegurar su matrimonio había sido robado.

"Cuando volv√≠ a casa, me enviaron de vuelta con mi marido porque mi madre no ten√≠a ganado para devolverle", cuenta Sitiyan, adornada con un caleidoscopio de abalorios que suelen llevar las mujeres samburu. Su √ļnica opci√≥n era trasladarse a Umoja.

Hace tres décadas, Rebecca Lolosoli se sintió obligada a denunciar la violencia que sufría en casa y de la que era testigo contra las mujeres en su sociedad, fuertemente dominada por los hombres.

Cuando su defensa fue recibida con hostilidad, ella y otras 15 mujeres se unieron para formar Umoja -que significa unidad-, un pueblo donde los hombres tienen prohibido el ingreso.

Ahora es una comunidad próspera y autosuficiente de casi 40 familias, y las mujeres ganan dinero vendiendo abalorios tradicionales a los turistas y en un camping cercano.

Como matriarca del pueblo, el tiempo no ha hecho mella en la determinación de Lolosoli.

"Estoy muy orgullosa de vivir en esta aldea porque ahora no hay nadie que me estrese, y mi marido no me agredirá aquí", afirma. "Vivo como una madre con hijos que lucha por sus derechos contra los matrimonios precoces y la mutilación genital femenina".

La aldea no est√° libre de problemas: los hombres de la zona roban habitualmente su ganado. Pero Sitiyan no tiene prisa por dejar que un hombre vuelva a entrar en su vida.

"No deseo volver a casarme porque lo pas√© mal, me maltrataban. No ten√≠a derechos y mis hijos no pod√≠an ir a la escuela", explica. "Ahora, estoy orgullosa de ser madre". (Reporte de Jefferson Kahinju y Monicah Mwangi; Escrito por Hereward Holland; Editado en Espa√Īol por Ricardo Figueroa)

Reuters