Latam day ahead-noticias e indicadores de américa latina (27 de febrero)

La agenda del lunes

ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio difunde su reporte sobre las órdenes de bienes de capital y los pedidos de bienes duraderos en enero.

-El gobernador de la Reserva Federal Phillip Jefferson interviene en la conferencia virtual "La inflación reciente y el mandato doble" para un curso de macroeconomía de la Universidad de Harvard.

BRASIL -El Banco Central publica la variación de su índice de inflación IGP-M en febrero.

ARGENTINA -La agencia local de estadísticas da a conocer los datos de ventas minoristas en diciembre. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS

BREXIT- El primer ministro británico, Rishi Sunak, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciarán un nuevo acuerdo de Brexit para Irlanda del Norte si logran acordar los detalles finales durante las conversaciones que mantendrán al mediodía en Reino Unido. El acuerdo pretende resolver las tensiones causadas por los acuerdos post-Brexit de 2020 que rigen la provincia británica y su frontera abierta con Irlanda, miembro de la UE, pero aún está por ver si llegará lo suficientemente lejos como para poner fin al estancamiento político en Irlanda del Norte y satisfacer a los críticos en Reino Unido. EEUU CHINA- Estados Unidos advirtió a China de las graves consecuencias que tendría el suministro de armas para apoyar la invasión rusa de Ucrania, mientras el general de más alto rango de Kiev visitaba la ciudad de Bajmut, en primera línea del frente, donde los defensores ucranianos resistían a ataques constantes. Washington y sus aliados de la OTAN están teniendo dificultades para disuadir a China de proporcionar ayuda militar para la guerra de Moscú, y han hecho comentarios públicos sobre su creencia de que Pekín está considerando proporcionar equipos letales que posiblemente incluyan aviones no tripulados.

OTAN- El ministro turco de Asuntos Exteriores, Mevlut Cavusoglu, dijo que las conversaciones con Suecia y Finlandia sobre sus solicitudes de ingreso en la OTAN se reanudarían el 9 de marzo, tras suspenderse en enero a raíz de una protesta por la quema de un Corán en Estocolmo. Turquía había cancelado previamente un mecanismo trilateral con Suecia y Finlandia sobre sus solicitudes de ingreso en la OTAN después de que Rasmus Paludan, líder del partido político danés de extrema derecha Línea Dura, quemara un ejemplar del Corán frente a la embajada turca en Estocolmo en enero.

Telecomunicaciones- el jefe del mercado interior de la ue, thierry breton, defendió una consulta sobre si las grandes empresas tecnológicas deben pagar la factura de miles de millones de euros de inversiones en la infraestructura de telecomunicaciones de europa, afirmando que no se trata de poner los intereses de las grandes empresas de telecomunicaciones por encima de las empresas tecnológicas. la consulta lanzada la semana pasada enfrenta a deutsche telekom ag, orange sa, telefónica sa y telecom italia spa con google de alphabet inc, apple inc, meta platforms inc, netflix inc, amazon.com inc y microsoft corp. onu- el alto comisionado de la onu para los derechos humanos condenó la "insensata" invasión rusa de ucrania, al inicio de una sesión del consejo de derechos humanos en la que los países quieren reforzar el escrutinio de los presuntos crímenes de guerra de moscú y plantear el trato de china a los uigures musulmanes. volker turk, alto comisionado de la onu, en uno de sus primeros discursos ante los 47 miembros del consejo, advirtió que los avances en materia de derechos humanos estaban siendo frenados e incluso revertidos, y citó la invasión rusa de ucrania como ejemplo de opresión.

Lo que hay que saber del fin de semana

EEUU- El gasto de los consumidores estadounidenses repuntó con fuerza en enero, en medio de un fuerte crecimiento de los ingresos, mientras que la inflación se aceleró, lo que podría acrecentar el temor de los mercados financieros a que la Reserva Federal siga subiendo las tasas de interés hasta el verano boreal. El gasto de los consumidores, que representa más de dos tercios de la actividad económica estadounidense, aumentó un 1,8% el mes pasado, informó el Departamento de Comercio. Los datos de diciembre se revisaron al alza para mostrar una caída del gasto del 0,1%, en lugar de la baja del 0,2% anunciada previamente. Economistas consultados por Reuters esperaban un repunte del gasto de los consumidores del 1,3%.

FED- Las expectativas de que los responsables de la política monetaria de la Reserva Federal tengan que subir las tasas de interés y mantenerlas elevadas durante más tiempo del previsto aumentaron después de que los datos mostraron una aceleración de un indicador clave de la inflación en enero. Los rendimientos implícitos en los contratos de futuros de los fondos federales mostraron que los operadores apuestan firmemente por al menos tres alzas de tasas más hasta junio, una senda que llevaría el costo del crédito a un día del banco central estadounidense al rango 5,25%-5,50%, desde el nivel actual de 4,50%-4,75%.

PETRÓLEO- Rusia detuvo el suministro de petróleo a Polonia a través del oleoducto Druzhba, dijo el presidente ejecutivo de la refinería polaca PKN Orlen, y agregó que la compañía aprovecharía fuentes alternativas para compensar el crudo faltante. La interrupción del suministro a través del oleoducto, que ha estado exento de las sanciones de la Unión Europea impuestas a Rusia tras su invasión a gran escala de Ucrania, se produjo un día después de que Polonia entregara sus primeros tanques Leopard a Ucrania.

FEMSA- La embotelladora y minorista mexicana FEMSA planea una inversión anual de 1.700 millones de dólares en sus negocios centrales, dijeron ejecutivos en una conferencia con analistas. FEMSA, que controla la embotelladora Coca-Cola FEMSA y opera la cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, anunció la semana pasada planes para centrarse en sus operaciones principales, optando por desprenderse de su participación en el gigante cervecero holandés Heineken. TELEVISA- La firma mexicana Grupo Televisa ha "pasado página" con respecto a la fusión con Megacable, después de que ésta insistiera en condiciones con las que no estaba de acuerdo, dijeron ejecutivos de la compañía de comunicaciones. "Hemos pasado página con respecto a Megacable y ahora nos centraremos en nuestro propio plan de negocio", dijo el copresidente ejecutivo Alfonso de Angoitia en una llamada con analistas, cerrando las puertas a la posibilidad de buscar alternativas para llevar adelante esa operación.

GOLDMAN SACHS- Prevé incurrir en 2.300 millones de dólares más en pérdidas potenciales por procesos judiciales que las reservas que había guardado en este concepto el año pasado, mostró una presentación regulatoria del banco de inversión. Esta cifra coincide con la estimada por el banco al cierre del tercer trimestre en septiembre, pero es superior a la pérdida de 2.000 millones de dólares proyectada en 2021.

MÉXICO- Grandes multitudes tomaron las calles a lo largo de México para manifestarse contra una polémica reforma electoral promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en lo que se dibujaba como la mayor protesta en oposición al actual Gobierno hasta la fecha. Según los organizadores, más de medio millón de personas habrían tomado parte en las movilizaciones en Ciudad de México, llenando la emblemática plaza capitalina del Zócalo y sus calles aledañas, muchos de ellos ataviados con indumentaria rosa, el color de la institución electoral que las protestas han tomado como símbolo. (REUTERS RF)

