Marchand vuelve a lanzarse a la piscina y McEvoy avisa en 50 metros

Apenas repuesto del histórico doblete del miércoles, el nuevo ídolo de la natación francesa Léon Marchand volvió a la piscina este jueves para ganarse el pase a la semifinal de los 200 metros estilos, en una sesión matinal en la que el australiano Cameron McEvoy dominó las seried de los 50m libre.

Marchand, de 22 años y que aspira a un acuarto oro individual en París, marcó el tercer mejor tiempo (1:57.86), en unas series dominadas por el japonés Daiya Seto (1:57.48), que será previsiblemente uno de sus grandes rivales en la final de la distancia el viernes noche.

El segundo tiempo fue para el británico Duncan Scott (1:57.77), mientras que el vigente campeón olímpico, el chino Wang Shun, logró el sexto crono, en 1:58.09, ganando también el pase a la semifinal que se disputará este mismo jueves.

"No está mal para una serie", comentó el nadador francés, que se guardó un margen de tres segundos sobre su mejor registro en la distancia (1:54.82), logrado el año pasado.

- Doblete histórico -

Marchand hizo historia al anotarse el miércoles en la piscina de La Défense Arena un insólito doblete, ganando en la misma noche las finales de los 200 metros mariposa y braza.

El domingo fue campeón de los 400 metros estilos, de manera que el viernes aspira en estos Juegos de París a su cuarto oro individual, en una distancia, los 200 m estilos, en la que fue campeón del mundo en 2022 y 2023.

"Fue muy duro, pero me preparé para ello. Había mucho que perder, y poca cosa que ganar. No he dormido mucho, me acosté a las cuatro de la mañana y me ha costado levantarme a las ocho. Mental y físicamente ha sido un poco difícil, pero estoy muy feliz de lo que logré anoche", comentó Marchand refiriéndose a su gesta de la víspera.

En las eliminatorias de los 50 metros libres, el australiano Cameron McEvoy avanzó a semifinales dominando con un tiempo de 21.32.

El campeón del mundo de la distancia en Fukuoka-2023 superó a Jordan Crooks, de Islas Caimán (21.51), y al veterano francés Florent Manoudou (21.54), que a sus 33 años disputa sus cuartos Juegos Olímpicos.

El defensor del título olímpico, el norteamericano Caeleb Dressel, que atesora ya ocho oros olímpicos, obtuvo el 13er tiempo (21.91) y pasó también a semifinales, como el mexicano Gabriel Castaño, undécimo crono en estas eliminatorias con 21.89.

- Brasil a la final del 4x200 libre femenino -

Por otro lado, en los 200 metros espalda femenino, las españolas Carmen Weiler con el 12º mejor tiempo (2:10.09) y África Zamorano con el 15º (2:10.40) lograron el billete a semifinales, tras unas eliminatorias en las que la china Xuwei Peng fue la más rápida (2:08.29) y la australia Kaylee McKeown, plusmarquista mundial y defensora del título olímpico, tercera (2:08.89).

Por último, las brasileñas disputarán este jueves por la noche la final del relevo 4x200 metros libre gracias a su quinto crono en las eliminatorias (7:52.81), dominadas por el cuarteto australiano (7:45.63).

Avl/mcd

AFP