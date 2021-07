Mercados a.latina-monedas cierran a la baja; bolsas, dispares

(Actualiza con cierres) BOGOTÁ, 5 jul (Reuters) - Las principales monedas de América Latina bajaron del lunes en medio de la caída del dólar a nivel global y un feriado en Estados Unidos que mantuvo las operaciones con escasa liquidez, mientras que las bolsas cerraron dispares ante la inactividad en Wall Street. * El dólar se tomó un respiro, después de que las recientes subidas fueron frenadas por los datos del informe sobre el empleo en Estados Unidos de la semana pasada, que calmaron los temores sobre el calendario de subidas de las tasas de interés en el país. * El peso mexicano perdió un 0,46% a 19,8494 unidades por dólar antes de conocerse esta semana las minutas de las últimas reuniones de política monetaria de la Reserva Federal y del Banco de México, mientras que el referencial índice bursátil S&P/BMV IPC subió un 0,66% a 50.552,80 puntos. * En Brasil, el real bajó un 0,72% a 5,0885; mientras que el índice de acciones Bovespa perdió un 0,55% a 126.920,05 puntos. * En Argentina, el peso se depreció un 0,1% a 95,88/95,90 por dólar, con regulación de liquidez por parte del banco central (BCRA) que compró 10 millones de dólares por liquidaciones del sector agroexportador, mientras que en la bolsa el índice Merval se valorizó un 2,4% a 64.848,56 puntos. * El peso chileno cerró la jornada con un retroceso de un 0,42% a 736,50/736,80 unidades por dólar, presionado por las compras diarias de divisas que realiza el Banco Central para aumentar sus reservas. * En tanto, el principal índice de la bolsa de Santiago, el IPSA perdió un 0,59% a 4.289,19 unidades. * La moneda peruana, el sol, bajó un 0,72% a 3,929/3,933 unidades por dólar, con el mercado a la expectativa del anuncio oficial del ganador de la elección presidencial realizada hace casi un mes. En tanto el referencial de la Bolsa de Lima avanzó un 0,74% a 494,44 unidades. * Los mercados de Colombia permanecieron cerrados por un feriado religioso. Cotizaciones a las 2206 GMT Índices accionarios Cotización Var pct Var pct diaria en el año MSCI Mercados 1.355,38 -0,94 4,93 emergentes MSCI América Latina 2.617,73 0,68 6,77 Bovespa Brasil 126.920,05 -0,55 6,6401 IPC México 50.552,8 0,66 14,72 Argentina MerVal 64.848,56 2,397 113,95 COLCAP Colombia N/D N/D N/D IPSA Chile 4.287,54 -0,63 -16,01 Selectivo Perú 496,44 0,74 -3,11 Dólar frente a monedas Cotización Var pct Var pct mensual en el año Real brasileño 5,0915 -2,39 2,01 Peso Mexicano 19,8476 0,51 0,24 Peso chileno 735,7 -0,51 -3,49 Peso colombiano N/D 0,19 -8,44 Sol peruano 3,9194 -2,12 -8,22 Peso argentino 95,88 -0,18 -12,37 (Reporte de Luis Jaime Acosta. Reporte adicional de Froilán Romero y Marco Aquino.)

Reuters