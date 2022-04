Myanmar sentencia a líder Suu Kyi a 5 años por corrupción

BANGKOK (AP) — Un tribunal de Myanmar condenó el miércoles a la exlíder del país Aung San Suu Kyi de corrupción y le impuso una pena de cinco años de prisión.

Suu Kyi, quien fue derrocada tras un golpe de Estado militar en febrero del año pasado, había negado la acusación de que aceptó oro y cientos de miles de dólares como soborno de otro alto cargo político. La pena máxima por este delito es de 15 años de cárcel y una multa.

Sus partidarios y expertos legales independientes han criticado su procesamiento calificándolo de injusto y destinado a retirar a Suu Kyi, de 76 años, de la política. Ya había sido condenada a seis años en otros casos.

La noticia del veredicto la dio un funcionario de justicia que pidió no ser identificado porque no estaba autorizado a revelar la información. El juicio de Suu Kyi se celebró en la capital, Naipyidó, sin público y sus abogados no pudieron hablar con los medios.