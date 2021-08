Osaka se sintió "ingrata" por su actitud hacia el tenis

19 ago (Reuters) - Naomi Osaka dijo que por momentos durante el último año se sintió "ingrata" debido a que no apreció plenamente su vida como una de las mejores tenistas del mundo.

La número dos del ránking derrotó el miércoles a Coco Gauff en el Western & Southern Open en Cincinnati, el primer evento en el que compite, a parte de los Juegos Olímpicos, desde que se retiró del Abierto de Francia en mayo.

La tenista abandonó Roland Garros después de que fue castigada por negarse a participar de conferencias de prensa, afirmando que su salud mental era afectada negativamente por ciertas preguntas.

Osaka lloró y brevemente abandonó una conferencia de prensa el lunes en Cincinnati cuando se le preguntó sobre su relación con la prensa y volvió a tratar el tema el miércoles.

"Me preguntaba por qué estaba tan afectada, supongo que es lo que hizo que no quisiera participar en conferencias de prensa", dijo la joven de 23 años. "Me pregunto si estaba asustada, porque a veces veía titulares de jugadores similares perdiendo y al día siguiente el titular era como si hubiesen colapsado o ya no fuesen tan buenos".

"Entonces pensaba si al despertarme todos los días debía sentir como si estuviera ganando. Como si, la opción de salir y jugar, ir a ver a los aficionados, a la gente que sale y me ve jugar, en sí mismo es un logro".

"No estoy segura de cuándo comencé a desensibilizar eso. Como si eso ya no hubiese sido un logro para mí. Así que sentí que era muy ingrata por eso".

La cuatro veces campeona de un Grand Slam dijo que las restricciones impuestas debido a la pandemia de COVID-19 le habían hecho las cosas "realmente estresantes", pero los recientes acontecimientos en Haití y Afganistán cambiaron su perspectiva.

Un terremoto de magnitud 7,2 dejó más de 2.000 muertos en Haití, el país donde nació su padre, mientras que los talibanes tomaron el poder en Afganistán.

"Ver el estado del mundo, cómo están las cosas en Haití, Afganistán en este momento, es definitivamente una locura", dijo.

"Para mí, simplemente estar golpeando una pelota de tenis en Estados Unidos en este momento y que la gente venga a verme jugar (...) Me gustaría ser yo en esta situación en lugar de cualquier otra persona en el mundo".

(Reporte de Manasi Pathak en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

Reuters