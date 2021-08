Pronóstico del tiempo: la última chance del invierno

Finalmente se acaba el recreo térmico con la llegada de un débil frente frío que oficiará de lastre del termómetro acabando con toda pretensión de llegar a máximas primaverales. De todas formas el fiasco de ayer, cuando una rotación temprana de la veleta desbarató una tarde de calor dejando al mercurio varios grados más abajo de los previsto, hará que no tengamos que descolgarnos desde altas temperaturas hasta valores invernales. Tampoco nos iremos de un extremo al otro, no nos espera un escenario de frío intenso por delante pero tendremos una seguidilla de varias jornadas con viento patagónico, lo que hará que el mercurio vaya descendiendo gradualmente con el correr de los días. Si bien parece que el invierno peleará hasta el final se nota que lentamente va perdiendo su poder de fuego y que ya le cuesta meter mañanas bajo cero con tardes heladas y que cualquier descenso medio pelo de aire caliente lo complica hasta el punto de perder el control de la estación con tardes de 18°C que ni asustan a los friolentos. A partir de hoy se vienen siete días seguidos con viento frío, acaso la última oportunidad del invierno para volver a sacar chapa y seguir vigente pero el descenso será tan gradual que dejará a los fanáticos del Yeti con sabor a poco.

Jueves: el invierno no se rinde

Ya sopla viento fresco en el estuario con la llegada de una masa de aire frío y seco que removerá todo este caldo de aire húmedo responsable de varios días con neblina persistente. Estaremos expuestos a lluvias o tormentas aisladas en la primera mitad del día. Las simulaciones marcas que lo que puede precipitar es poco y nada, así que no se deje amedrentar por ese ícono de lluvia con el que será presentado el día de hoy. Como el recambio de nuestra columna atmosférica recién comienza, no se sentirá el efecto inmediato en la temperatura con un amanecer con el mercurio saliendo desde 14°C con viento leve. Ojalá todos puedan llegar secos al trabajo y a las aulas, no hay completa seguridad de que eso suceda. Hacia el mediodía y hasta media tarde podemos esperar algunas ráfagas frías por lo que no subestime la temperatura amable de la mañana, quedar expuesto al viento en la calle puede hacer que muchos la pasen mal, lleve abrigo pensando en una tarde fresca. La máxima se dará al mediodía con 17°C y de ahí en más tendremos un descenso de temperatura constante. A la noche se atenúa el chiflete y se corren las nubes.

Viernes: la vuelta de las mañanas frías

Toda la circulación de aire frío provocará un marcado descenso del mercurio con la vuelta de las mañanas frías al estuario. Se espera una mínima de 9°C, toda una diferencia con los amaneceres de los últimos días. La vuelta del sol hará de contrapeso del leve viento fresco en superficie y de hecho le ganará la pulseada en una tarde con 19°C de máxima. La noche proyecta 14°C en un cierre estable para los que quieran salir.

Sábado: sin lluvia pero casi sin sol

Comienza un fin de semana con buenas condiciones meteorológicas en la ciudad aunque quedará en deuda por su pobre oferta solar. El sábado estará dominado por viento fresco desde el río que arrimará mucha nubosidad. Se estima una jornada algo ventosa con cielo mayormente nublado pero sin previsión de precipitaciones. El día abrirá con 9°C para escalar hasta 20°C vespertinos, algunos modelos marcan algo menos pero lejos de una tarde fresca. Será una jornada que no cancelará ninguna actividad al aire libre a pesar de mostrarse opaca. La noche se encontrará completamente a salvo más allá del sobrevuelo de algunos nubarrones cargados.

Domingo: otro día gris

El domingo repetirá la postal del día anterior con cielo mayormente nublado, hasta hay lugar para algún tramo con el firmamento encapotado por cúmulos bajos pero sin estimación de precipitaciones. Volverá el viento del sudeste y el termómetro tendrá todas las de perder, ya sin sol ni aire templado solo podrá escalar hasta los 17°C. De todas formas la jornada dominical logra escapar del frío invernal por si alguno quiere salir un rato a la tarde.

Spoiler alert

Seguirá la circulación de aire frío durante toda la semana de manera muy tímida con una hilera de amaneceres con 8°C y tardes de 16°C por lo que nos seguiremos manteniendo distantes del frío intenso a pesar del descenso de temperatura.

Eso es todo amigas y amigos, el invierno se apaga lentamente y juega sus últimas cartas preparando varios amaneceres fríos para los próximos días aunque ya parece no meter miedo en horas de la tarde. Intenta revalidar su corona con la vuelta de la nieve a la cordillera pero sufrirá un duro revés en el norte argentino donde algunas ciudades esperan 38°C para la tarde de hoy. A partir del domingo y durante toda la semana que viene quemará sus últimos cartuchos, muy a lo lejos, avanzando muy despacito, se empiezan a distinguir los primeros rasgos de la primavera.

Hasta la semana que viene

