PUMA se asocia con adam&eveDDB para dar vida a una nueva estrategia de marca global

La empresa deportiva internacional PUMA, en asociación con la agencia creativa adam&eveDDB, continúa su camino de elevar la marca con una nueva estrategia de marketing de marca en 2025, estableciendo a PUMA como una marca líder en rendimiento deportivo.

Fundada en 1948 por Rudolf Dassler, PUMA nació de una visión de crear calzado que permitiera a los atletas encarnar la agilidad, la velocidad y el espíritu de un puma. Durante 75 años, PUMA ha estado a la vanguardia de la innovación, asociándose con los atletas más rápidos del mundo, clubes icónicos y federaciones legendarias para superar los límites del rendimiento. En los últimos años, la cultura deportiva ha pasado de un enfoque limitado en la victoria (sudor, coraje y lucha contra las adversidades) a un espacio más auténtico y humano.

Con el reciente nombramiento de Julie Legrand como directora sénior de estrategia y comunicaciones de marca global, PUMA pretende dar forma al siguiente capítulo de su singular trayectoria. Legrand, que anteriormente fue directora de marca global de H&M y tiene más de una década de experiencia en Procter & Gamble, dedicó 2024 a perfeccionar el ADN y la arquitectura de la marca PUMA, creando una posición distintiva y audaz en el mercado. "Parte de mi misión al unirme al equipo de PUMA a principios de este año, era supervisar y elevar aún más la marca PUMA en la mente de los consumidores. Estoy encantado de trabajar con adam&eveDDB para profundizar en nuestro ADN y desarrollar una campaña de marca para 2025 que dé vida a nuestra nueva estrategia de marca global. Con su creatividad cargada de emociones podemos construir conexiones más profundas y significativas con nuestros consumidores. ”

Para Richard Teyssier, vicepresidente de marca y marketing de PUMA, "PUMA es el hogar de algunos de los mejores atletas, equipos y embajadores del mundo y tenemos una clara ambición de posicionar a PUMA como una marca líder en rendimiento deportivo. Nuestro objetivo es estar a la vanguardia de la innovación y las tendencias, no solo en nuestros productos, sino especialmente en lo que respecta a la marca y el marketing. Con adam&eveDDB, encontramos un socio capaz de ayudarnos a construir una conexión emocional con nuestros consumidores, al tiempo que unificamos la marca PUMA bajo una única estrategia global en toda nuestra amplia cartera de deportes."

Este año, PUMA se asoció con adam&eveDDB, una empresa creativa comprometida con poner la emoción en el centro de cada interacción entre empresas y consumidores. La estrategia de adam&eveDDB elevará la marca al poner en primer plano las impresionantes credenciales de PUMA, estableciéndola como la marca líder en rendimiento deportivo. "Comunicar todo lo que PUMA tiene para ofrecer es un regalo. Nuestros equipos en Londres y Berlín están inmersos en todos los sentimientos que hacen que la gente se mueva; estamos ansiosos por contar la historia única de la marca que ha sido destilada tan brillantemente por Julie y el equipo,” dijo Miranda Hipwell, CEO de adam&eveDDB.

La primera campaña de marca global de adam&eveDDB para PUMA se lanzará en la primavera de 2025. La cuenta PUMA estará dirigida por equipos de las oficinas de adam&eveDDB en Londres y Berlín.

PUMA

PUMA es una de las marcas deportivas líderes en el mundo, que diseña, desarrolla, vende y comercializa calzado, ropa y accesorios. Durante 75 años, PUMA ha impulsado incansablemente el deporte y la cultura creando productos rápidos para los atletas más rápidos del mundo. PUMA ofrece productos de alto rendimiento y estilo de vida inspirados en el deporte en categorías como fútbol, ​​running y entrenamiento, baloncesto, golf y deportes de motor. Colabora con diseñadores y marcas de renombre para llevar las influencias deportivas a la cultura y la moda urbanas. El Grupo PUMA posee las marcas PUMA, Cobra Golf y stichd. La empresa distribuye sus productos en más de 120 países, emplea a unas 20.000 personas en todo el mundo y tiene su sede en Herzogenaurach (Alemania).

adam&eveDDB

adam&eveDDB es una agencia creativa con sede en Londres, Berlín, Nueva York y San Francisco. Creen en el poder de la creatividad para generar ventajas comerciales para las marcas. Una agencia acogedora y responsable. Trabajamos con una amplia gama de clientes, entre los que se incluyen Amazon, CALM, PlayStation, Eurostar, Marmite, Lloyds Bank, Savills, Volkswagen y MARS.

