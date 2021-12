Rodrygo: "Ante el Atlético debemos tener el control y aguantar"

El jugador del Real Madrid Rodrygo Goes dijo que deberán "tener el control y aguantar" en el derbi que disputarán este domingo (21.00 horas) frente al Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu y recordó a sus rivales que afrontan la cita capitalina "en muy buen momento".

"Hemos conseguido varias victorias consecutivas y esperemos que todo salga bien", afirm√≥ el delantero brasile√Īo en declaraciones a Real Madrid TV. "Llegamos en un muy buen momento. Hemos conseguido varias victorias consecutivas y esperemos que todo salga bien en el derbi".

"Ante el Atlético nos interesa hacer un encuentro como el que hemos estado haciendo en los anteriores partidos. Debemos tener el control y aguantar en el choque", indicó Rodrygo, que ofreció alguna de las claves antes de medirse al equipo de Diego Pablo Simeone.

Preguntado por su buen momento personal, el ariete brasile√Īo se mostr√≥ satisfecho. "Me siento muy bien y agradezco la confianza que el m√≠ster me da. Siempre que estoy en el campo intento ayudar al equipo. Ancelotti me pide que ayude a nivel defensivo", desvel√≥.

"√Čl sabe que soy muy bueno con el bal√≥n, pero tengo que echar una mano defensivamente. En ataque, tengo que ser cada d√≠a mejor, m√°s goleador y lograr dar m√°s asistencias", dijo el atacante merengue, que tambi√©n se refiri√≥ al preparador f√≠sico Antonio Pintus.

"Son muy buenos", comentó sobre el cuerpo técnico. "Pintus está realizando un trabajo muy bueno y se nota que estamos muy bien físicamente. El equipo está bien posicionalmente en el campo y concentrado para todos los partidos".

Por √ļltimo, Rodrygo dej√≥ claro que "es un placer jugar con Vinicius". "Siempre nos ha gustado jugar juntos desde la selecci√≥n. A m√≠ me encanta estar a su lado. Estamos felices, contentos y listos para ayudar al Real Madrid", finaliz√≥.