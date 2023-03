Rusia y china no están creando una alianza militar, dice putin

Por Alexander Marrow

MOSCÚ, 26 mar (Reuters) - Rusia y China no están creando una alianza militar y la cooperación entre sus fuerzas armadas es "transparente", dijo el presidente Vladimir Putin en comentarios difundidos el domingo, días después de recibir al líder Xi Jinping en el Kremlin.

Putin y Xi se profesaron amistad y prometieron estrechar lazos, incluso en el ámbito militar, durante su cumbre del 20 y 21 de marzo, mientras Rusia lucha por ganar terreno en el campo de batalla en lo que denomina su "operación militar especial" en Ucrania.

"No estamos creando ninguna alianza militar con China", declaró Putin en la televisión estatal. "Sí, cooperamos en el ámbito de la interacción técnico-militar. No lo ocultamos. Todo es transparente, no hay nada secreto".

China y Rusia firmaron un acuerdo de asociación "sin límites" a principios de 2022, pocas semanas antes de que Putin enviara decenas de miles de soldados a Ucrania.

Pekín se ha abstenido de criticar la decisión de Putin y ha pregonado un plan de paz para Ucrania, pero Occidente ha tachado sus propuestas de estratagema para dar más tiempo al líder ruso a reconstruir sus fuerzas en Ucrania.

Washington ha dicho recientemente que teme que Pekín pueda armar a Rusia, algo que China niega.

En sus declaraciones televisadas, Putin rechazó las insinuaciones de que los crecientes lazos de Moscú con Pekín en ámbitos como energía y finanzas significan que Rusia se está volviendo excesivamente dependiente de China, afirmando que se trata de opiniones de "gente envidiosa".

"Durante décadas, muchos han deseado poner a China contra la Unión Soviética y Rusia, y viceversa", afirmó. "Comprendemos el mundo en el que vivimos. Realmente valoramos nuestras relaciones mutuas y el nivel que han alcanzado en los últimos años".

Putin también acusó a Estados Unidos y a la OTAN de intentar construir un nuevo "eje" global que, según dijo, guarda cierto parecido con la alianza de la Segunda Guerra Mundial entre la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón imperial.

Putin mencionó a Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur como candidatos a unirse a una "OTAN global" e hizo referencia a un acuerdo de defensa firmado por Reino Unido y Japón a principios de año.

"Por eso los analistas occidentales hablan de que Occidente está empezando a construir un nuevo eje similar al que crearon en los años 30los regímenes fascistas de Alemania e Italia y Japón", señaló.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha visitado Japón y Corea del Sur este año, y ha destacado la importancia de que la Alianza Atlántica trabaje en estrecha colaboración con sus socios de la región Indo-Pacífica.

También ha hablado de las crecientes tensiones entre Occidente y China y ha pedido más apoyo militar para Ucrania. (Reporte de Alexander Marrow y Gareth Jones. Editado en español por Javier Leira)

