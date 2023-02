Stoltenberg no descarta los cazas pero recalca que prioridad es enviar munición y tanques a Ucrania

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, no ha descartado este martes que los aliados suministren aviones de combate a Ucrania en un futuro, si bien ha señalado que cualquier decisión a este respecto "llevará tiempo" y que la prioridad ahora debe ser el envío de munición y tanques para hacer frente a la ofensiva rusa en la región del Donbás.

En rueda de prensa desde Bruselas antes de la reunión de ministros de Defensa de este martes y miércoles, Stoltenberg ha pedido a los aliados acelerar la entrega de armamento a Ucrania y dar continuidad a los compromiso anunciados. "Mi prioridad principal es que el compromiso de los aliados para administrar armados, vehículos de infantería y tanques se concrete lo antes posible porque cada día cuenta", ha afirmado.

El ex primer ministro noruego ha puesto el foco en garantizar el funcionamiento de los equipos militares enviados hasta ahora a Ucrania en el contexto de la guerra, tras advertir de que garantizar su mantenimiento, componentes y munición representa una "enorme tarea logística".

"Es importante discutir nuevos sistemas pero la necesidad urgente es que todos los equipos enviados o comprometidos son administrados y funcionan correctamente", ha opinado Stoltenberg sobre el debate abierto sobre el suministro de cazas, como solicita Ucrania.

Esta fue una de las demandas más claras de Zelenski durante su gira por Europa que le llevó a Londres, París y Bruselas la semana pasada, sin embargo los miembros de la OTAN abogan por la prudencia y no sitúan este paso como una prioridad en su respaldo a Ucrania.

Por su lado, Stoltenberg ha dejado la puerta abierta, marcando una distancia con respecto a la negativa de algunos líderes aliados como el canciller germano, Olaf Scholz, o el presidente estadounidense, Joe Biden, después de señalar que la asistencia militar de los aliados ha ido "evolucionando" desde el inicio de la guerra.

Si en un principio Kiev pedía equipos antitanque, de artillería o baterías antiaéreas, ahora el debate se centra en armamento pesado como vehículos blindados, carros de combate y aeronaves, ha reconocido. "Hay una conversación constante en la alianza y ahora hay una discusión en marcha sobre la cuestión de aeronaves", ha explicado el ex primer ministro noruego.

Al respecto de este debate, fuentes aliadas indican que no está sobre la mesa la decisión inminente de suministrar cazas a Ucrania y que este paso se reserva para una fase más adelante de la guerra, tras recordar que Rusia no ha usado por el momento sus fuerzas aéreas y este apoyo de los aliados de la OTAN podría suponer una escalada en el conflicto. "Nadie dice que no, pero eso no quiere decir que vaya a haber aviones (para Ucrania)", expone una fuente aliada.

Europa Press