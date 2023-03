Twitter deja de ser compatible con la red de protección de la privacidad Tor Onion

Twitter ha dejado de funcionar con el servicio de protección de la privacidad Tor Onion y los desarrolladores de esta red anónima han anunciado que por el momento no hay "planes de renovación" para restablecer su compatibilidad.

Tor es una plataforma que permite acceder a la plataforma ahora propiedad de Elon Musk y que permite consultar páginas web de forma privada, evitando la censura en ciertos y ocultando los datos de navegación.

La red social lanzó una versión como servicio Tor Onion en marzo de 2022 tan solo unos días después de que la agencia reguladora de comunicaciones de Rusia, Roskomnadzor, bloqueara el acceso a Facebook y Twitter dentro del territorio ruso con motivo del conflicto bélico con Ucrania.

La red social Twitter habría decidido descontinuar este servicio enfocado a la protección de la privacidad, de acuerdo con la página de error que se muestra al intentar acceder a este servicio.

Consultada por medios como The Verge, la compañía que desarrolla esta red anónima y privada, Tor Project, ha anunciado que "ya no está disponible" y que "aparentemente, no tiene planes de renovación"

Por su parte, el director de comunicaciones de Tor Project, Pavel Zoneff, ha adelantado que se ha puesto en contacto en contacto para reestablecer el servicio 'online', pero por el momenro se desconocen los planes de la plataforma.

Desde dicho medio han matizado que aún se puede visitar Twitter a través de un navegador que ejecute Tor, pero no se podrá acceder a los beneficios adicionales que ofrece su página web.

