Veterano de la II Guerra Mundial de 100 años se casa en Normandía tras conmemoración del "Día D"

Puede que fuese una larga espera, pero el veterano estadounidense Harold Terens, de 100 años, se casó este sábado con su prometida, Jeanne Swerlin, de 96, en el noroeste de Francia, cerca de las playas donde tuvo lugar el Desembarco de Normandía hace ochenta años.

Al son de "I will always love you", "Ave María" y de gaitas, Terens y Swerlin se dieron el "sí, quiero" en la localidad de Carentan-les-Marais ante decenas de invitados, algunos en uniforme militar.

"Esperé 96 años para encontrar al hombre correcto y ahora estoy teniendo una boda que solo una reina y un rey pueden tener", declaró Swerlin a AFP antes de la ceremonia.

"Me siento joven de nuevo", afirmó Terens. "Es el mejor momento de toda mi vida".

El veterano, vestido con un traje azul claro, entró en el salón de bodas local entre aplausos de sus amigos y familia, mientras su bisnieta esparcía pétalos de flores por el suelo.

Vestida de rosa satinado, Swerlin dijo "Oui!" cuando el alcalde de la localidad francesa, Jean-Pierre Lhonneur, le preguntó si deseaba tomar a Terens como esposo.

Terens y Swerlin, que viven en Boca Ratón, en Florida, se casaron después de que los aliados conmemoraran el 80º aniversario del Desembarco de Normandía, el 6 de junio.

- Un gran "soñador" -

"Mi religión es el amor", declaró a AFP Terens, asegurando que siempre enseñó a su familia a "simplemente amar".

Su hijo, Bill Terens, indicó que no sabían "si estaría vivo o suficientemente bien para viajar" a Francia para las conmemoraciones del "Día D", pero su padre le aseguró que se encontraba bien.

"Quiero casarme con Jeannie", dijo también, según su hijo.

"Todos pensamos que era un poco locura, pero volvimos a apoyarle, y aquí estamos. Siempre ha sido un soñador, sueña con grandes cosas, y a veces las consigue", añadió Bill.

Los funcionarios locales esperaban que Terens pudiera participar en un desfile de veteranos, pero su hijo dijo que viajaría a París para cenar con el presidente francés Emmanuel Macron y su homólogo estadounidense Joe Biden.

Anne-Marie Ruffier, una vecina de 66 años, calificó la boda de "acontecimiento único".

"También es una forma de dar las gracias a este hombre que ayudó a liberar Francia", declaró.

Philip Taubman, yerno de Swerlin, elogió esta celebración "única en la vida". "Harold fue un héroe e hizo de todo el mundo una democracia más segura, y esta simplemente es la celebración final de su particular vida".

Terens, que fue condecorado en 2019 con la máxima distinción francesa, la Legión de Honor, fue homenajeado de nuevo el jueves junto a numerosos otros veteranos durante las ceremonias del "Día D".

"Estamos muy honrados de que el señor Terens haya elegido casarse aquí, en Carentan, donde en junio de 1944 se produjo la unión de las tropas aliadas que desembarcaron en las playas Utah y Omaha", declaró el alcalde Lhonneur.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Terens se casó con Thelma, su primera esposa, con quien tuvo tres hijos. Cuando esta falleció, quedó destrozado pero tres años después conoció a Jeanne Swerlin, quien también había enviudado, y desde entonces no se han separado.

"Soy probablemente la persona más afortunada del mundo", dijo Terens a principios de mayo. "Lo tengo todo. Cien años y sigo adelante".

