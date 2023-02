Veteranos de NFL encuentran 'tierra prometida' en Super Bowl

SCOTTSDALE, Arizona, EE.UU. (AP) ‚ÄĒ Carlos Dunlap estaba harto de perder.

Tambi√©n se encontraba cansado de trabajar tanto ‚ÄĒd√≠as agotadores en el calor del campamento de pr√°cticas, el desgaste diario de la campa√Īa regular‚ÄĒ s√≥lo para llegar a los playoffs y atestiguar c√≥mo todo se iba a la basura con otra derrota decepcionante.

En seis ocasiones, el veterano jugador defensivo había avanzado a la postemporada. Y en todas se marchó de regreso a casa con el sabor de la derrota.

‚ÄúHe jugado mucho f√ļtbol americano sin ganar un partido de playoffs‚ÄĚ, reconoci√≥.

No más. Seis meses después de firmar con los Chiefs de Kansas City, Dunlap no tiene sólo una victoria en playoffs sino dos. Y cuenta con la oportunidad de lograr una tercera, la más importante posible.

El domingo, jugar√° junto con el resto de los Egles de Filadelfia en el Super Bowl.

‚ÄúAprecio mucho el n√ļmero de personas que vienen conmigo y me dicen que quieren que ganemos por m√≠‚ÄĚ, dijo Dunlap. ‚ÄúPero yo quiero que lo logremos por nosotros. Es por eso que digo que el trabajo no est√° hecho. Tan s√≥lo hay que conseguirlo en este pr√≥ximo par de d√≠as y tendremos toda la eternidad para celebrar. Me llev√≥ 200 partidos llegar a √©ste‚ÄĚ.

Fueron 205, para ser exactos.

Dunlap no es el √ļnico jugador que tendr√° el domingo una oportunidad de pasar de cero triunfos en playoffs a monarca del Super Bowl. En el bando contrario, Robert Quinn, deensive end de los Eagles, hab√≠a jugado 171 duelos y perdi√≥ los dos que hab√≠a disputado en postemporada.

El cornerback Darius Slay cumulaba 154 partidos y ten√≠a un registro de 0-3 en la postemporada, antes de vencer a los Giants y a los 49ers en esta campa√Īa.

‚ÄúYo estuve en Detroit durante siete a√Īos, y era dif√≠cil. Estuve en los playoffs dos veces cuando jugaba all√° y no pasamos de la primera ronda‚ÄĚ, dijo Slay, quien perdi√≥ tambi√©n como jugador de Filadelfia la campa√Īa anterior, en la ronda de comodines. ‚ÄúEstoy agradecido de que los Eagles me hayan obtenido en canje para que viniera y experimentara mi primer Super Bowl‚ÄĚ.

Algunos jugadores pasan toda su carrera sin vivir jam√°s esa experiencia.

Un ejemplo es el del linebacker retirado Takeo Spikes. Pas√≥ 15 temporadas en la liga y apareci√≥ en 219 partidos con los Bengals, Bills, 49ers, Chargers y, s√≠, Eagles. Todos esos quipos se clasificaron para la postemporada de este a√Īo, pero ninguno lo logr√≥ mientras √©l estaba en la n√≥mina.

En vez de ello, todos se encontraban en medio de desmantelamientos, reconstrucciones o frustraciones por no cumplir con la meta.

Ning√ļn jugador en la era del Super Bowl ha aparecido en m√°s partidos sin disputar un s√≥lo duelo de playoffs.

El periodista de la AP, Josh Dubow, contribuyó con este despacho desde Phoenix.

