Vitolo: "Jugar en el Getafe no es un paso atrás, quiero sentirme importante otra vez"

El centrocampista Víctor Machín Pérez 'Vitolo' afirmó que jugar en el Getafe "no es un paso atrás" y expresó su deseo por volver a "sentirse importante" en su presentación este lunes como nuevo jugador del conjunto 'azulón' para el curso 2021-22, cedido por el Atlético de Madrid.

"Estoy muy ilusionado por jugar en el Getafe, empiezo un camino nuevo y quiero demostrar a la gente que todav√≠a tengo f√ļtbol. Jugar en el Getafe no es un paso atr√°s. Es verdad que he estado en grandes clubs como Sevilla y Atl√©tico, pero tambi√©n en equipos humildes como Las Palmas", dijo en el acto en el Coliseum Alfonso P√©rez, junto al presidente √Āngel Torres.

Vitolo confes√≥ que jugar a las √≥rdenes de M√≠chel fue un motivo m√°s para aceptar la oferta del equipo madrile√Īo. "Conozco a M√≠chel, que es un gran entrenador. He hablado con √©l, me ha comentado que cree en m√≠ que es lo fundamental para un jugador. Le gustar√≠a que probase en otras posiciones. Las aspiraciones del club no he podido hablar ni interesarme en el tema, seguramente que mantenerse en Primera y estar lo m√°s arriba posible", se√Īal√≥.

"Quer√≠a quedarme en Madrid, me encanta esta ciudad y he hecho grandes amigos. Mis hijos est√°n muy c√≥modos aqu√≠, el Getafe lleva muchos a√Īos en Primera, quiero jugar quiero sentirme importante otra vez, es el club id√≥neo", a√Īadi√≥.

El jugador canario lamentó que la temporada pasada apenas disfrutó de minutos en el Atlético. "Estaba a gusto en el Atleti, por el vestuario, era muy bueno, pero sí es verdad que entrenar toda la semana y no competir es lo que me llevó a tomar esa decisión. Getafe es un club para poder jugar, demostrar y ganarme la confianza del entrenador", comentó.

Por su parte, el presidente √Āngel Torres indic√≥ que el fichaje de Vitolo se prsent√≥ como una "ocasi√≥n interesante" y agradeci√≥ al Atl√©tico que haya aceptado el deseo del jugador de permanecer en Madrid. "Qui√©n no quiere a un jugador de la categor√≠a de Vitolo, internacional, y esperemos que √©ste sea su a√Īo de consagraci√≥n y que le respeten las lesiones", pidi√≥.

Europa Press