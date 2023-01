Wall street cierra en baja en inicio de una semana de mucha agitación

(Actualiza con valores al cierre)

Por Shreyashi Sanyal y Johann M Cherian

NUEVA YORK, 30 ene (Reuters) -

Los principales índices bursátiles estadounidenses cayeron el lunes, arrastrados por loa baja de las acciones tecnológicas y de las empresas de megacapitalización, mientras los inversores se preparan para una semana repleta de reuniones de los bancos centrales y reportes de resultados.

* El sector tecnológico fue uno de los más bajistas del S&P 500 en la jornada. Las acciones de Apple Inc , Amazon.com Inc y la matriz de Google, Alphabet Inc, que deben presentar resultados a finales de esta semana, cerraron con caídas.

* De acuerdo a los datos preliminares de cierre, el S&P 500 bajó 52,38 puntos, o un 1,29%, a 4.018,18 unidades; mientras que el Nasdaq Composite perdió 227,89 puntos, o un 1,96%, a 11.393,81 puntos. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones cedió 254,47 puntos, o un 0,75%, a 33.723,61 puntos.

* El mercado espera que la Reserva Federal aumente las tasas de interés en 25 puntos básicos (pb) al final de su reunión de política monetaria de dos días el miércoles.

* Esta será probablemente la menor alza desde que la Fed inició su ciclo de endurecimiento hace 10 meses con una subida de 25 puntos básicos, y los mercados financieros prevén una última alza en marzo.

* Los mercados monetarios prevén que los tipos alcancen un máximo del 4,9% en junio, todavía por debajo del nivel del 5% que esperan los responsables de la política monetaria de la Fed.

* Tras una serie de despidos en empresas tecnológicas y financieras de gran capitalización a lo largo del mes, los inversores estarán atentos a los datos de las nóminas no agrícolas de enero del Departamento de Trabajo, que se publicarán el viernes.

* Otros grandes bancos centrales, como el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, también subirán los tipos de interés esta semana. (Editado en español por Javier Leira)

