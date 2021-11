Xavi: "Por ahora dejadme soñar y en pensar en ganar"

"Quiero que mis jugadores sean un bloque y que disfruten"

BARCELONA, 22 Nov. 2021 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha recalcado que es "positivo" y que ve la situación actual de un modo "optimista" y, por ello, solo piensa en ganar este martes al Benfica y en lograr la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, un reto que le gusta y por el que quiere seguir soñando.

"Hablamos si pasa (perder), prefiero no pensar en la hipótesis negativa, porque no la contemplo. Lo que yo he vivido en el Barça es ganar y luchar por los títulos, si hablo del mensaje en caso de derrota estaría transmitiendo lo que no pienso. Por ahora déjame soñar y en pensar en ganar", manifestó en rueda de prensa.

Para Xavi, que debutó con victoria en el derbi contra el Espanyol, el debut en 'Champions' llega con un "escenario fácil"; "ganar uno de los dos partidos". "Prefiero pensar en la hipótesis de la victoria. Si no ganamos, ya lo hablamos. Prefiero pensar en que ganamos los tres puntos, en la alegría... Visualizo una victoria y para eso preparo al equipo", recalcó.

"Es una oportunidad para ganar y para meter al equipo en octavos. Estamos en una situación positiva, diría yo. Soy positivo y tenemos una oportunidad. ¿Para qué pensar en un escenario negativo cuando se puede pensar en positivo? Es una oportunidad, pues vamos a por ello", reiteró, en este sentido.

Además, recordó que el entrenador es "pieza fundamental" en el equipo para transmitir la idea y ser el "líder espiritual" del equipo. "No juego yo, pero tengo que organizarles y convencerles, los jugadores tienen que estar liderados y guiados por alguien. Yo quiero que estén felices en el campo, que sean un bloque y que disfruten. Porque si disfrutan, el resultado puede llegar con más números", consideró.

A nivel personal, el de Terrassa está "muy feliz" y "muy contento". "Soy optimista y tengo orgullo de entrenar al Barça y a estos jugadores fantásticos. Tenemos equipo para competir contra cualquiera, pero lo tenemos que demostrar y esto es lo más difícil. Ganar es muy difícil pero somos el Barça y tenemos que apuntar a la excelencia. Lo llevo bien, por ahora, ¿eh?", bromeó.

"Tenemos que competir mañana y lo veo como una oportunidad, no como una presión añadida. Es una oportunidad de oro para pasar a octavos de final, en el fútbol hay revancha y esto es una revancha contra el el Benfica y una reválida para decir que somos el Barça y que vamos a por el partido. Somos el Barça, esto es un reto y me encantan los retos", se sinceró.

Eso sí, prevé un partido complicado ante el Benfica. "Tienen un gran equipo, con experiencia, un equipo físico delante, los puntas te pueden ir metiendo en tu campo y será complicado. Estamos hablando de 'Champions' y el ritmo e intensidad será muy fuerte. Estamos preparados para competir y para aprovechar esta oportunidad, si ganamos estamos clasificados para los octavos de final", apostilló.

Pese a ello, quiere demostrar en el terreno de juego esa superioridad que muchos dan al Barça antes de empezar cualquier partido. "Yo aquí puedo decir que somos mejores que el Benfica,o al revés, y mañana pasar otra historia. El Barça no está para sacar pecho pero hay que ser optimistas y pensar en positivo. Si se gana estamos en octavos y tenemos que pensar esto, ir a por el partido y ser positivos, ser valientes e ir al taque y ganar los tres puntos, pero perdimos 3-0 ante el Benfica. No será fácil", rememoró.

Y no podrá contar, para su estreno europeo, ni con Ilias (sancionado) ni Abde ni Jutglà (no inscritos). "Veremos cómo está Dest o cómo están Ousmane o Sergi Roberto, con molestias pero cerca de recuperarse. Tenemos entrenamiento, veremos sensaciones y decidiremos. Nos quedaremos sin extremos puros, pero saldremos con los que salgamos al ataque y a intentar ganar el partido", manifestó.

También quiso felicitar a Pedri, ahora lesionado, por ganar el Golden Boy 2021. "Ha marcado diferencias en Barça y selección, es un jugador extraordinario. Es un premio importante de mucho prestigio y me alegro por él. Lo está pasando mal por la lesión, que no es fácil y ha tenido una pequeña compilación. Vamos a intentar recuperarle porque es clave y diferencial y fundamental para nosotros", argumentó.