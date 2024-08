Por “diferencias irreconciliables”, echaron a Francisco Paoltroni del bloque de senadores de La Libertad Avanza

Escuchar

Esta es la crónica de un final anunciado. El senador Francisco Paoltroni (Formosa) fue expulsado del bloque de La Libertad Avanza por “diferencias irreconciliables”, según una nota firmada por cuatro de los ahora seis legisladores que tendrá el oficialismo en la Cámara alta que respondieron, así, a una orden del asesor presidencial Santiago Caputo. La jugada se suma, además, a la interna de la Casa Rosada con Victoria Villarruel, que no fue consultada ni informada de la decisión antes de su ejecución.

Tampoco fue informado el propio Paoltroni, que paga de esta manera su frontal enfrentamiento con Caputo, al que el senador acusó en reiteradas oportunidades de perjudicar a Javier Milei por haberle aconsejado impulsar la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia.

De hecho, y a pesar del silencio de radio de los miembros del bloque, que conduce el jujeño Ezequiel Atauche, trascendió que la decisión de los libertarios de expulsarlo fue ordenada desde la Casa Rosada por el todopoderoso asesor y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y que también contaría con la anuencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La carta del bloque de LLA que informa la expulsión de Francisco Paoltroni

La decisión fue adoptada de manera subrepticia por cuatro senadores que pusieron su rúbrica en una nota que le elevarán este jueves a Villarruel en la que le solicitan que excluya al formoseño del bloque.

Además del jefe de la bancada, pusieron su rúbrica en el escrito el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala (San Luis), Vilma Bedia (Jujuy) y Juan Carlos Pagoto (La Rioja). Los otros dos miembros, Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Bruno Olivera (San Juan), habrían dado su conformidad vía telefónica, ya que no se encontraban esta noche en la Cámara alta.

La decisión tomó por sorpresa a Paoltroni. “Me entero por ustedes” , le dijo a LA NACION. La confirmación le habría llegado por las cuentas oficialistas de la red social X que responden a Santiago Caputo, que celebraban en tono burlón y con palabras soeces la drástica determinación.

“Que Milei lo mande al quincho a fumar” , había sido uno de los embates que Paoltroni lanzó contra Caputo en el inicio de una escalada que se prolongó durante la última semana. Lo dijo el mismo día que Lijo se presentó ante la Comisión de Acuerdos del Senado a defender el pliego que lo nomina para el máximo tribunal de justicia.

“Vinimos a cambiar el modelo económico y el modelo de la casta. El Señor Santiago Caputo se está olvidando del modelo de la casta” , disparó el senador formoseño la semana pasada, antes de agregar: “Yo no rompo con La Libertad Avanza, yo estoy fiel a las ideas de la libertad y no me corro”.

Francisco Paoltroni y Victoria Villarruel Instagram Paoltroni

La pérdida de uno de sus senadores podría llegar a complicar a Villarruel, y por ende al Gobierno, en la Cámara alta. Con la eyección de Paoltroni el oficialismo pasará a tener tan sólo seis senadores , lo que podría dar lugar a que el kirchnerismo vuelva a la carga y pedir la discusión del reparto de lugares y presidencias en las comisiones. Además, el senador preside la Comisión de Relaciones Exteriores. Son factores que ni el estratega Caputo ni sus compañeros parecen haber calculado a la hora de tomar la determinación de expulsarlo.

Paoltroni había participado en la tarde del martes en el acto en homenajea a las víctimas del terrorismo organizado por Villarruel en el Salón Azul del Congreso. Allí, en un breve diálogo con LA NACION se había mostrado optimista de que no sería expulsado de la bancada.

“El bloque me está abandonando a mí” , bromeó cuando este diario le preguntó si podía llegar a abandonar el bloque. El chiste terminó convirtiéndose en realidad.

LA NACION