Hay demoras en la cosecha y heterogeneidad en los rindes

Al archipiélago de problemas que enfrentó la campaña de granos gruesos 2024/25 (sequía, temperaturas extremas, vientos, granizo, napas en profundidad, etc.) se le agregó un nuevo islote en los últimos días: las demoras en la cosecha, que han provocado brotado en los capítulos de girasol de campos del sudoeste y amenaza complicar la trilla de otros cultivos si continúan los días nublados y el tiempo húmedo en los próximos días.

Más allá de estos problemas de la hora, los rendimientos de las distintas zonas van mostrando una enorme heterogeneidad: “En algunos campos de General Villegas hay maíces que rendirán 50qq/ha, mientras que otros, a 30 kilómetros, duplicarán ese rendimiento en función de los chaparrones recibidos”, diferencia el productor Juan Balbín. En soja de primera pasa lo mismo y los cultivos de segunda muestran distintas condiciones: muchas sojas tardías se perdieron por la gran capacidad de extracción de agua del trigo y otras siguen en carrera. Los maíces tardíos que no entraron a la floración en plena sequía quedaron de bajo porte, pero conservan potencial de rendimiento gracias a la capacidad de recuperación que muestran los híbridos de los últimos años.

Balbin afirma que el girasol se va a vender enseguida porque tiene un precio de 360US$/t y permite pagar cuentas que las casas matrices proveedoras de insumos quieren cobrar. Comportamiento similar va a ser el del maíz, mientras que con la soja los productores esperarán para vender a medida que se acerquen los compromisos. Por otro lado, adelanta que habrá que ser muy cuidadosos con la nueva financiación que se acuerde, porque en la medida que la tasa de interés supere el ritmo de devaluación previsto, el tomador de crédito enfrentará problemas.

En tanto, la caída de empresas importantes de insumos y acopio dio lugar a dos situaciones: hay productores que no fueron afectados porque solo eran deudores de ellas, al haber retirado insumos sin pagar al contado ni entregar grano. En cambio, sí se vieron afectados los que habían entregado cereal a los acopios y se convirtieron acreedores de una firma que hoy no puede cancelar sus compromisos. “Los productores somos muy ingenuos; entregamos cereal a una firma y no pedimos información de ella; por el contrario, cuando vamos a solicitar un crédito a una entidad, se nos pide una constelación de datos”, distingue Balbín.

Carlos Marin Moreno Por

