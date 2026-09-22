En Nueva York, Kicillof afronta un test clave con fondos de inversión y asiste a un foro progresista con Mamdani

LA PLATA.- El gobernador Axel Kicillof participó este martes de una cumbre progresista convocada por The New School durante la primera jornada de su visita a Estados Unidos. En privado, en tanto, se reunía con inversores y buscaba proyectar una imagen de “buen pagador” tras haber reestructurado la deuda de la provincia en 2020 y cerrar posteriormente acuerdos con los bonistas que quedaron afuera.

Se trata de un test clave para Kicillof, que llegó a Nueva York acompañado por una delegación de funcionarios integrada por Carlos Bianco, Pablo López, Jesica Rey, Cecilia Nicolini y Juan Padin. El gobernador ensaya un discurso económico acorde con su proyecto presidencial de cara a 2027. El sábado, días antes de emprender su gira estadounidense, había dado un discurso en el que esbozó un elogio al orden de las cuentas, mechado con su crítica usual a las políticas del gobierno del presidente Javier Milei.

De acuerdo a cifras oficiales, la deuda pública de la provincia es equivalente a USD 12.112 millones. El stock de deuda medido en pesos entre diciembre de 2025 y junio de 2026 se mantuvo en niveles similares, con un leve incremento del 0,2%, explicado principalmente por la suba del tipo de cambio, que varió un 1,9%. Medido en dólares, el stock de deuda de la Provincia disminuyó 1,7% en el mismo período.

Kicillof exhibió estos números en territorio norteamericano. “La deuda al primer semestre 2026 continúa mostrando parámetros saludables, con un nivel en torno al stock promedio medido en dólares estadounidenses de los últimos 5 años, y ratios de deuda bajos, que se ubican en valores mínimos de los últimos 10 años para el ratio Deuda/Recursos totales y de los últimos 25 años para el ratio Deuda/PBG, denotando un nivel de endeudamiento sostenible en el tiempo. Los bonos internacionales vienen perdiendo participación en el stock de deuda total, mientras que los multilaterales van ganando participación y marcaron un nuevo récord histórico con 18,7% del total”, es el discurso oficial del gobernador.

El gasto de la PBA, que incluye el pago de deuda al que se refirió Kicillof en EE.UU.

Kicillof coincide con el presidente Milei este martes y miércoles en New York, pero tienen actividades contrapuestas en distintos think tank y el círculo rojo. La agenda del gobernador comenzó con una reunión con fondos de inversión que poseen bonos de la provincia de Buenos Aires y otro encuentro con empresas que tienen proyectos de inversión en el distrito bonaerense.

Luego participó de la jornada “América Latina en la encrucijada: el futuro de la democracia, la economía y la política progresista en un mundo fracturado”, organizada en The New School. Allí afirmó: “Estamos convencidos de que tanto la Argentina como América Latina en su conjunto tienen nuevas oportunidades en este orden mundial que se está configurando”.

“En el caso de nuestro país, contamos no solo con recursos naturales, sino también con un sistema científico y de innovación con un enorme potencial, capacidades productivas y una fuerte tradición industrial”, agregó Kicillof.

El gobernador Kicillof en un pasaje de su presentación en The New School GPBA

“Lamentablemente, todo esto no está siendo aprovechado porque las políticas de Milei están en las antípodas de nuestras necesidades de desarrollo: mientras entrega nuestros recursos estratégicos, destruye el empleo, los salarios y la industria nacional”, afirmó Kicillof y concluyó: “Frente a ello, necesitamos más que nunca avanzar en una verdadera integración regional para conformar un bloque que nos permita insertarnos en este nuevo orden global”.

El encuentro contó la presencia del codirector del Centro de Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR), Mark Weisbrot; la copresidenta del Foro Mundial para una Nueva Economía (GFNE), Adriana Abdenur; la presidenta y directora ejecutiva del Centro de Política Internacional (CIP), Nancy Okail; y el profesor y exdecano de The New School William Milberg; entre otros economistas, analistas internacionales, especialistas en políticas públicas, profesores e investigadores de distintos países. Previo a la charla, Kicillof mantuvo una reunión con el vicerrector adjunto de The New School, Christoph Cox; y los co-directores de OLA, Michael Cohen y Margarita Gutman.

El gobernador y uno de los principales aspirantes del peronismo para las elecciones del año próximo se mostrará con el alcalde de Nueva York y referente del Partido Demócrata, Zohran Mamdani, y disertará sobre el futuro de Argentina en el orden global, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani nycmayorsoffice

En el Boletín Oficial de la provincia se informó que el viaje es oficial y que el encuentro con Mamdani tendrá lugar “en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas”. En plena batalla cultural por el rumbo de la Argentina, Kicillof buscará posicionar su discurso antónimo al de Milei en una universidad de prestigio internacional.

Kicillof coincidirá con Mamdani en un coloquio convocado bajo el título “Construyendo una economía para la mayoría”. También se espera la participación de otros mandatarios, como el presidente de España, Pedro Sánchez. El miércoles, en tanto, Kicillof disertará en la Universidad de Columbia sobre “las transformaciones económicas y políticas que están moldeando a la Argentina y a la región en medio de un orden global cambiante”.

De acuerdo al anuncio de esa universidad, Kicillof analizará “las perspectivas de desarrollo del país, las implicaciones del aumento de las tensiones geopolíticas y la fragmentación económica, así como la respuesta de los gobiernos y las fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.

Kicillof y parte de su delegación en The New School, entre ellos Carlos Bianco GPBA

En la gira, Kicillof busca un acercamiento con un ecosistema financiero que, en buena medida, no guarda las mejores referencias de él. El juicio por la expropiación de YPF, tramitado en tribunales neoyorquinos y que finalizó con un fallo favorable para el Estado argentino, lo puso en la mira de modo prolongado (era el viceministro de Economía nacional cuando se definió la expropiación que derivó en el proceso judicial). Mientras dure su estadía en el exterior, lo reemplazará interinamente la vicegobernadora Verónica Magario.