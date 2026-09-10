“¡Pa, le pegaron un tiro a uno!”: un chico filmó el momento exacto en que un policía abatió a un delincuente en fuga

MAR DEL PLATA.- “¡Pa, le pegaron un tiro a uno. Mirá, pa... Lo grabé justo” , se escucha decir a un niño en el video. El tono de su voz denota tanto la sorpresa como la conmoción frente a lo que acaba de registrar con su teléfono celular: un enfrentamiento entre un policía y un delincuente. En la filmación, el primero aparece en la calle, con el arma en su mano. Al otro se lo ve correr por una losa de primer piso. Se escuchan las detonaciones.

El responsable de esta grabación, que ya está en poder de la Justicia y es uno de los principales elementos de prueba en la causa judicial que lleva adelante la fiscal Florencia Salas, es quien describe que el herido cae. “Vení, quedó tirado en el piso el chabón”, le insiste a su padre, sin dejar de enfocar con su móvil hacia esa planta alta.

Son al menos tres los disparos que se escuchan en lo que en principio se planteó como un enfrentamiento y que ahora la investigación judicial deberá establecer si fue tal cosa. El oficial que aparece en las imágenes y gatilla quedó imputado por homicidio doblemente agravado por uso de arma de fuego y ser personal de fuerza de seguridad .

Hasta el momento se le secuestró su arma reglamentaria y seguirá el proceso judicial en libertad; al menos hasta que se le tome declaración indagatoria, instancia que la fiscal recién dispondría una vez que sume otros elementos de prueba, entre ellos los peritajes de las armas.

El momento en que un policía dispara contra un ladrón en fuga en Mar del Plata

El hecho se registró en la zona de Avellaneda al 7500, en el barrio Belisario Roldán, en el frente oeste de la ciudad. Allí culminó una persecución al delincuente que había robado a mano armada una motocicleta que abandonó unos metros antes de emprender la huida a pie, primero por la calle y luego por los techos.

Fuentes judiciales confirmaron que el delincuente se llamaba Gustavo Damián Buenahora y tenía 23 años. No se precisaron detalles de antecedentes penales en su haber, pero sí se dejó trascender que ya había sido aprehendido en otras oportunidades por distintos hechos delictivos.

El caso se da en plena etapa de refuerzo de la presencia policial en la ciudad, principalmente en los barrios. Una avanzada que tuvo como punto de partida una serie de crímenes a principios del mes pasado, dos de ellos en ocasión de robo —un chofer de aplicación y un ferretero fueron las primeras víctimas— y el otro, un femicidio. Pocos días después se conoció otro crimen, en este caso, a manos de un comerciante que resistió el robo de una camioneta y mató a un menor de 16 años e hirió a otro de 15. Está con prisión domiciliaria.

La actuación del policía que mató a este delincuente está siendo revisada por la Justicia, que debe terminar de definir si actuó en legítima defensa o si hubo algún tipo de exceso. Según habría comentado minutos después del hecho, vio que le apuntaban con un arma y respondió con disparos.

En su defensa asomaron pronto autoridades de gobierno. Uno de los primeros fue el intendente, Agustín Neme: “El enemigo es el delincuente. Al policía que actúa dentro de la ley, todo nuestro respaldo”, dijo desde sus redes sociales; destacó que “la Justicia consideró que actuó en legítima defensa y no dispuso su detención”.

Mucho más amplio fue Andrés Escudero, subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad bonaerense, uno de los funcionarios enviados en las últimas semanas para coordinar en Mar del Plata esta reestructuración de la conducción y la dinámica de la Jefatura Departamental local. “Desde 2021 para acá tuvo antecedentes todos los años”, precisó el funcionario sobre Buenahora.

En cuanto al desempeño puntual del policía que disparó y de quienes lo acompañaron en esa persecución, fue muy claro: “Hay que destacar el compromiso de estos policías que no tuvieron miedo de actuar” , señaló.

Confirmó que horas después hubo una reunión con el personal involucrado en ese operativo, en particular, con el oficial que quedó imputado. A todos les brindaron respaldo y les dieron detalles del asesoramiento legal disponible para afrontar los pasos que vendrán en el proceso.

Durante estas últimas semanas se percibe en las calles una mayor presencia de móviles y también de personal que recorre algunos sectores puntuales, en particular comerciales, como parte de un refuerzo de la prevención del delito frente a una situación delicada que se advertía en la ciudad, acompañada por una serie de hechos de mayor violencia.

Entre las medidas adoptadas se sumó, primero, el cambio de la autoridad a cargo de la Superintendencia que abarca gran parte de la zona centro y sudeste bonaerense y luego el titular de la Jefatura Departamental Mar del Plata.