¡Viví el Bienestar Fest 2026! Participá por un par de entradas

El 24 y 25 de octubre llega el Bienestar Fest 2026, una experiencia para conectar con el bienestar y disfrutar de propuestas inspiradoras. Por ser suscriptor de LA NACION, podés participar por un par de entradas para vivir el festival. Solo tenés que completar el formulario con tu DNI y ya estás participando. ¡No te pierdas esta oportunidad!

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