Estos son los autos usados más buscados hoy porque “duran más”

Confianza y fiabilidad son los elementos más buscados por los usuarios cuando van a comprar un vehículo usado ya sea para uso personal como para revender. Con eso en mente, hay factores que se repiten desde hace tiempo; un ejemplo claro es el de las marcas, aspecto en el que aparecen Toyota, Volkswagen, Ford, Honda, Fiat, Chevrolet, Renault y Peugeot como las más solicitadas.

En cuanto a los considerados “usados ideales”, desde el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) Argentina consideraron que la fama de los modelos “es muy relativa y generalmente se le atribuye a la fiabilidad mecánica y a la accesibilidad de costos. Una buena observación de referencia es ver qué vehículos se utilizaron los últimos años como taxis, ya que en este rubro se busca optimizar costos y sacar rédito a través de un modelo noble en dichos aspectos”.

El Volkswagen Gol Trend sigue siendo uno de los favoritos entre el público como auto de entrada

Desde el punto de vista del Centro, agregan como un ítem importante el de la seguridad y ubican entre los cinco más buscados: “Toyota Corolla: balance perfecto entre fiabilidad, desempeño y precio para un auto del segmento medio; es el vehículo más vendido a nivel global, una garantía asegurada. El Fiat Cronos: actualidad total y líder en ventas de los últimos años, con un diseño moderno, mecánica confiable y gran despeje al suelo; es un auto hecho a la medida para nuestro país. El Ford Fiesta: llegó a mediados de los ‘90 y se ganó su lugar en el mercado, es uno de los autos más elegido por los argentinos; bajo costo de mantenimiento y mucho poder de reventa por su atractivo diseño desde la reestructuración de toda la flota de la marca bajo el exitoso Kinetic Design”.

Y continúan: “El Honda Fit: sorprende por su practicidad, agilidad, bajo consumo, buen rendimiento y especialmente por su equipamiento de seguridad ofrece ABS, airbags y control de estabilidad sin una normativa que se lo exija para nuestra región. Y el Volkswagen Gol: el modelo histórico más elegido por los jóvenes; renovado desde su versión Trend con vigencia y actualidad de mercado ya que, a pesar de haber sido discontinuado, sigue liderando la tabla de los usados más vendidos en los últimos años”.

Otros modelos muy elegidos son Toyota Etios, Peugeot 208, Chevrolet Onix y Fiat Argo. Desde Kavak comentaron que, “la mayoría de estos modelos coinciden con el Top 5 de los autos más vendidos por nosotros de enero a marzo de 2024: los primeros cinco fueron Toyota Etios, Peugeot 208, Peugeot 208 Like, Volkswagen Gol Trend y Toyota Corolla”.

Usados en condiciones

Quienes quieren vender su usado deben tener en cuenta que el cuidado del rodado va a permitir obtener un mejor precio de reventa. Entre las características destacadas de un auto que ha envejecido mejor “definitivamente se encuentran puntos como el kilometraje acorde con el modelo/año, manutención adecuada en servicios oficiales, cuidado e higiene de interiores y rotación de cubiertas para evitar el desgaste desparejo”, aportó el gerente de Venta de Usados de Car One, Christian Mariano.

A su gran habitabilidad, el Honda Fit suma un alto nivel de seguridad

El propietario es quien puede mantener en las mejores condiciones su unidad hasta el momento de la venta, por esto también debe estar atento de hacer cada 10.000 km el cambio de aceite y filtros; la rotación y balanceo de neumáticos cada 20.000 km, el cambio de cables y bujías cada 35.000 km; el cambio de correa de distribución y bomba de agua (según fabricante entre 60.000 y 90.000 km); el filtro de habitáculo cada 30.000 km, y el líquido de frenos con una vida útil de 20.000 km.

Por otra parte, al momento de invertir en un usado, desde el CESVI expresaron que “la antigüedad es un factor importante, porque, en general, cuanto más viejo, más uso, más kilómetros, mayor desgaste general y menor vida útil restante. Pero todo depende del cuidado que se le haya dado, incluso por encima de la edad/kilometraje. Como parámetro a tener en cuenta, pueden seleccionarse vehículos posteriores a 2014, ya que a partir de ese año se exige por norma ABS y doble airbag. Esto garantiza que todo vehículo, incluso los de la gama más baja, cuenten con este equipamiento tan importante en materia de seguridad”.

En esta línea, desde Kavak manifestaron que “junto con la cantidad de años es necesario ver el kilometraje y el uso que tuvo. Es importante verificar que exista una relación entre la cifra que muestra el tablero, el año de patentamiento del auto y el uso que se le dio. Como referencia, el promedio de antigüedad de los vehículos vendidos por nosotros en 2023 es de seis años (de 2017) y el kilometraje promedio es de 51.178 km”.

Toyota Corolla

¿Qué auto comprar?

Un aspecto importante para decidir la compra de un usado es consultar con alguien de confianza idóneo y que ayude a evitar o reducir una estafa, o ingresar en las páginas de ‘fanáticos del modelo’ para conocer las fallas comunes y cómo detectarlas y tomarse el tiempo de revisar los aspectos mecánicos, legales y financieros de la unidad.

“Quien va a comprar un usado debe recurrir a profesionales que ofrezcan seguridad, tranquilidad, confiabilidad y trayectoria. En Car One disponemos de asesores comerciales preparados para presentarles nuestra cartera de productos, con la totalidad de nuestros vehículos a nombre de Car One, revisados y chequeados en nuestros talleres, con las mejores alternativas para llevar adelante cualquier tipo de operación”, indicó Mariano.

El Peugeot 208 es otro de los chicos más demandados

En tanto, desde Kavak comentaron que ingresando a la web los interesados encuentran toda la información de cada auto a la venta, con un precio que se calcula con un algoritmo que brinda en tiempo real un precio justo de mercado, tomando en cuenta datos como el modelo, marca, años y kilometraje, así como precios del mercado y el desgaste acumulado. “Ofrecemos asesoramiento personalizado, la posibilidad de elegir de un catálogo con más de 900 modelos que, además, pueden ser financiados de acuerdo con las posibilidades de cada cliente”, dicen.

Para aquellos que están en el proceso de compra, los entrevistados realizaron una lista con los aspectos fundamentales para observar en la unidad previo a tomar la decisión de compra:

Que el motor esté limpio, sin manchas de corrosión ni fugas de fluidos y encienda al primer giro de la llave.

Que todas las luces externas e internas funcionen, y que no haya testigos del tablero encendidos cuando el motor esté en marcha.

Que el tubo de escape no tenga fisuras o abolladuras y con el auto encendido, observar qué color de humo sale por el mismo, pues esto refleja la salud del auto.

Se recomienda realizar una prueba de manejo para determinar en qué estado está el acelerador, frenos y caja de cambios.

Inspeccionar a la luz del día la estructura general del auto buscando signos de daño (abolladuras, raspaduras o desalineaciones en la carrocería).

Verificar que todas las puertas cierren adecuadamente.

Mover hasta el tope la dirección en ambos lados para verificar si existen ruidos anómalos.

Consultar mediante la patente el historial de siniestros y pedir informe de dominio para conocer su situación registral.

Revisar que tenga manuales, llaves, rueda de auxilio (y su condición) y criquet.

Que funcionen los anclajes de los cinturones de seguridad.

Observar el desgaste de los neumáticos (si es irregular refleja un componente defectuoso en la suspensión/dirección del vehículo o que fue mal reparado después).

Igualmente, el ejecutivo de Car One señaló que durante el proceso de compra hay que tener en cuenta cuando la opción de compra es de una oferta particular y aunque ‘resulte tentadora’, se preste atención, ya que puede tener (con o sin voluntad) vicios ocultos o defectos en la documentación; al margen de la seguridad integral en la operatoria.

El discontinuado Ford Fiesta sigue manteniendo su vigencia entre el público

Y agregó: “La persona debe corroborar el precio de mercado de la unidad para comparar. Y consultar respecto del kilometraje, manutención, reparaciones, tipo de uso. Verificar estado de cubiertas y que sea consecuente el estado general con el kilometraje del auto. Verificar que la documentación esté en condiciones de poder ser transferido y realizar una prueba de manejo antes de tomar la decisión definitiva”.

Asimismo, desde Kavak, detallaron que al momento de adquirir un vehículo de segunda mano los interesados deberían animarse a responder lo siguiente para elegir el mejor : ¿Cuáles son sus preferencias (tamaño, comodidad y diseño, color y automático o manual, etcétera)?; ¿para qué lo necesita y lugares de uso?; ¿cuánto planea invertir?, y ¿dónde comprarlo?. “Es importante optar por empresas que brindan seguridad a la hora de realizar las transacciones y un respaldo de seguridad en la postventa. Y también averiguar qué formas de pago hay disponibles, confirmando las diferentes opciones de financiamiento y evaluar la que sea más conveniente”.

En cuanto a la procedencia de las unidades usadas, para los vehículos importados (que provienen de un mercado ajeno al acuerdo del Mercosur) y generalmente son de alta gama debe analizarse la disponibilidad de repuestos, costos y su mantenimiento.

El Fiat Cronos es buscado porque “está hecho a la medida de nuestro país”

Acerca de la garantía, en Kavak dijeron que “los autos que reciben los clientes pasan por un proceso de inspección de 240 puntos (documentación, legales y mecánicos) y un reacondicionamiento de acuerdo con sus necesidades que optimiza el estado del vehículo. Se ofrece un periodo de prueba de siete días o 300 km para que los clientes puedan vivir el auto, y asegurar que cumple sus expectativas. De lo contrario, podrá devolverlo sin explicaciones. Y todos los autos vendidos cuentan con una garantía mecánica de tres meses que pueden extenderse a 12 y ofrece un servicio de post venta”.

Respecto de la seguridad que busca el comprador, dijeron: “Contamos con garantía tanto de documentación, como del vehículo. Todas las unidades vendidas por Car One, ya están transferidas a nombre de Car One, por lo que no tenemos ningún trámite observado o con inconvenientes en los registros del automotor al momento de transferirlos nuevamente a nombre del Cliente final. Y, en cuanto a garantía del vehículo, la misma es de seis meses tanto de motor como de caja”, dijo Mariano.

Finalmente, la asesoría profesional para que el usuario compre el vehículo usado que más se adecue a sus necesidades estando o no entre el top five de ‘los más buscados’, “es un factor clave. En Car One nuestra cultura no es la de vender un vehículo al cliente, si no en asesorarlo para que pueda decidir cuál es la unidad que desea ver en su cochera analizando los puntos anteriormente mencionados. Cuando un cliente piensa en cambiar su vehículo, solo quiere saber si reúne la diferencia para hacerlo, sin saber bien por qué tipo de unidad siquiera y ahí, estamos para guiarlo”, concluyó el ejecutivo de Car One.