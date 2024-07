Estos son los autos que llegan al país en lo que queda del año

Escuchar

Pese a presentar números a la baja en relación a 2023 (las ventas retrocedieron un 22,6% según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina), el mercado sigue su curso y las automotrices cumplen con el calendario de lanzamientos que tenían previsto para este 2024. Las novedades son por demás interesantes, apareciendo restylings y hasta modelos inéditos que llegan para renovar el parque automotor de la Argentina en lo que queda de 2024.

El año ya sorprendió con varias presentaciones, como la llegada de tres vehículos eléctricos de Renault (Megane, Kwid y Kangoo), el nuevo Ford Mustang, el lujoso Toyota Crown y los esperados restylings del Corolla Cross y del Volkswagen T-Cross, entre otros.

De ahora en más, veremos otras apariciones estelares de Volkswagen, Peugeot, Renault, Ford y Chevrolet, que adeudan lanzamientos oficiales de los cuales, en algunos casos, ya se conocen las primeras imágenes de los modelos a presentar. Si bien algunos ya se lanzaron en preventa o fueron anunciados en otros países, otros aguardan comunicación oficial sobre su destino en la Argentina.

En ese sentido, a continuación, una lista de lo que está por llegar y un repaso por lo más importante que arribará al mercado local en lo que queda del año.

Volkswagen

La automotriz viene de presentar el nuevo T-Cross y le queda todavía un gran anuncio para este 2024. Se trata de la nueva pick up Amarok, de fabricación nacional y que abastecerá a toda la región. Llegará con cambios en cuanto a su diseño interior y exterior y en materia de seguridad, como agregado de airbags y asistencias a la conducción.

Volkswagen dio inicio a la producción de la nueva Amarok en el Centro Industrial Pacheco Volkswagen Argentina

Se lanzará el 6 de agosto, según confirmó la marca, y no tendría cambios en la motorización. Sus fotos ya fueron dadas a conocer a principios de mes. La nueva Amarok abastecerá a toda la región y difiere con la Amarok II, la nueva generación que se produce en Sudáfrica y no llegará a América Latina.

Renault

La marca del rombo pateó el tablero con varias presentaciones este año. Ya se anunciaron el Kwid, Megane y Kangoo, tres modelos 100% eléctricos que llegan para abastecer a la línea E-Tech de la automotriz. No obstante, hay tiempo para más y recientemente se anunció la preventa del Kardian, su nuevo SUV del segmento B que encarna la renovación estética de Renault.

El Renault Kardian se lanza oficialmente en agosto; hace una semana comenzó la preventa

Monta un nuevo motor turbo 1.0 de tres cilindros que ofrecerá 125 CV de potencia, alto equipamiento de seguridad, seis airbags, controles de estabilidad y tracción y asistencias a la conducción, entre otros elementos. En apenas 24 horas, agotó el lote de 100 unidades de preventa. Se lanzará oficialmente en agosto.

Peugeot

Uno de los autos más vendidos en el mercado tendrá su restyling. Se trata del 208, que adoptará los cambios ya vistos en su versión europea. El modelo de la automotriz francesa, fabricado en la planta de El Palomar, mostrará una renovación en el exterior e interior.

Los cambios más sustanciales están en la parte delantera de la unidad, con una parrilla mucho más grande, nuevo patrón, nuevo logo del león (presente ya en los modelos que se comercializan en Europa), paragolpes, ópticas, faros y proyectores. La parte de atrás también aparece con ópticas más oscurecidas y luces LED con líneas horizontales.

El interior del nuevo Peugeot 208 que se vende en Europa

Se agregarían nuevas tonalidades para la pintura de la carrocería y nuevos diseños de llantas de entre 16 y 17 pulgadas. También se modificó el tablero de instrumentos digital, el cual es más grande, así como la pantalla central. En cuanto a la motorización, además del ya vigente 1.6 de 115 CV incorporará por primera vez en las versiones más equipadas el nuevo turbo 1.0 de 120 CV que está empleando Stellantis (a la que pertenece Peugeot) en modelos de Fiat.

Otro lanzamiento que está confirmado es el nuevo 2008, la versión SUV exitoso hatch. Además del cambio estilístico, la gran novedad es que se fabricará en la planta de El Palomar (ya no vendrá de Brasil), para lo cual la automotriz invirtió US$270 millones que se suman a los 320 millones desembolsados para implementar la plataforma CMP en el país. Su producción comenzó hace apenas unos días, apenas una semana después de haber lanzado la preventa.

Ya se lanzó la preventa del Peugeot 2008

Ford

La marca del óvalo ya introdujo el nuevo Bronco Wildtrack y la nueva generación del Mustang, pero le resta lanzar el restyling de su pick up compacta, la Maverick, modelo que ha cosechado un gran éxito internacional desde su lanzamiento y que llega al país proveniente de México.

No obstante, se sabe muy poco al respecto y lo único conocido son imágenes de la pick up camuflada que llegan desde Estados Unidos. En esa línea, portales de noticias estadounidenses afirman que se podrían ver algunos rasgos deportivos, como llantas de 19 pulgadas, una nueva salida de escape y un alerón chico, junto con otras modificaciones del interior y en el frente (nuevas ópticas y paragolpes). Por el momento, no hay comunicación oficial.

Ford Maverick se vende en Argentina, pero no hay demasiada información sobre su restyling; el rumor indica que llegará este año Ford

En la Argentina, la Maverick es una de las pick up compactas más vendidas en lo que va del año. Según reporta la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), lleva 1486 unidades patentadas en estos seis meses de 2024.

Chevrolet

General Motors confirmó el restyling del Spin, su monovolumen para el segmento C. Ya presentado en Brasil, las modificaciones están a simple vista: rediseño frontal total, faros divididos y parrilla más grande. Lo único que se modifica en el lateral es una protección de plástico en color negro para la versión Activ y nuevos faros en la parte trasera.

La Spin ya luce sus cambios en Brasil Chevrolet Brasil

En el interior es donde están los cambios más sustanciales: nueva pantalla multimedia integrada al panel instrumental, todo 100% digital, nueva guantera, salida de aire, comandos del climatizador y el volante. También se modificaron los revestimientos internos, los cuales cambian de color y tendrán apliques de aluminio. En cuanto a seguridad, junto a los seis airbags de todas las versiones, la Premier tendrá alertas de colisión frontal y punto ciego, así como frenado autónomo de emergencia, aspectos ya vistos en el Tracker. Al respecto, acaba de llegar la variante RS del sport utility, que es la versión con estética deportiva.

A su vez, también se harán modificaciones en el Onix, el cual seguiría a la Spin en cuanto a cambios en el habitáculo y también sufrirá modificaciones en la parrilla, faros y paragolpes. Lo que más se destaca de este restyling son los cambios en la motorización, la cual tendría nuevos componentes eléctricos y una mejora en el 1.0 turbo, el cual dejaría atrás los 116CV de potencia para pasar a 125CV. Sería presentado este 2024 o, a más tardar, 2025.

