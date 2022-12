Diseño: cinco autos que marcaron tendencia en 2022

escuchar

¡Qué año extraordinario está terminado, amigos, uno digno de haber sido vivido! Lo digo por el Mundial, claro. ¿Y los autos? Ah sí, fue muy interesante también, sobre todo en términos de diseño, que es sobre lo que toca escribir acá.

Dos mil veintidós fue otro año de consolidación de los autos eléctricos, que ya son una alternativa real, viable y –atención– competitiva en los mercados más avanzados. La oferta global de modelos alimentados a baterías casi se cuadriplicó en estos 12 meses, y esa notable ampliación de la oferta vino de la mano con interesantes alternativas a nivel diseño. Vale un breve repaso: la electrificación arrancó con propuestas muy rupturistas, con estéticas futuristas que intentaban expresar el quiebre del paradigma. La necesidad de masificación generó un pequeño período de “retroceso en chancletas”, con diseños más convencionales –derivados de autos a propulsión convencional– para no perturbar el gusto de los consumidores promedio. Y recién ahora estamos empezando a ver propuestas novedosas que tienen buenas posibilidades de generar aceptación entre el gran público. No hay aún una tendencia estilística definida, y eso es justamente lo interesante, porque se abre un panorama de opciones que empiezan a romper con la uniformidad estilística (todos copiándose un poco entre sí) que veníamos viendo este siglo.

Pero vamos a los ejemplos concretos. Propongo aquí 5 modelos –entre autos de serie y concept cars– año, que considero que son los más destacados del año en términos de diseño. Con un criterio subjetivo, por supuesto, como todo lo concerniente a cuestiones estéticas.

Ferrari Purosangue, único. El primer SUV del Cavallino Rampante tiene un estilo que bordea la perfección

Partimos de una salvedad. Hay tres MUY relevantes que ya tuvieron su espacio en LA NACION Movilidad, así que solo les toca una mención. Son la Ferrari Purosangue (el primer “SUV” de la marca del Cavalino, que bordea la perfección), el Citroën Oli Concept (la propuesta conceptual más fresca en años, sobre todo por su filosofía) y el nuevo Maserati GranTurismo (otro auto bellísimo que representó un cambio en el paradigma evolutivo para la casa del Tridente). Y no, no está incluido el nuevo Pagani Utopia, que a muchos les parecerá despampanante, pero no deja de ser la repetición de una fórmula que a nuestro querido Horacio le da formidables resultados con jeques árabes y otros magnates varios.

Toyota Prius: todos boquiabiertos

Si hay un modelo presentado en 2022 que dejó boquiabierto a todo el mundo, fue el nuevo Toyota Prius, que en su quinta generación saldrá a la venta el año que viene (y lamentablemente no se va a comercializar en Argentina). Pasa que de un Prius siempre se espera un diseño muy orientado a lo funcional, que en todo caso lucir ser algo raro, o incluso “incómodo” en sus soluciones estilísticas. Así fue en todas sus generaciones anteriores, que privilegiaban la eficiencia aerodinámica, pero sobre todo la maximización del espacio interior. Por eso, comparado con sus antecesores, esta vez se mandaron una nave espacial (y una muy atractiva).

El nuevo Prius mantiene la silueta monovolumen (sin el capot o el baúl separados visualmente del resto de la carrocería), pero llevada a un extremo de estilización en sus proporciones. El parabrisas tiene una inclinación pocas veces vista en un auto de pasajeros, salvo en superdeportivos con forma de cuña como el Lamborghini Aventador. Así, la silueta “rechoncha” de las generaciones anteriores deja paso a unas líneas muy deportivas (¿sexys?), algo realmente inédito para un modelo que siempre fue un “patito feo” en el ecosistema automotor. Por eso este nuevo Prius es tal vez el mejor ejemplo del cambio de paradigma en la filosofía de Toyota, que ahora busca una conexión más emocional con sus clientes (y vaya que viene poniendo a sus diseñadores a trabajar en ello). Claro, este tipo de decisiones siempre conlleva concesiones: la silueta tan estilizada del nuevo Prius, aun ubicando los asientos más cerca del piso, probablemente genere compromisos en el espacio interior (por el techo más bajo y el parabrisas tan cerca de la cabeza del conductor) y en la visibilidad (por los parantes tan inclinados). Es así: si la referencia para lograr impacto visual es un Aventador, seguramente se obtenga una habitabilidad más parecida a la de un Aventador…

Hyundai N Vision 74 Concept, aires de DeLorean. La marca coreana interpreta como ninguna otro el rol que juega la nostalgia en el diseño

Hyundai N Vision 74 Concept: entendiendo el Zeitgeist

Es el concept car más festejado de 2022. Y si a alguien le trae reminiscencias al famoso DeLorean, el de la saga Volver al Futuro, no es casualidad. El DeLorean fue diseñado por Giorgetto Giuggiaro, con un estilo que se dio en llamar “origami design” (o folder paper design, por las superficies planas y los bordes muy marcados que parecen surgidos de armar un volumen con papel plegado). Y la cuestión es que con ese mismo estilo, Giugiaro había diseñado en 1974 un concept car para Hyundai llamado “1974 Pony Coupé”, que fue el primero modelo con pretensiones “deportivas” de la marca, en una época en la que era muy joven y estaba identificada solo con productos familiares y económicos.

Pues bien, el N Vision 74 Concept homenajea a aquel auto, pero lo que en realidad está haciendo Hyundai es demostrar que es la marca que mejor está interpretando el Zeitgest, el espíritu cultural de la época, en el que la nostalgia juega un rol crucial. Es algo que se puede apreciar en la música (Daft Punk es un buen ejemplo), en la moda, y sobre todo en series y películas (Ready Player One, Cobra Kai, Top Gun–Maverick, Stranger Things y siguen las firmas). No se trata de copias textuales del pasado, sino de un remixes que recuperan ciertos guiños, modos y gestos, y los combinan con elementos actuales, incluso futuristas. Eso es exactamente el N Vision 74: un remix ejecutado con maestría, que los más grandes nos activa ese poderosísimo sentimiento llamado nostalgia; y para las nuevas generaciones se presenta como algo novedoso que las invita a explorar el pasado. ¡Chapeau, Hyundai!

Volkswagen ID Buzz Volkswagen, un ícono. La legendaria Combi de la marca alemana regresa en versión eléctrica, pero con el mismo espíritu que sirvió para convertirla en un modelo inolvidable

Volkswagen ID.Buzz: la vuelta del ícono

He aquí otro ejemplo en la línea “rescate del pasado”, pero con una herencia más legítima (o relevante, si cabe) para explotar. Volkswagen venía amagando con el renacimiento de la legendaria Combi desde hace casi dos décadas, y hasta hicieron 3 concept (todos fantásticos, incluso alguno mejor que lo que terminó llegando a producción). Finalmente, el nuevo ID.Buzz llegó en clave eléctrica y no desilusionó a los fans. Claro que VW no se pudo tomar tantas licencias poéticas como el Hyundai de arriba: primero porque es un vehículo de serie (no un concept car); y segundo, porque tuvo que asimilarlo a la estética de su nueva gama de productos ID. eléctricos, para mantener cierta coherencia estilística. Aun así, mantuvo la característica forma de “pan lactal”, la carrocería bicolor y sobre todo la expresión simpática, un factor crucial para conectar con la adorable Combi de los ‘60. Tal vez invite menos a pintarlo con flores y a convertirlo en motorhome hippie como su antecesor, pero sirve para volver a darle un poco de “calor humano” a una marca que –ya sin el Beetle, sin el Scirocco y con el Golf en proceso de jubilación– necesita íconos para reconectar emocionalmente con la gente.

Dato: al ID.Buzz se lo puede ver en el stand de Volkswagen en Cariló durante el verano.

Audi Avant A6 e-tron Concept, la vuelta de las rurales. El prototipo de los anillos rescata un formato que todavía tiene un público muy fiel

Audi Avant A6 e-tron Concept: larga vida a las rurales

Nada de nostalgia por aquí, más bien esperanza. El Avant A6 e-tron es la versión rural del sedán conceptual A6 e-tron presentado en 2021, y da en la tecla de lo que Audi necesita para demostrar que lo mejor de su pasado y su presente pueden proyectarse al futuro. Estilísticamente, lo mejor de este concept es que recupera una noción de precisión minimalista, esa que hizo de Audi una referencia absoluta en el diseño de vanguardia de las décadas de 1990 y comienzos de los 2000. En los últimos años, en un afán por demostrar su capacidad para plegar la chapa con precisión infinitesimal, los Audi se fueron llenando de líneas y pliegues, a veces algo caprichosos. Ahora hay una vuelta a cierta simplicidad, que deja más espacio para apreciar el formidable trabajo de proporciones que siempre caracterizó a los diseños de la marca. El Avant A6 e-tron no deja de ser un concept car, pero conociendo la trayectoria de Audi, podemos estar seguros de que lo van a llevar a la producción casi textual. ¡Larga vida a las rurales, señores!

Dodge Charger Daytona SRT Concept Tiene soluciones únicas, como el sonido que emula a un motor V8 y darle ese toque de muscle car

Dodge Charger Daytona SRT Concept: ¿genialidad o impostura?

El último de esta breve lista está incluido más que nada porque explora zonas a las que ninguna marca se había atrevido hasta ahora. El Charger Daytona SRT Concept puede ser considerado el primer muscle car nacido eléctrico. Lo que hicieron los muchachos dirigidos por Ralph Guilles (el jefe de diseño de la parte “americana” del Grupo Stellantis) fue algo que respeta a rajatabla los parámetros del género, e incluso tiene fuertes algunas vibras retro que recuerdan al Charger ‘68 de Los Duques de Hazzard (la línea del 3/4 trasero es casi calcada). En definitiva, a primera vista nada indicaría que no hay un enorme motor a combustión bajo el gran capot, pero en su lugar hay cuatro motores eléctricos, uno en cada rueda. Lo más interesante del “e-Charger”, desde el punto de vista del diseño, son todos los trucos que Dodge implementó para mantener el aura de auténtico muscle car. Por ejemplo, hay un sorprendente alerón delantero que permite justificar (a falta de parrilla delantera) la típica trompa imponente que se espera de este tipo de autos. Pero lo más jugado –¡y controversial!– es el sistema digital de sonido que emula el bramido de un poderoso V8. Hay quienes se quejarán de que esto es algo inauténtico, casi una tomadura de pelo; otros, más indulgentes, “elegirán creer”… Lo cierto es que la electrificación habilita nuevas posibilidades para el diseño, que ya no solo se limita a las formas, los colores y las texturas, sino que se amplía a otras experiencias como las sonoras. ¿Tendrá el futuro Charger un opcional que emita olor a nafta cuando se enchufe a la red eléctrica? Con esto que se ha dado en llamar “diseño de experiencias”, todo puede ser posible…