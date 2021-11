Presentaciones de la semana

Nissan Kicks XPlay. La marca japonesa presenta esta edición especial de 300 unidades de su B-SUV desarrollado en la región. Muestra un diseño único, con carrocería bitono en blanco y rojo y el logo Xplay en los umbrales de las puertas, tapa del baúl y asientos delanteros; en el techo, tiene un alerón en negro y tiene un acabado rojo a los espejos. En el interior luce acabados especiales en rojo en las salidas de aire, la base del volante y las dobles costuras del apoyabrazos y asientos en negro y gris, e incorpora como equipamiento de serie un cargador de celular inalámbrico, que se suma a la pantalla táctil de 8″ y demás equipamiento. A nivel seguridad, está equipado con 6 airbags, controles de tracción y estabilidad, luces de conducción diurna (DTRL), anclajes Isofix, frenos con ABS y EBD con asistente de frenado de emergencia, entre otros. Pero lo más importante es que cada comprador recibirá un exclusivo Non Fungible Token (NFT), una obra de arte digital única y certificada, creada por el artista digital Fesq, basadas en bocetos originales brindados por el equipo de Nissan Design Latin America.

Continúa con la misma mecánica: motor naftero 1.6 L que entrega 120 CV a 6300 rpm y 15,2 kgm a 4000 rpm de torque, asociado a una transmisión automática de variador continuo (CVT) y tracción delantera.

El precio sugerido al público es de $3.980.000

El Volkswagen Virtus 2022

Volkswagen Virtus 2022. Se lanzó la actualización de este sedán del segmento B, que incorpora actualizaciones que le brindan mayor seguridad, conectividad y confort. La principal novedad se da en el sistema multimedia VW Play de 10″, que a partir de ahora se encuentra disponible en las versiones Comfortline AT, Highline AT y GTS. Además, la Highline suma llantas de 17″, asientos de cuero ecológico, detector de fatiga y sistema de monitoreo de presión de neumáticos, y la Comfortline agrega apoyabrazos delantero central. Se ofrece con motor naftero 1.6 L de 110 CV y 15,8 kgm, y opciones de caja manual de 5 (MSI MT) o automática de 6 marchas, y con el 1.4 L de 150 CV y 25,5 kgm y AT6 (GTS). Los precios de la gama son: MSI MT, $2.428.300; Comfortline AT 1.6, $2.909.850; Highline AT 1.6, $3.094.550, y GTS AT 1.4 TSI 150 CV, $4.384.950.

La Ford F-150 HEV, primer pickup híbrida lanzada en la Argentina

Ford F-150 HEV. El óvalo refuerza su estrategia de electrificación en el país: acaba de anunciar la llegada de la nueva F-150 HEV, que será la primera pickup con tecnología híbrida que se lanzará en la Argentina. El modelo se comenzará a vender hacia fin de año y contará con un sistema de propulsión dual compuesto por un motor de combustión interna que se combina con otro eléctrico alimentado por una batería de alto voltaje con capacidad de 1.5 kWh (en América del Norte usa el sistema PowerBoost FullHybrid con un naftero biturbo V6 de 3.5 L, que junto con el eléctrico generan una potencia máxima de 430 CV y un torque de 772 Nm). Las principales ventajas de esta mecánica es que permite disminuir las emisiones de CO2 y reducir un 30% el consumo de combustible.