Test drive: Jeep Renegade Trailhawk sigue fiel a su esencia

escuchar

En nuestro país, el Renegade es el modelo más exitoso de Jeep, la firma pionera del todoterreno. No solo lideró las ventas de los B-SUV el año último, sino que este año viene repitiendo esa performance, con una participación de mercado del 1,4%. Las razones tienen que ver tanto con su estética (tiene una silueta que remite a los viejos modelos de la firma), como por las variantes; además, es de los pocos sport utility chicos que cuenta con tracción 4x4.

Hace poco fue lanzada la nueva generación que se comercializa en tres variantes, una de las cuales es la tope de gama Trailhawk, que pusimos a prueba.

Este cambio de generación no impactó en la estética, ya que es el mismo Renegade de siempre, aunque con algunos leves retoques. En esta versión, nos encontramos con pintura bitono (en ese caso era de un naranja intenso con techo negro) y en el capot destaca por la franja antirreflejo que lo atraviesa por completo al lado de la cual aparece la palabra Trailhawk en otra banda oscura. Remata en la tradicional parrilla de 7 bastones que también fue levemente retocada.

Largo: 4,268 m

Ancho c/espejos: 2,04 m

Alto: 1,712 m

Distancia entre ejes: 2,57 m

Despeje: 197 mm

Ángulo de entrada: 30°

Ángulo ventral: 22°

Ángulo de salida: 32°

Capacidad del baúl: 314 L

Capacidad del tanque: 60 L

Peso en orden de marcha: 1643 kg

Neumáticos: 215/60 R17″

Las ópticas circulares tienen ahora un aro que funciona como luces de posición y que cambia de color cuando se aplican los giros, un detalle que le queda muy bien. Los dos paragolpes fueron modificados para mejorar los ángulos de entrada (30° ahora, 21° antes) y de salida (32° contra 30°), y al de adelante se le agregaron unas piezas longitudinales con apliques en rojo que le dan carácter y robustez y que empalman con los pequeños antiniebla. De perfil muestra otras llantas de aleación de 17″ con neumáticos ATR 215/60, y en la parte trasera aparecen nuevos faros traseros que toman la forma de una X y que evoca al dibujo que tenían los tanques de combustible auxiliares de los Willy’s de 1941; por supuesto, están los dos ganchos de remolque en rojo.

Tampoco hay variaciones notables en el interior, pero ofrece un volante rediseñado, tapizados en cuero negro con costuras en rojo (con el Trailhawk bordado en los respaldos de los asientos delanteros), apoyabrazos central con las frase “Jeep 1941″ grabada en bajorrelieve, flamante tablero completamente digital de 7′' (de lectura sencilla y que se puede setear eligiendo entre un montón de información) y una inédita pantalla táctil más grande (de 8,4″) desde la que se comanda todo el sistema de infotaintment Uconnect en su quinta generación compatible con Android Auto y Apple CarPlay mediante Bluetooth o cable.

En el interior del Jeep Renegade Trailhawk aparece una nueva pantalla de 8,4" y el tablero completamente digital

El espacio es justo para que viajen 4 adultos con comodidad, aunque atrás falta un poco de lugar para las piernas, y la capacidad del baúl es de 314 L (no es de las más grandes del segmento). La posición de manejo es más bien elevada y muy fácil de encontrar y ofrece una gran visibilidad 360°.

Techo solar de vidrio en doble panel con comando eléctrico y blackout, cargador inalámbrico de celulares, puertos USB A y C, toma de 12 V, climatizador bizona, asistente de estacionamiento, control de velocidad crucero con limitador, cámara de retroceso, encendido remoto, butaca del conductor con regulación eléctrica y sensores de estacionamiento son algunos de los elementos de confort que ofrece esta variante.

Por supuesto, tanto en el interior como en el exterior aparecen los famosos Easter Eggs para que los usuarios descubran algunos datos de la historia de la marca.

Hay otro gran avance en lo que hace a la seguridad, ya que a la muy buena dotación que le era característica (7 airbags, anclajes Isofix, frenos con ABS y EBD, controles de tracción, estabilidad y de mitigación de rolido, asistente de arranque en pendientes, etcétera) suma varias ADAS como asistente mantenimiento del carril y de frenado autónomo de precolisión, monitor de punto ciego y detectores de señales de tránsito, de fatiga del conductor y de tráfico cruzado.

Le sienta bien

En la mecánica es donde realmente encontramos un cambio radical. Esta versión abandona el turbodiésel 2.0 L de 170 CV a 3750 rpm y 35,7 kgm a 1750 rpm (el mismo que equipa, por ejemplo, la pickup compacta Fiat Toro o a las tope de gama del Jeep Commander) y adopta el nuevo naftero con turbo T270 de 4 cilindros en línea, 16 válvulas y 1.3 L de cilindrada, que produce 175 CV a 5750 rpm y 27,5 kgm (270 Nm) de torque desde las 1850 rpm, anexado a una transmisión automática de 9 marchas con levas al volante y tracción 4x4.

Si bien el propulsor aumentó en potencia (+5 CV) y disminuyó en torque (casi -8 kgm), el turbocompresor recibió una calibración de baja inercia que le permite activarse a pocas revoluciones en respuesta a la aceleración, con lo que mejoró la eficiencia del sistema y la entrega a bajas vueltas. ¿Cómo se traduce esto? En que es una combinación motor-caja que le sienta muy bien especialmente en salidas rápidas o cuando se lo transita en ruta o caminos de tierra o ripio (con un régimen de trabajo de 2100 rpm a 130 km/h gracias a las muy buenas relaciones de la transmisión), aunque se extraña el plus de par cuando se necesita hacer un sobrepaso inesperado o se lo somete a un off-road más extremo. Pero atención: no es que no responda, es que demora un poco más.

Las luces de giro del Jeep Renegade Trailhawk están en el aro que rodea a las ópticas

Jeep engloba bajo el paraguas Trailhawk a sus vehículos con mayor capacidad off-road; y en ese sentido, este Rengade no es la excepción. Por eso, la tracción 4x4 incorpora el sistema Jeep Active Drive Low (funciona a demanda frente a situaciones de baja adherencia) al que se suma el Jeep Selec-Terrain que permite elegir entre cinco modos de conducción para adaptar el vehículo a las distintas condiciones de terreno: Auto (la 4x4 se activa y desactiva automáticamente), Sport (optimiza el desempeño del propulsor y la caja), Snow (ajusta la tracción para superficies húmedas y resbaladizas), Sand/Mud (permite aceleraciones más agresivas y un mayor deslizamiento de las ruedas) y Rock (para terrenos pedregosos). A estos se suma la posibilidad de seleccionar entre 4x4 Baja (transfiere todo el torque disponible a bajas revoluciones), 4x4 Lock (activa permanentemente la tracción en las 4 ruedas) y Hill Descent Control (controla la aceleración y freno selectivamente sobre las ruedas de acuerdo con la inclinación).

Motor: turbonaftero 1.3 Turbo GSE

Cilindros: 4 en línea

Válvulas: 16

Cilindrada: 1332 cc

Potencia: 175 CV a 5750 rpm

Par: 28 kgm a 1850 rpm

Caja: automática de 9 marchas

Tracción: 4x4

Respecto de las prestaciones, acelera de 0 a 100 km/h en 10,5 segundos, recupera de 80 a 120 km/h en 8,4 segundos y alcanza una velocidad máxima de 193 km/h. En cuanto a los consumos tuvo promedios de 9,6 L/100 km en uso mixto.

El confort de marcha en calles o ruta es notable (gracias a una dirección bien directa y progresiva que se siente suave en el tránsito y que va incrementando la dureza a medida que se acelera, y a un conjunto de suspensiones de múltiples brazos que absorben notablemente las imperfecciones del terreno) y lo mismo puede decirse del comportamiento dinámico, aspecto en el que no muestra fisuras: viaja firme y agarrado en las rectas y en las curvas tiene una excelente estabilidad (pese a su silueta) lo cual transmite mucha seguridad.

El precio sugerido al público es de $8.427.600.