Javier Milei se reunió en secreto con empresarios en Francia, pero excluyó sorpresivamente a algunas multinacionales

PARÍS.– Una atmósfera de desconcierto se respiraba anoche entre un grupo importante de empresas francesas implantadas desde hace años en la Argentina. Esos grupos, algunos de ellos de dimensiones multinacionales, no comprendían por qué resultaron marginadas de la reunión que mantuvo el presidente Javier Milei en París con un grupo de cinco empresas, mientras que otras —que permanecieron en el país en los buenos y malos momentos— no habrían sido invitadas.

Después de una operación inexplicable, que incluyó la suspensión programada de una reunión del presidente Milei con empresas en la embajada argentina de París, y el traslado secreto de la misma al hotel donde se alojaba el mandatario, a escasas cuadras de allí, la Casa Rosada dio a conocer una foto con el presidente argentino y su hermana, rodeados de solo cinco dirigentes de empresas francesas: Estelle Brachlianoff, directora general de Veolia; Patrick Pouyanné, presidente de la multinacional de la energía Total; Xavier Niel, fundador y accionista principal de Illiad telecomunicaciones; Alexandre de Rothschild, presidente de la banca Rothschild and Co., y Thomas Triolphe, vicepresidente del gigante farmacéutico francés Sanofi.

Un encuentro cuyo contenido fue mantenido también en secreto por la presidencia argentina, aunque LA NACION pudo saber de fuentes allegadas a quienes asistieron, que los dirigentes franceses fueron a “escuchar” lo que el presidente Milei y su equipo, constituido por su hermana Karina, el embajador en París, Ian Sielecki y el embajador en Estados Unidos, Gerardo Werthein tenían para decir, con respecto a las promesas que el mandatario hace desde que llegó al poder con respecto a la recuperación económica del país.

Pero, teniendo en cuenta que casi todas esas empresas que visitaron a Milei en París están presentes en la Argentina, también fueron a plantear necesidades precisas. “Obviamente, la permanencia del cepo cambiario que les impide repatriar como quisieran sus ganancias”, señala el jefe economista de un importante banco francés.

En cuanto al futuro de los emprendimientos franceses en el país, “los empresarios extranjeros son reticentes a comprometerse aun más en Argentina a pesar de la rentabilidad que podrían prometer distintos emprendimientos. Principalmente, debido a la inestabilidad macroeconómica crónica (fragilidad fiscal, crisis de pagos, inestabilidad monetaria…). Ese es el obstáculo principal”, reconoció un miembro de una de las empresas que asistió a la reunión.

El presidente francés, Emmanuel Macron, tiene un gesto de cercanía con el mandatario de la Argentina, Javier Milei, tras un encuentro en el Palacio del Elíseo Louise Delmotte - AP

“Incluso un gobierno que promete e impulsa reglas “pro-mercado”, no logra convencer totalmente sobre la sostenibilidad de sus políticas. Me refiero a las recientes promesas sobre política cambiaria, por ejemplo. Ese es un ejemplo de incertidumbre entre otros: ¿habrá o no cepo en el mediano plazo? Las grandes empresas también ponderan el riesgo de que la realidad macroeconómica lleve a la inestabilidad social. Una situación que podría conducir a una inestabilidad regulatoria, fiscal, etc.”, analizó la misma fuente.

En cuanto a eventuales inversiones, las fuentes consultadas consideraron que, actualmente, hay sectores en los que existe un gran potencial, como la energía o la minería.

“Pero también en el sector financiero, que es uno de los menos desarrollados del mundo —por ejemplo mirando el ratio crédito sobre PBI—, a pesar de contar con una arquitectura de pagos bastante sofisticada. Si se cumpliera la promesa de estabilidad monetaria, sin duda, el sector financiero debería expandirse”, dice el economista.

En todo caso, varias de las empresas que se reunieron este viernes con Milei tienen actividades en la Argentina. Es el caso de Veolia (ex Suez), que gestiona aguas, residuos y energía hace años en el país. Sanofi, posee una planta de producción en el Parque Industrial de Pilar, “donde se lleva a cabo un proceso biotecnológico de última generación para la producción de antígeno de hepatitis B —que se exporta a Francia— para la vacuna pediátrica hexavalente acelular que protege contra 6 enfermedades”, según la empresa.

Desde 1978, Total Energies está presente en Argentina en la exploración y producción de gas natural y petróleo. Pero también en el transporte de gas y distribución de productos derivados. Con los años, ese gigante multinacional de origen francés se convirtió en una empresa multienergías, siendo actualmente un actor principal en la transición energética.

Illiad Telecomunicaciones está por su parte presente en Reconquista, provincia de Santa Fe, con su red móvil celular. Por fin, el banco de negocios Rothschild and Co. opera a través de intermediarios en varios países de América Latina, como Brasil, México y Chile, proveyendo asesoramiento a corporaciones, fondos de inversión, familias y empresarios.

“Por qué entonces otras empresas que también están desde hace años en Argentina no fueron invitadas a la reunión”, se inquietaba ayer un responsable de Danone. Como ellos, tampoco habrían sido contactados Saint-Gobain, L’Oreal, Arcelor o Alstom, por ejemplo. No hubo información oficial al respecto.