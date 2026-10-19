Así anda el Haval H7, el nuevo SUV chino con tracción total que ya se vende en el país

GWM, representada en la Argentina por el Grupo Antelo, está próxima a inaugurar su segunda planta en Brasil. Allí, fabricará entre otros modelos, el Haval H7.

Se trata de un SUV del segmento D (grande) que llegó al mercado local en septiembre en dos versiones: una híbrida, que ingresó sin pagar el arancel extrazona al quedar incluida en el cupo de vehículos electrificados del Gobierno nacional, y otra naftera, que tributa el 35% de arancel a la importación y fue la que puso a prueba LA NACION.

Este modelo trae una rueda de auxilio en su portón trasero

Las dos versiones son muy similares en diseño y equipamiento. La principal diferencia estética está en la parrilla frontal: la naftera presenta líneas verticales, mientras que la híbrida adopta un diseño con trazos más horizontales y formas cuadradas. Las mayores diferencias se encuentran en la mecánica y la tracción: la versión naftera cuenta con tracción en las cuatro ruedas.

El exterior presenta un diseño robusto, acorde con las capacidades de esta versión, que permite salir del asfalto y afrontar terrenos de baja dificultad.

Si bien no se trata de un todoterreno puro, el Haval H7 combina un uso urbano con la posibilidad de realizar escapadas fuera de la ruta, gracias a su sistema de tracción integral 4WD con control electrónico inteligente y un diferencial trasero con bloqueo electrónico.

A su vez, se trata de un SUV de grandes dimensiones, pues mide 4,80 metros de largo, 1,95 metros de ancho y 1,84 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,74 metros. Tiene capacidad para cinco pasajeros, neumáticos de medida 255/60 R19 y un baúl con una capacidad de 586 litros, ampliable hasta 1404 litros con los asientos traseros rebatidos.

Debajo del capot, trae un motor 2.0 L turbo 4 cilindros que eroga 228 CV y 380 Nm de torque, asociado a una caja automática doble embrague (9DCT). Si bien se trata de un auto con una buena potencia, no tiene el arranque enérgico de los autos electrificados como sí lo debe tener desde un bajo régimen de vueltas la versión eléctrica.

Este SUV tiene presencia en 27 países

El andar que tiene es muy suave y las suspensiones también lo son, lo que contribuye a un mejor confort de marcha. En cuanto a los consumos, si bien la firma informó 8,1 litros cada 100 kilómetros en ciclo mixto, a LA NACION le arrojó un resultado un poco superior, 11 litros en uso mixto.

Puertas adentro, la calidad percibida de los materiales es muy buena. El asiento del conductor cuenta con regulación eléctrica, tres memorias y ventilación, un conjunto de prestaciones más propio de modelos de segmentos premium. Lo que contribuye a una posición de manejo buena sobre todo en altura para tener una buena visión hacia adelante.

El interior cuenta con un techo panorámico con apertura eléctrica

El tablero de instrumentos digital, de 12,3 pulgadas, muestra con claridad la información del vehículo, el entorno y las numerosas asistencias a la conducción que incorpora.

También cuenta con un head-up display de 9 pulgadas que, a diferencia de los sistemas habituales, no proyecta información sobre el parabrisas delantero, sino que se limita a indicar la posición de la transmisión: D, R, N o P.

Así luce el interior del Haval H7

La central multimedia, por su parte, es de 15,6 pulgadas y ofrece una interfaz ágil, con buena respuesta táctil. Durante la prueba, la conexión inalámbrica con el celular también funcionó sin inconvenientes.

Debajo de la central multimedia hay un "piano" con botones físicos

Las tres plazas traseras también son notablemente generosas en cuanto a espacio; por la distancia entre ejes previamente mencionada, el piso es plano y entran cómodamente tres adultos.

El piso en las plazas traseras es plano

En el apartado de seguridad, el Haval H7 equipa 6 airbags (frontales dobles, laterales delanteros y de cortina) y un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS), por mencionar algunas cuenta con: control de crucero adaptativo con función Stop & Go (ACC), advertencia de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia con detección de peatones, ciclistas e intersecciones (FCW + AEB), asistencia inteligente en crucero (ICA), advertencia de colisión trasera (RCW), entre otras. Si bien algunas pueden resultar un tanto invasivas a la hora de la conducción está la posibilidad de desactivarlas de manera individual.

En resumen, se trata de un SUV con un buen nivel de equipamiento, espacioso, que permite salir del asfalto y que trae una rueda de auxilio en el portón trasero, sumamente necesaria para cualquier inconveniente.