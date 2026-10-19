Autos que bajaron de precio en octubre 2026: marca por marca, los modelos con descuento

La caída de las ventas de autos 0km en la Argentina se mantiene pese a la recuperación mensual que mostró el mercado durante septiembre. El mes pasado se patentaron 49.814 vehículos, un 11,4% menos que en el mismo período de 2025, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En el acumulado del año, las operaciones alcanzaron las 435.493 unidades, con una contracción interanual del 13%.

En ese escenario, varias automotrices decidieron reducir los precios de determinados modelos o mantener bonificaciones comerciales durante octubre para recuperar mercado. Las rebajas alcanzan tanto a vehículos de producción nacional como importados, con descuentos que en algunos casos superan los $5 millones sobre los valores del mes anterior y llegan hasta los $11 millones cuando se consideran las promociones vigentes.

Volkswagen

La terminal aplicó algunas de las mayores reducciones de precios de lista de octubre. Los cambios se concentraron en versiones automáticas de los SUV T-Cross y Nivus, con bajas de entre el 2,9% y el 8,9%.

En el caso del T-Cross, la mayor reducción corresponde a la versión Highline automática, que pasó de $66.638.000 a $60.728.150, una diferencia de $5.909.850. La Comfortline también registró una baja superior a los $5 millones. Los nuevos valores son los siguientes:

T-Cross Trendline AT: de $55.816.800 a $51.725.150

de $55.816.800 a $51.725.150 T-Cross Comfortline AT: de $60.371.700 a $55.051.650

de $60.371.700 a $55.051.650 T-Cross Highline AT: de $66.638.000 a $60.728.150

de $66.638.000 a $60.728.150 T-Cross Highline Bitono AT: de $67.763.950 a $61.996.550

de $67.763.950 a $61.996.550 Nivus Comfortline AT: de $51.146.900 a $49.685.550

de $51.146.900 a $49.685.550 Nivus Highline AT: de $55.226.800 a $53.648.900

de $55.226.800 a $53.648.900 Nivus Outfit AT: de $56.495.700 a $54.881.550

El T-Cross bajó de precios en muchas de sus versiones

Renault

La marca del rombo redujo el precio del Arkana E-Tech Hybrid Esprit Alpine, el SUV importado de Corea del Sur que utiliza un sistema de hibridación ligera. Su valor pasó de $58.070.000 en septiembre a $53.590.000 en octubre, una baja de $4.480.000, equivalente al 7,7%. La reducción se encuentra reflejada en la lista oficial de precios de la automotriz.

El Renault Arkana bajó un 7,7% su precio para este mes

Peugeot

En la marca francesa las reducciones se concentraron en dos versiones del 208, mientras que el resto de la gama registró aumentos, mayormente del 4%.

La Allure Pack T200 pasó de $45.640.000 en septiembre a $44.890.000 en octubre, una baja de $750.000, equivalente al 1,6%. Por su parte, la GT T200 disminuyó de $48.120.000 a $47.420.000, con una reducción de $700.000, equivalente al 1,5%.

En la marca francesa las reducciones se concentraron en dos versiones del 208

Nissan

La marca japonesa es una de las automotrices que ofrece mayores bonificaciones comerciales durante octubre. Según la lista oficial de la marca los descuentos alcanzan a 15 versiones de cuatro modelos: Sentra, Kicks, Frontier y X-Trail.

La mayor bonificación nominal corresponde a la X-Trail e-Power Exclusive, con $11 millones de descuento, mientras que, en términos porcentuales, la reducción más importante se encuentra en el Sentra SR, con un 16% sobre su precio sugerido. Los valores de octubre son los siguientes:

Nissan Sentra

Advance CVT: de $43.990.000 a $38.990.000 (−$5.000.000)

de $43.990.000 a $38.990.000 (−$5.000.000) SR CVT: de $49.990.000 a $41.990.000 (−$8.000.000)

de $49.990.000 a $41.990.000 (−$8.000.000) SR CVT Nightfall: de $49.990.000 a $41.990.000 (−$8.000.000)

de $49.990.000 a $41.990.000 (−$8.000.000) Exclusive CVT: de $48.990.000 a $41.990.000 (−$7.000.000)

El Nissan Sentra disminuyó en todas sus versiones

Nissan Kicks

Sense DCT: de $52.990.000 a $46.990.000 (−$6.000.000)

de $52.990.000 a $46.990.000 (−$6.000.000) Advance DCT: de $57.990.000 a $51.790.000 (−$6.200.000)

de $57.990.000 a $51.790.000 (−$6.200.000) Exclusive DCT: de $59.990.000 a $54.990.000 (−$5.000.000)

Nissan Kicks

Nissan Frontier

S 4x2 MT: de $48.279.600 a $45.141.426 (−$3.138.174)

de $48.279.600 a $45.141.426 (−$3.138.174) S 4x4 MT: de $53.902.000 a $50.667.880 (−$3.234.120)

de $53.902.000 a $50.667.880 (−$3.234.120) X-Gear 4x4 AT: de $61.937.100 a $59.459.616 (−$2.477.484)

de $61.937.100 a $59.459.616 (−$2.477.484) Platinum 4x4 AT: de $72.463.800 a $68.115.972 (−$4.347.828)

de $72.463.800 a $68.115.972 (−$4.347.828) Pro4X 4x4 AT: de $74.559.100 a $69.339.963 (−$5.219.137)

Nissan Frontier andres lederer dobra

Nissan X-Trail

Advance CVT: de $56.990.000 a $52.990.000 (−$4.000.000)

de $56.990.000 a $52.990.000 (−$4.000.000) Exclusive CVT: de $69.990.000 a $65.990.000 (−$4.000.000)

de $69.990.000 a $65.990.000 (−$4.000.000) e-Power Exclusive: de $82.990.000 a $71.990.000 (−$11.000.000)

Nissan X-Trail e-Power

Honda

Mantuvo congelados los precios de lista de prácticamente toda su gama durante octubre, con la excepción del WR-V, que actualizó su valor a $43.490.000. Sin embargo, la automotriz continúa ofreciendo precios promocionales para tres de sus modelos.

El Civic Advanced Hybrid se comercializa a US$49.900, frente a un precio de lista de US$54.000, lo que representa una bonificación de US$4100, equivalente al 7,6%.

Honda Civic

Por su parte, la CR-V Advanced Hybrid tiene un precio promocional de US$70.900, frente a los US$74.900 sugeridos, con una reducción de US$4000. En tanto, la CR-V EXL AWD naftera se ofrece a US$64.800, unos US$6000 menos que su valor de lista de US$70.800, una diferencia del 8,5%.

MG

La marca china también extendió durante octubre las bonificaciones comerciales del ZS Hybrid+, un SUV híbrido que integra su oferta en la Argentina.

La versión Comfort se comercializa a US$26.500 frente a su precio habitual de US$27.500, con un descuento de US$1000, equivalente al 3,6%. Por su parte, la Luxury se ofrece a US$27.900, unos US$2000 menos que su valor de lista de US$29.900, lo que representa una reducción del 6,7%.

El MG ZS HEV, un SUV compacto e híbrido

En todos los casos, los valores informados corresponden a precios de lista o promociones comunicadas por las marcas. El precio final de compra puede variar según el concesionario, la disponibilidad de unidades y los gastos adicionales de flete, patentamiento y otros conceptos que no necesariamente están incluidos.