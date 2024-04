Autos: qué rebajas de precios ofrecen los concesionarios y cómo se vive la caída de ventas

Escuchar

Las subas de precios y la retracción del consumo dejaron a los concesionarios vacíos y con los vendedores cruzados de brazos en el primer trimestre del año. “En verano veníamos solamente a cuidar los autos”, comenta un empleado de una agencia Fiat ubicada en el barrio de La Paternal.

El bajón en las ventas obligó a las automotrices a agudizar la imaginación y crear esquemas de financiamiento que deberían fungir a manera de airbag contra la crisis. La política no cambió la realidad de manera tajante pero, al menos, ha servido para ponerle la rúbrica a algunas ventas.

“No hubo aumentos en marzo. Tampoco cambios en los planes de ahorro. Se está viendo cierta estabilidad en los precios y algo más de movimiento en materia de consultas”, aseguran hoy los especialistas.

El sector automotor reaccionó rápido a la parálisis. En abril las agencias de todas las marcas pusieron en marcha diversas estrategias de financiación con un abanico de tasas de interés que van desde lo tentador a lo prohibitivo.

Hay que trajinar la plaza para tener una idea del fenómeno. En la agencia Fiat de La Paternal un Cronos Pack Plus, el más vendido, tiene un precio de lista de US$22.200. El esquema de beneficios contempla el financiamiento de hasta $10 millones en 12 cuotas a tasa cero.

Los concesionarios toman el armado financiero que le acercan los bancos y que no difiere por marca con lo que brindan otros locales en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y en las distintas ciudades del resto del país. La suba de precios de los cero kilómetro provocó una brecha con el segmento de los usados, que quedaron postergados en el mercado. “Antes entregabas un usado, plata encima y te llevabas el cero. Ahora casi que tenés que poner el valor de tres vehículos”, admite un vendedor.

La puerta de vidrio se abre. Los vendedores miran con disimulo, contienen su ansiedad resolviendo cuentas ficticias en la calculadora o respondiendo llamadas de supuestos clientes. “Se ve más movimiento pero las ventas todavía no levantan. La coyuntura económica es difícil”, comenta un vendedor de Renault en Caballito.

En estos tiempos aciagos los vehículos emblema de la marca del Rombo son el Sandero, con un precio de lista de $25 millones; Stepway manual ($25 millones) y el utilitario Kangoo Stepway ($27.800.000).

El Sandero y la Stepway cuentan con un plan de financiamiento de hasta $9 millones en 24 cuotas fijas a tasa cero. Por su parte, la camioneta Kangoo goza del beneficio de financiar hasta $12 millones en 24 cuotas a tasa cero.

Fidelidad

Cuando la crisis arrecia todos los recursos son valiosos. Para algunas marcas, la fidelización del cliente es como jugar con un as en la manga. “Ninguno me deja un Volkswagen como parte de pago cuando viene por un cero kilómetro”, enfatiza un vendedor de la automotriz alemana.

Tomado como referente, un Volkswagen Polo Track tiene un precio de lista de $ 22.130.000, pero como estrategia comercial en la agencia de Puerto Madero le aplican una rebaja del 15% que deja a la unidad en torno a los $18.900.000. La firma, mediante la arquitectura financiera del BBVA, ofrece financiar hasta $6,5 millones a tasa cero en 12 meses.

“La gente está empezando a consultar más y encuentra en estos esquemas de financiamiento un atractivo para invertir. El que tiene un capital analiza el mercado y ve que ahora algunas alternativas para ganar dinero rápido como el plazo fijo UVA ya no son tan tentadoras”, explica el especialista.

Por su parte, Peugeot tiene en el 208 su estandarte mayor, segundo en ventas en los últimos dos años. En este caso la versión Pack Active tiene un precio de US$22.500, pero en una agencia de Villa Crespo se ofrece al contado a US$18.800 más gastos, que redondea la cifra final en US$20.800.

La firma dispone de un financiamiento de hasta $3 millones a 12 cuotas y tasa cero con el BBVA. El siguiente escalón de crédito es hasta $5 millones en 9 cuotas con tasa de 19,9%; o 12 cuotas a 29,5% y 24 cuotas a 49,9%. También existe la posibilidad de financiar hasta $8 millones a una tasa de 69,9%. “Más de $8 millones las tasas se van a las nubes. Llegan hasta el 110%. No las toma nadie”, aclaran en la agencia.

A diferencia de otras empresas, en la concesionaria Ford de Rivadavia al 6000 cuentan que en enero tuvieron “un mes de locos”. Las ventas, sin embargo y como les ocurrió a todos, comenzaron a declinar de manera apreciable durante febrero y marzo. De allí que las vías de financiamiento se hayan transformado en un buen anzuelo.

La Ford Ranger tiene un amplio abanico de precios. Va desde los $58.234.000 de la versión Limited 4x4 AT hasta los $38.410.000 de la 2.0T XLS 4x2 MT. A través del Banco ICBC está disponible un plan de financiamiento de hasta $ 8 millones a tasa 0 durante 12 meses.

“Se agotó el crédito pero la oferta se renueva todos los meses y la próxima tendrá más beneficios”, argumenta un vendedor. La firma también otorga un descuento del 20% por pago al contado sobre las unidades.

Sin embargo, aclaran, los clientes no se ven seducidos por la estrategia de financiamiento porque la franja social que busca estos vehículos ya arrancan con inversiones de $37 millones. “Entonces pagan en efectivo porque pueden hacerlo y les conviene. Si compraran unidades de $16 millones, entonces seguro buscarían el financiamiento”, recalca el especialista.

Algo similar ocurre en Chevrolet. En la sucursal de Avenida San Martín al 3000 de la marca del moño explican que “los clientes no demandan financiamiento. Nadie quiere meterse en un crédito”, y recalcan que la empresa hace cuatro años que no cuenta con un esquema de cuotas a tasa cero. El crédito, principalmente, se canaliza a través de préstamos UVA. Aunque la plaza no termina por despertar, los agentes recalcan que hay numerosas consultas sobre el Chevrolet Cruze en todas sus versiones, que tiene un precio de lista de $20 millones.

Entre las agencias sostienen que el precio de referencia del 0 kilómetro más barato debería ubicarse en los US$11.000 por unidad, como sucedió históricamente, pero hoy no baja de US$17.000. ¿Podría esto dar margen a especular con una retracción en la cotización de los autos? “Cuando el dólar llegó a $100 nadie quería largarlos porque pensaban que iba a seguir subiendo la cotización. Ahora que está en baja no saben qué hacer. El auto como inversión siempre ha sido un buen refugio para el capital. No veo que bajen los precios de los autos. Lo que ocurre en la Argentina es que los vehículos 0 kilómetro cargan con un 50% de impuestos cuando salen de la fábrica. Eso es clave”, concluye un vendedor.

