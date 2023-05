Autos usados: cuánto cuestan este mes y qué modelos se venden más rápido

escuchar

La venta de autos usados está prácticamente estancada en la comparación con 2022. Según las últimas cifras difundidas por la Cámara de Comercio Automotor (CCA), en abril se vendieron 130.167 vehículos usados, una baja del 0,15% respecto de abril del año último. En la comparación con marzo (cuando se vendieron 146.826 usados), la caída fue del 11,3%.

En los primeros cuatro meses del año, las ventas de autos usados se ubicaron en 521.650, una suba del 2,2% frente al mismo período de 2022.

“¿Cuál es la realidad del sector? La actualidad marca una demanda sostenida frente a un stock que es bajo, por lo tanto, indudablemente los precios van a subir”, señaló el presidente de la CCA, Alberto Príncipe.

“Si hay reposición de vehículos, más o menos del mismo valor y del mismo kilometraje y modelo, las agencias venden; si no, esperan como el resto de los sectores comerciales, donde si no hay reposición tienen la mercadería retenida. No es una especulación, solamente la necesidad de mantener el capital. No son los dólares ni los pesos, el capital es la cantidad de autos de la misma calidad y tipo que tenemos en stock”, agregó.

“El mercado en general no va a cambiar mucho, ni por la suba del dólar, ni solamente por la inflación. Esos ajustes se van haciendo de acuerdo a los gastos internos fuera del vehículo en sí, como los aumentos de impuestos, los alquileres, los gastos generales de administración, de esa manera va aumentando los precios del autos para poder sostener la actividad”, indicó Príncipe.

En abril, la lista de los 10 usados más vendidos quedó conformada por:

Volkswagen Gol y Gol Trend (7666 unidades)

(7666 unidades) Chevrolet Corsa y Classic (4284)

(4284) Toyota Hilux (3911)

(3911) Renault Clio (3339)

Ford Fiesta (3067)

Ford EcoSport (2841)

Fiat Palio (2786)

Ford Ranger (2752)

Ford Ka (2708)

Ford Focus (2662)

Como detalle, en el primer cuatrimestre del año, la provincia en la que más crecieron las ventas de usados fue Neuquén, con un 11,2% de incremento respecto de igual lapso de 2022.

Cuánto cuestan los autos usados

ACARA, la asociación de concesionarios de la Argentina, publica todos los meses la lista con los valores de referencia de los autos 0km y usados en venta en el país. Como ejemplo entre los tres modelos usados más vendidos, un Volkswagen Gol Trend Trendline Pack de tres puertas, modelo 2016, cotiza a $2.405.900; un Chevrolet Classic de 2016 LS tiene un precio de mercado de $1.720.800; y una Toyota Hilux 4x4 DX de 2016 con caja manual, $6.212.500.

La lista completa de precios:

Qué mirar antes de comprar un auto usado

Antes de comprar un auto usado, hay una suerte de punteo que es conveniente mirar para asegurarse que la suma que se está por pagar o pedir sea la correcta.

Que los servicios técnicos se hayan hecho en un concesionario oficial

Que estén en buen estado las cubiertas. En vehículos de 2006 o 2007, por ejemplo, pueden representar hasta el 10% del valor total del auto.

Revisar las reparaciones que necesita y contemplarlas en el monto final.

Chequear el kilometraje dado que eso refleja el desgaste del motor, tren delantero, embrague, rulemanes, frenos y otras piezas.

Que no haya tenido choques, y si los tuvo, qué reparaciones necesitó.

El año del auto

El equipamiento del auto; un modelo muy equipado se vende más fácil mientras que uno con menor dotación es más complejo.

