Cuáles son los autos usados con mayor valor de reventa

Cae el telón del año y se imponen los balances. El mercado de los autos usados no logró mantenerse al margen de las dificultades que presenta la economía y, con meses en alza y otros en baja, terminó por redondear un 2022 con cifras negativas si se las compara contra 2021.

El último informe de la Cámara del Comercio Automotor (CCA) destaca que en el mes de noviembre se comercializaron en la Argentina 127.178 vehículos usados, lo que representa una baja del 16,80% comparado con igual mes de 2021 (152.866 unidades). Sin embargo, contra octubre de este mismo año se registra una suba del 7,59%.

El documento subraya que en los primeros 11 meses del año se vendieron 1.454.637 unidades, lo que se traduce en una caída del 5,48% comparado con igual período de 2021 (1.538.981vehículos). Con los números sobre la mesa la pregunta que se impone es cuáles fueron las marcas y modelos con mayor valor de reventa.

“En los últimos años se viene dando la particularidad de que el auto usado cobró otro protagonismo en el mercado teniendo en cuenta la escasez de disponibilidad de unidades 0 Km. Las marcas más tradicionales como Peugeot, Toyota, Volkswagen, Ford, Renault y Chevrolet son las de mayor rotación en el mercado, y por ende, las que presentan mayor valor de reventa”, explica Mariano Segarra, general Manager de Kavak.

Los modelos por marca más vendidos en el último trimestre de acuerdo a los datos de la plataforma Kavak son el Peugeot 208, Toyota Etios, Chevrolet Onix, Ford Ka, Volkswagen Gol Trend y Renault Sandero. “Las razones por las cuales una persona elige una marca o modelo en particular suelen ser múltiples y subjetivas, y se encuentran influenciadas por sus experiencias, las de su entorno, su realidad y poder adquisitivo”, destacan en Kavak.

Modelos como el Peugeot 208 (la foto corresponde a la generación anterior a la actual) figuran entre los usados más vendidos y defienden su precio, dicen en el mercado

Pero recalcan que existe una tendencia “que indica que las marcas con mayor antigüedad o presencia en el mercado suelen tener un mejor valor de reventa. También existe una preocupación por la disponibilidad de autopartes: la facilidad con que se consiguen repuestos y su precio suele ser un tema de consideración a la hora de elegir un modelo por sobre otro”.

En la categorización por modelos, la plataforma Kavak arroja los siguientes resultados: entre los hatchback lideran el 208, Gol Trend y Onix; en el segmento SUV: Eco Sport, Renegade y 208; en sedan: Corolla, Prisma y Citroen C4; y en pickups se impusieron la Amarok, Hilux y Ranger.

Made in Argentina

En OLX, otra empresa de compra y venta online de automóviles usados, recalcan que el valor de reventa de una unidad segunda mano está atado a variables diversas. “A partir de los tres años, el valor de reventa depende mucho del estado del vehículo y, especialmente, de los kilómetros, más que de la marca en sí. Sin embargo, por lo general, a partir de esta fecha, los autos de producción nacional son los más buscados y, por ende, los que más conservan su valor. En cuanto a los importados, las marcas alemanas y japonesas siguen siendo las preferidas”, señala Inés Berasategui, CEO de OLX Autos Argentina.

El ranking de OLX está liderado por los vehículos del segmento compacto. “Las más buscadas son las SUV del segmento B, donde encontramos a la Eco Sport, T Cross y Tracker, por citar algunos –sostiene Berasategui-, y las pickups doble cabina, especialmente Hilux y Amarok. Aunque también hay un gran público para modelos de Ford y Nissan”.

La lupa está puesta, según la experiencia de OLX, sobre las marcas que ya tienen trayectoria en el país. “El origen del vehículo (lo cual asegura la disponibilidad y el costo accesible de los repuestos), y el volumen en que se haya vendido un modelo en particular, que habla de que ha resultado un auto confiable, son relevantes”, agrega la directiva.

Por supuesto, el factor precio también juega. Berasategui recalca que es “un punto clave a la hora de tomar una decisión de compra y va de la mano con el estado del auto y el hecho de poder contar con una garantía mecánica de 12 meses, como la que ofrecemos en OLX autos. En general, solemos decir que no hay autos difíciles de vender, sino que todo auto, a un buen precio, se vende”.

Espejismos

Si bien es cierto que los rankings de unidades más vendidas terminan por representar una pintura del mercado, en la Cámara del Comercio Automotor advierten que a veces esas cifras son algo así como un espejismo, una imagen engañosa detrás de la cual se esconden un puñado de razones de peso.

En la opinión de Alejandro Lamas, secretario de la entidad, el vector de los autos usados en la Argentina está segmentado y debe ser considerado a manera de nichos específicos donde la oferta y la demanda juegan una pulseada muy especial.

“El liderazgo de una marca a veces no se debe a que tiene mejor valor de reventa, sino que en muchas oportunidades la gente reemplaza por falta de otro tipo de autos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hoy hay una oferta reducida de autos y eso hace cambiar los rankings”, aclara el empresario.

Y agrega que “si vamos a los 10 autos que más se vendieron en el año, siempre van a figurar el “Golcito” (por el Volkswagen Gol), el Corsa, el Classic, el Clío, un Fiestita (por el Ford Fiesta), el Palio, la Eco Sport, los Focus, la Hilux y la Ranger dentro del pelotón de los 10 primeros. El tema es que eso figura porque es la oferta más abundante”.

El Volkswagen Gol Trend encabeza las ventas de usados, por su volumen

Así que puestos a diseccionar el mercado de los usados en busca de aquellas unidades con mayor valor de reventa, Lamas hace una primera mención y destaca la demanda de vehículos con caja automática. “Hay autos por los cuales la gente se mata –asegura-. No existe más esa coraza cultural que tenía el argentino con respecto a la caja automática. No existe más, ya fue. Caja automática es garantía de venta. Sobre todo sabiendo que ya la gente tiene referencia en el mercado de cuáles son las mejores cajas o que no tienen ningún tipo de problemas. La gente ahora se informa, lee blogs y está muy informada al momento de comprar. Este tipo de unidades son escasas y cuando se las pone a la venta, desaparecen”.

Le sobran anécdotas para graficar la situación. Cuenta que hace algunas semanas, en su agencia de autos usados, fueron protagonistas de esta vorágine compradora, en buena parte parida por la alta inflación que obliga a desprenderse de los pesos, y del cepo cambiario, que impide la compra de divisas. Adquirir un bien durable es, a todas luces, una idea inteligente.

“El jueves había entrado a mi agencia un Golf automático 2019 con 5.200 kilómetros. Y al mismo tiempo había entrado un Citroen Aircross 2018, un Feel Pack, también automático, con 20.000 kilómetros. Dijimos: ‘Vamos a publicarlo el jueves a la noche para ver qué pasa el fin de semana’. El lunes estaban los dos vendidos. Y hasta tuvimos que armar lista de espera por si se caían las operaciones. Es una locura. A veces ingresa un auto que es súper vendible y lo tenés en la agencia siete meses, y de repente entran estos dos, uno un autito de 23.000 dólares y el otro de 4 millones de pesos, y se fueron como si nada”.

Los modelos con caja automática vienen ganando la preferencia del público Shutterstock

Así que el primer nicho con alto valor de reventa está dado por los autos con cajas automáticas. Razones sobran. “La gente que vive en la ciudad, y que sufre los embotellamientos, los piquetes y todo el caos de tránsito en las calles y las autopistas, en los puentes, se cansó de meter cambios. No hay nada más sencillo que la caja automática. Además, estas cajas nuevas son muy buenas. Ofrecen la dualidad de un manejo deportivo si se te ocurre hacerte el Lole Reutemann. La gente empezó a preferirlas. Además, el auto mediano o chico con caja automática es el preferido de las clientes mujeres”, enfatiza el empresario.

El segundo grupo estaría dado por las pickups. “Salís del ámbito de la ciudad y son todas pickups. Porque cumple las funciones de auto y de camioneta, se bancan cualquier camino. Ya no son los fierros duros que se usaban para trabajar, ahora son autos. Se percibe muy fuerte la demanda en los colegas del interior con el tema camionetas”.

El otro segmento con fuerte poder de reventa es aquel que tiene al precio como eje principal. Reinan aquí los vehículos de menos de $2 millones. La clave ya no es la marca sino las condiciones en las que se encuentra la unidad. “Ahí domina el precio y la historia del producto –señala el secretario de la Cámara del Comercio Automotor-. Ahí entra el Golcito, que la gente sabe que es un fierro, o el Fiestita. Un Gol de 2006 a 2013 y vale menos de $ 2 millones de mangos, vas a tener público asegurado. Después si tienen doble airbag, si tiene yantas, dirección, levanta vidrios o no tiene nada de eso, es secundario. Eso se segmenta por precio. Ahí entra también el Focus, que era un buen auto. Ni hablemos de algún importado bueno, como un Corolla o un Civic”.

Hay, dentro del mercado, un grupo de clientes muy especial: los fanáticos de los autos japoneses. ¿Qué marca domina? “Honda estaba mejor posicionado que Toyota en la Argentina porque en cuanto a calidad siempre estuvo un pequeño escaloncito por encima. Hoy Honda tiene una presencia muy limitada en el país, y además tiene una oferta de productos que se restringe al HR-V, que le dan tres a cada concesionario”. Con lo cual, la foto cambió: “Toyota apostó fuerte a la Argentina y tiene un producto muy noble. La gente le dijo sí y punto. Además, evolucionan constantemente en cuanto a tecnología, diseño y prestaciones”, sentencia Lamas.

En tiempos en los que el precio y la oferta terminan por ser determinantes para clasificar a los vehículos con mayor valor de reventa, la fidelidad ha mutado en pragmatismo. “La gente de Ford era fanática, y los de Chevrolet no compraban un Focus ni que los maten. En los importados, estaba el público de Honda que era de lo mejor. ¿Qué ocurre ahora? Si no hay oferta de productos la fidelidad se va pinchando. Juega el pragmatismo”, concluye.

