BYD lanzó un SUV premium con tres motores y capaz de girar sobre su propio eje

BYD presentó oficialmente en la Argentina el nuevo Ti7, un modelo con el que ingresa al segmento de los SUV grandes premium . Por su parte, el lanzamiento coincide con el primer año de operaciones de la compañía en el país, período en el que superó las 12.000 ventas, se posicionó como la automotriz china con más ventas en el mercado local y la novena marca en el ranking general.

Este vehículo estrena en el territorio nacional la tecnología Super Hybrid DM-p (Dual Mode powerful), una arquitectura híbrida enchufable enfocada en el alto desempeño que prioriza la propulsión eléctrica. “BYD Ti7 representa un nuevo paso en ese camino: nos permite ingresar al segmento de los SUV premium con una tecnología inédita hasta ahora en nuestra gama local y llegar a nuevos perfiles de usuarios. Nuestro compromiso es continuar ampliando el portafolio, fortaleciendo la red y acompañando a cada vez más argentinos en la adopción de una movilidad de nuevas energías”, señaló Christian Kimelman, Country Manager de BYD Argentina.

¿Cómo llega equipado el nuevo Ti7?

El conjunto mecánico combina un motor turbonaftero de 1.5 litros con dos motores eléctricos ubicados uno en cada eje para contar con tracción integral inteligente AWD, alcanzando una potencia combinada de 354 CV y un torque máximo de 630 Nm. Gracias a este conjunto mecánico, acelera de 0 a 100 km/h en 5,3 segundos.

Así es el BYD Ti7

En lo que respecta a la eficiencia energética, equipa una batería de 26,6 kWh que le permite recorrer hasta 115 kilómetros en modo 100% eléctrico. Al combinar el funcionamiento del motor térmico y los propulsores eléctricos, alcanza una autonomía total de hasta 1015 kilómetros bajo el ciclo NEDC, con un consumo promedio declarado de 5,9 litros cada 100 kilómetros.

Además, el modelo incorpora la tecnología de carga reversible VTOL de 6,6 kW para alimentar dispositivos externos (para acampar, por ejemplo) e incluye de serie un cargador de pared domiciliario sin costo adicional.

El diseño exterior adopta un estilo “boxy” de líneas rectas y proporciones robustas, sobre una carrocería que mide 5.016 mm de largo, 1.995 mm de ancho, 1.865 mm de alto y 2.920 mm de distancia entre ejes. Su baúl tiene una capacidad de carga inicial de 890 litros, ampliable hasta los 1.813 litros al rebatir los asientos traseros (no trae rueda de auxilio, pero sí un kit de reparación).

Este SUV tiene tres motores

Para la conducción fuera del asfalto, dispone de un despeje del suelo de 190 mm, ángulos de entrada y salida de 24° y 25°, y capacidad para superar pendientes de hasta el 60%.

Estas aptitudes se complementan con la suspensión inteligente DiSus-C, con esquema delantero de doble horquilla e independiente trasero multibrazo que gestiona electrónicamente la amortiguación en tiempo real para reducir oscilaciones.

Asimismo, suma modos específicos para barro, arena, nieve y montaña, el modo Crawl para avance controlado a baja velocidad y una función de giro de 360° centrado sobre las ruedas traseras para facilitar maniobras en espacios reducidos.

Lo que se encuentra en el portón trasero no es una rueda de auxilio, sino un portaequipajes

En el interior, la cabina digital integra una pantalla multimedia flotante de 15,6 pulgadas, un cuadro de instrumentos de 10,25 pulgadas y un sistema Head-Up Display proyectado sobre el parabrisas.

El equipamiento se completa con un sistema de audio de 14 parlantes, cargador inalámbrico de 50 W, cámara panorámica de 360° con función de chasis transparente, climatizador automático de tres zonas y un compartimento refrigerado/calefaccionado en la consola central con rango de -6°C a 50°C.

La oferta abarca dos versiones: la variante de entrada cuenta con llantas de 19 pulgadas y tapizados de ecocuero, mientras que la versión tope de gama suma llantas de 20 pulgadas, tapizados de cuero genuino, masajes, calefacción, ventilación y memoria en las plazas delanteras, ventilación y ajuste eléctrico de respaldo en las traseras, techo panorámico eléctrico e iluminación ambiental de 64 colores.

En el interior hay una heladera pequeña

En materia de seguridad, el modelo contempla siete airbags —frontales, laterales, de cortina y central delantero— junto con el paquete de asistencias avanzadas a la conducción DiPilot 5, que abarca frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, detector de punto ciego y asistente de mantenimiento de carril.

Como diferencial técnico, incorpora un sistema de control de estabilidad ante la rotura de un neumático a alta velocidad, donde la tecnología DiSus-C y la tracción AWD intervienen activamente para conservar la trayectoria.