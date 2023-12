escuchar

En la Argentina, todos aquellos que quieran transferir un auto usado o inscribir un 0km, deben abonar y efectuar una serie de trámites obligatorios tanto presenciales como online. Según estimaciones del calculador de costos de la Dirección Nacional de Registro del Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA), para un vehículo cuyo valor ronda los $3.000.000, se debe contemplar un gasto de transferencia que ronda los $140.000. Se estima que, además del monto que hay que abonar por completar la transacción, se demora alrededor de 20 días en completar el procedimiento.

Patricia Vásquez, diputada nacional de Juntos por el Cambio, impulsa un proyecto de ley que busca eliminar el Registro Automotor así como varios trámites que hoy son obligatorios en el rubro, como el grabado de autopartes, además de reformular la VTV. Uno de los objetivos principales es que la patente pertenezca al usuario y no al vehículo, teniendo “tantas patentes únicas como vehículos tenga, siempre unidas al DNI”, como comentó la legisladora ante la consulta de LA NACION.

El proyecto de ley, que ya fue enviado a la cámara de Diputados, incluye varios puntos clave que modificarían la normativa vigente. Según le comentaron a este medio fuentes cercanas a la legisladora, la reforma cuenta con el apoyo del bloque del Pro, parte de la UCR y un sector de LLA, aunque prevén más adhesiones en los próximos días. Con una fuerte campaña en redes sociales, la opinión pública podría jugar un papel crucial en el recorrido legislativo de esta ley.

Entre tanto, LA NACION tuvo acceso al documento y estos son los puntos más destacados del proyecto que buscan debatir en la Cámara Baja. Sin embargo, se prevé una transición de 12 meses para poder adecuar el sistema actual al propuesto, por lo que su aplicación no tendría carácter inmediato sino paulatino.

1. Creación de un registro digital de autogestión

El aspecto más destacado en el proyecto es aquel que busca eliminar por completo los registros seccionales. Con la creación del denominado Registro Único Nacional Digital (RUNDA), los usuarios podrían autogestionar sus propias transferencias así como las inscripciones de vehículos 0km sin intermediarios. El RUNDA sería también de acceso libre, público y con datos abiertos, vinculado a las bases de datos de otras entidades, como RENAPER, ARBA, AGIP, aduanas, multas, para tener en tiempo real toda la información pertinente a las unidades.

Los legajos de todos los vehículos están radicados en los registros automotores

Este sistema estaría bajo la órbita del DNRPA, entidad dependiente del Ministerio de Justicia, que tendrá también la tarea de digitalizar todos los documentos que, al momento de promulgación de la ley, no estén en formato online. La normativa busca eliminar por completo los formatos físicos, por lo que los plásticos de las cédulas verde y azul dejarían de existir.

Según comentó la autora del texto, la intención es que toda la documentación pertinente a un rodado pueda ser presentada a través del RUNDA, adquiriendo carácter de instrumento público certificado.

2. Vincular la patente al usuario y no al vehículo

Con un sistema similar al que rige en los Estados Unidos, las patentes no estarían asociadas a una unidad sino a una persona. Es decir, cada persona física o jurídica asociaría una identificación alfanumérica a su DNI o CUIT, según corresponda, y lo tendría para toda la vida. Si quisiera adquirir un nuevo vehículo, le transferiría esa patente a la unidad, siendo siempre la misma y no debiendo ser cambiada en cada transferencia.

Las patentes estarían vinculadas al usuario, transfiriéndose entre los autos que compre, y no a las unidades en cuestión, haciendolas únicas y personales; deberán tener la nomenclatura reglamentaria de MERCOSUR

Por otro lado, cada persona tendrá “tantas patentes como vehículos tenga”. “La vinculación será al DNI o CUIT, no al auto”, precisó la legisladora. En caso de personas que ya tengan un rodado en propiedad, deberían elegir qué patente quieren asociar al DNI y conservarla. Se mantendría la vigencia de las patentes en circulación y las nuevas deberían ser configuradas con las nomenclaturas que especifica la Ley N°27.181 (aquella que reglamentó las características de las patentes MERCOSUR).

3. Eliminar el grabado de autopartes y pago de patentes y cambios en la VTV

En primer lugar, el proyecto prevé la creación de un arancel único para todo el territorio nacional establecido como “costo de servicio”. El monto no fue detallado, pero se interpreta que deberá ser abonado en cada transferencia de un vehículo. Lo que sí se explica es que no tendrá relación con el valor del bien a transferir, como si ocurre hoy con el pago de patentes. Justamente, sobre ese último punto, el proyecto aclara el “pago único y anual de la patente que no debe superar el 1% del valor del automotor”, monto que hoy ronda entre el 3% y 5% del valor fiscal de la unidad.

Dejaría de ser obligatorio el trámite de la VTV así como el grabado de autopartes y cristales y la verificación policial nacho sanchez

Por otro lado, se buscaría eliminar la obligatoriedad del grabado de autopartes y cristales así como de la verificación policial. En lo que refiere al trámite de la VTV O RTO, pasaría a ser obligatoria en todo el territorio nacional a partir de los 60.000km aunque podría ser reemplazada por los service oficiales de las automotrices hasta alcanzados los 100.000km. “El costo de la verificación no podrá exceder el 1% del costo del service que certifique el taller oficial”, se aclara. El foco de ese chequeo estará en la seguridad de la unidad y la emisión de gases contaminantes. El objetivo final es habilitar talleres de barrio para que se realice la inspección, para así “desconcentrar el monopolio de los grupos concesionarios de la VTV”.

4. La gratuidad de la emisión de cédulas de autorización para conducir

Como cuarto punto a destacar, con la creación del RUNDA y el sistema de autogestión online se eliminaría la necesidad de abonar y solicitar cédulas habilitantes. La autorización para conducir al dueño de la unidad o a terceros podría efectuarse ingresando algunos datos solicitados por la plataforma y no tendría costo alguno, dado que también se prevé la eliminación de su formato físico y la única existencia de sus versiones digitales.

Las cédulas serían totalmente digitales, eliminando la existencia de los formatos físicos LA NACION

En la actualidad, existen los formatos online de estos documentos a través de la aplicación de MiArgentina, pero tienen carácter complementario. Es decir, para acreditar su validez puede ser solicitado el plástico original. Una de las intenciones de este proyecto es que con la mera presencia del documento en el RUNDA alcanzaría para certificar su vigencia y validez ante las autoridades de control.

