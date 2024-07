VTV: cuántos kilómetros o años de antigüedad tiene que tener un auto para hacer el trámite

Escuchar

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio para autos y motos que cumplan ciertos requisitos. Si bien cada jurisdicción aplica sus palzos y vigencias según su normativa, en líneas generales hay que hacer la inspección anualmente.

Ahora bien, la Ciudad de Buenos Aires, durante el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, modificó el régimen de renovación y extendió los plazos para hacer la verificación. En ese sentido, ahora hay que mirar no sólo el año de patentamiento de la unidad sino de sus kilómetros recorridos.

En ese distrito, quedan excentos de hacer la VTV los vehículos cero kilómetro que no hayan cumplido los tres años de antigüedad y/o tengan menos de 60.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero. En cuanto a las motos, no deben hacer la verificación hasta tanto cumplir un año de antigüedad. Una vez que se esté por fuera de esos límites, el trámite se vuelve obligatorio.

La VTV es obligatoria a partir de los tres años de patentamiento o 60.000 kilómetros recorridos, lo que ocurra primero nacho sanchez

Una vez cumplidos los años o kilómetros, ¿cuándo hay que hacer la VTV?

Su calendario, definido de igual manera para todos los autos, está delimitado por la terminación de la patente. Diciembre y enero son libres, es decir, no están asignados a ninguna terminación en particular. En esos dos meses, cualquier usuario, sin importar la numeración de su chapa, puede acercarse a hacer la inspección. No obstante, vale aclarar, el vencimiento no se modifica.

Esto quiere decir, por ejemplo, que si la patente termina en ocho y vence en agosto, si la verificación se hace en diciembre igualmente vencerá en el octavo mes del año. Es por eso que es importante hacer el trámite en tiempo y forma, para así asegurarse que esté vigente por un año entero.

Así es el calendario VTV en todo el país: el mes de vencimiento coincide con el último número de la patente y siempre se recomienda sacar un turno con un mes de antelación GCBA

Entonces, de cara a tramitar la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la clave es mirar el calendario de renovación y tenerlo presente para evitar pagar de más o estar en infracción.

Patentes terminadas en 0: vencen el 31 de octubre.

Patentes terminadas en 1: vencen el 30 de noviembre.

Patentes terminadas en 2: vencen el 28 de febrero.

Patentes terminadas en 3: vencen el 31 de marzo.

Patentes terminadas en 4: vencen el 30 de abril.

Patentes terminadas en 5: vencen el 31 de mayo.

Patentes terminadas en 6: vencen el 30 de junio.

Patentes terminadas en 7: vencen el 31 de julio.

Patentes terminadas en 8: vencen el 31 de agosto.

Patentes terminadas en 9: vencen el 30 de septiembre.

¿Qué revisan cuando hacen la VTV?

En los centros de inspección se controlan las luces, el estado del chasis, el sistema de seguridad y emergencia así como tener en el vehículo los elementos obligatorios (matafuegos y balizas), el sistema de dirección y tren delantero, sistema de escape, de frenos, de suspensión y el estado de los neumáticos.

Todos los elementos que se chequean durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en todos los distritos del país GCBA

En caso de que todo esté dentro de los parámetros recomendados, se aprueba el trámite y se otorga un papel con las observaciones y se pega en el parabrisas delantero la oblea que certifica la vigencia de la VTV. Ahora, si no se aprueba pueden ocurrir dos cosas: la primera, que se otorgue un condicional que aplica a vehículos con uno o más defectos leves; la otra, que se rechace, título que aplica a quienes tienen uno o más defectos graves.

Para ambas situaciones se da un plazo de 60 días para solucionar los desperfectos señalados y hacer el trámite nuevamente sin cargo. La principal diferencia es que los condicionales tienen permiso para circular con una “VTV provisoria” mientras que los rechazados no están habilitados para ello.

¿Cuánto cuesta la VTV?

El trámite sufrió distintos aumentos a lo largo del año. Al momento de publicación de este artículo, los costos de la VTV en la Ciudad de Buenos Aires son los siguientes:

Autos: $38.014,57

Motos: $14.293,73

En cuanto a los valores para la provincia de Buenos Aires, varían según el tipo de vehículo y quedan configurados de la siguiente manera:

Vehículos hasta 2500kg: $34.531,17

Vehículos de más de 2500kg: $62.156,10

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2500kg: $20.718,70

Remolques, semirremolques y acoplados de más de 2500kg: $31.078,05

Motovehículos de más de 50cc y hasta 200cc: $13.812,47

Motovehículos de más de 200cc y hasta 600cc: $20.718,70

Motovehículos de más de 600cc: $27.624,93

Cómo sacar un turno para tramitar la VTV en Capital Federal

Para tramitar la VTV en la Ciudad de Buenos Aires hay que cumplir con una serie de requisitos, además de los criterios mencionados anteriormente. Se debe contar con:

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago correspondiente a la reserva del turno.

Cédula verde o azul (rosa en caso de motos) según corresponda.

Con eso en mano, hay que ingresar a la web de trámites del Gobierno porteño y reservar un turno. Luego, es necesario completar el formulario que solicita el link, con datos del vehículo y contacto y seleccionar la forma de pago del trámite, cosa que se puede hacer tanto de manera online como presencial a través de los centros habilitados.

Una vez completados los datos, se debe seleccionar alguna de las siguientes siete plantas habilitadas para hacer la verificación. No es posible modificarla una vez que quede seleccionada.

Planta Verificadora Vélez Sarsfield - Av. Vélez Sarsfield 566.

Planta Verificadora Santa María del Buen Aire - Santa María del Buen Aire 1001.

Planta Verificadora 9 de Julio Sur - Herrera 1995.

Planta Verificadora Tronador - Tronador 115/151

Planta Verificadora Osvaldo Cruz - Av. Osvaldo Cruz 1711.

Planta Verificadora 27 de febrero - Av. 27 de febrero 5483.

Planta Verificadora Donado - Donado 973.

