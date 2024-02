escuchar

En 2021, se lanzó en el mundo el ‘Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial y el Plan Mundial de Seguridad Vial’ promovido por las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de reducir al menos un 50% las muertes en el tránsito al 2030. Así, la Argentina mediante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) adhirió a partir de la disposición 730/2021.

Sin embargo, “desde la creación de la ANSV en 2008 hasta hoy, siempre se declamó más de lo que se hizo. El sistema federal de tránsito tampoco ayuda en nada para establecer medidas de cumplimiento nacional que apunten a la raíz de los problemas viales, que pueda trabajarse en el corto, mediano y largo plazo con planes y procesos que busquen la mejora continua. Y, en cuanto al equipamiento vehicular, los sucesivos gobiernos siempre fueron extremadamente laxos en las exigencias hacia las fábricas e importadores y, cuando no hay exigencias como las que plantean los países más desarrollados, los productos en general, se ciñen a las mínimas exigencias de la ley”, dispara el presidente del Observatorio Vial Latinoamericano (Ovilam), el ingeniero Fabián Pons. “Si a esto le sumamos la pobre infraestructura vial y su mal mantenimiento es imposible que la Argentina pueda cumplir con los objetivos planteados por la ONU”, agrega.

Para alcanzar los objetivos propuestos, diversos países se han apoyado en los ADAS (Advance Driver Assistance Systems o en español, sistemas avanzados de asistencia a la conducción), un conjunto de inteligentes innovaciones tecnológicas que ayudan a mejorar la seguridad del conductor y demás pasajeros junto con el resto del entorno vial. Los ADAS funcionan con distinto nivel de autonomía respecto del conductor e intervienen en diversos sistemas de los vehículos (freno/acelerador, dirección, señalización y más).

“Los ADAS son sistemas de asistencia a la conducción que buscan mitigar el error humano. El ABS fue el primero que se incorporó en nuestro país en vehículos livianos como concepto de ADAS y recién fue obligatorio el 1° de enero de 2014 cuando Europa y los Estados Unidos ya lo habían incorporado como obligación 10 años antes”, aporta Pons.

En tanto, la Unión Europea con el Nuevo Reglamento de Seguridad 2019/2144 legisló la obligatoriedad de ocho nuevos sistemas ADAS que se sumaron a los vigentes y desde 2022 no se homologaron más vehículos que no cumplieran con dicha legislación. También, la normativa será obligatoria para todos los vehículos producidos desde el 6 de julio de 2024 con el fin de salvar más de 25.000 vidas y evitar 140.000 lesiones hasta 2038.

“Europa y el resto del mundo más desarrollado viene trabajando con el concepto de ADAS desde hace muchos años. Esta decisión, que se hace obligatoria el 6 de julio de 2024, es un paso más en ese metódico trabajo. También, deberían ser obligatorios los sensores de puntos ciegos ya que muchos siniestros en vías multicarriles se producen por no percatarse de la presencia de otro vehículo a los costados. Esto se agrava aún más en camiones y vehículos de gran porte donde por la altura se tienen importantes puntos ciegos en la zona frontal, en la trasera y principalmente en lateral derecho de la unidad”, aporta el Ingeniero.

Qué ADAS traen los 0km

Según la norma de la Unión Europea, los nuevos ADAS que deben incluir los nuevos vehículos 0km fabricados son: el Detector de somnolencia y distracciones (DDR, trae dos medidas de seguridad, una en el propio volante y la otra es una cámara); el Asistente de velocidad inteligente (ISA, sistema que conecta el Control de Crucero Adaptativo (ACC) con el de Reconocimiento de Señales por medio de un software, controlando su posición en la vía con relación al límite de velocidad que rige en cada tramo); el Alerta de tráfico trasero cruzado (RCTA, sistema que supervisa el tráfico trasero en sentido transversal al salir marcha atrás de un estacionamiento y emite un aviso sonoro) y la Caja negra (EDR, el acrónimo de Event Data Recorder o registrador de datos de eventos con más de 15 variables, que genera datos para lograr mejores análisis en caso de accidentes y mejorar la seguridad al volante).

Además, se incluye el Alerta de cambio involuntario de carril (LDW, sistema que avisa si se cambia de carril de manera involuntaria, es decir, sin usar la luz de giro correspondiente); el Sistema de frenado de emergencia (ESS también denominado ‘Aviso de frenada de emergencia EBD que ayuda a los conductores a detectar cuándo el vehículo que circula por delante está realizando una frenada de emergencia, con lo que impide o reduce el efecto de las colisiones por alcance trasero ante frenadas intempestivas); el Inhibidor de arranque con alcoholímetro (es un alcoholímetro preinstalado en el vehículo que bloquea la puesta en marcha del automóvil si se activa al superar los límites permitidos) y el Alerta de uso del cinturón en todas las plazas (aviso visual en el cuadro de mandos si alguno de los cinturones no está bien colocado cuando la plaza esté ocupada).

En la Argentina, como explica Pons, los vehículos incorporan mucho menos seguridad activa y pasiva que sus homónimos de Europa. Por esto, para conocer la realidad local, desde Ovilam realizaron un estudio para el que tomaron los 10 vehículos más vendidos en 2023 y analizaron, en sus distintas versiones, cuál es el grado de equipamiento de los ADAS que se requerirán en Europa para todos los vehículos cero kilómetro a partir del 6 de julio de este año.

Fueron incluidos: Fiat Cronos (4 versiones), Peugeot 208 (7 versiones), Toyota Hilux (4 versiones), VW Amarok (10 versiones), Ford Ranger (8 versiones), Toyota Etios (4 versiones), Renault Kangoo II (3 versiones), Nissan Frontier (10 versiones), Chevrolet Tracker (4 versiones) y VW Taos (3 versiones).

Nissan Frontier

La idea surge “por la constante comparación que hacemos del equipamiento y requerimientos legales que tienen los vehículos en Europa y en otras zonas desarrolladas del mundo contra lo que es la realidad de nuestro país. Si no hay firmes exigencias de parte del gobierno y/o de los usuarios los estándares de seguridad nunca serán similares a los de países más desarrollados”, remarcó el titular del Observatorio.

Y señaló que, tomando la información oficial brindada en forma pública por las distintas automotrices, los resultados fueron ‘impactantes’.

El Aviso de frenada de emergencia (EBD o ESS), es el único dispositivo disponible en todas las versiones de los 10 vehículos más vendidos en la Argentina y el Volkswagen Taos es el único de estos vehículos que tiene dos de los nuevos ADAS en todas las versiones, ya que, al EDB se le suma el Detector de somnolencia y distracciones (DDR).

Detalló que hay tres dispositivos, la caja negra (EDR), sensor de cinturones traseros colocados y la preinstalación del sistema de medición de alcoholemia que no está disponible en ninguna de las versiones de los 10 vehículos analizados. Y que cuatro de los 10 vehículos no cuentan con ninguno de los ADAS que serán obligatorios en Europa a mediados de este año, salvo el EDB.

Así, los restantes seis modelos solo tienen algunos de los nuevos sistemas ADAS en las versiones más caras que se comercializan. Y son la Ford Ranger, la Nissan Frontier y el Volkswagen Taos los vehículos con más sistemas disponibles de esta nueva tanda de ADAS.

Qué ADAS trae cada uno de los 10 autos más vendidos en 2023

Fiat Cronos: alerta de frenado de emergencia (todas las versiones)

alerta de frenado de emergencia (todas las versiones) Peugeot 208: detector de somnolencia, asistente de velocidad inteligente, asistente de cambio de carril (solo versión Feline), frenado de emergencia (todas las versiones)

detector de somnolencia, asistente de velocidad inteligente, asistente de cambio de carril (solo versión Feline), frenado de emergencia (todas las versiones) Toyota Hilux: asistente de velocidad inteligente, alerta de cambio de carril (SRX), frenado de emergencia (todas las versiones)

asistente de velocidad inteligente, alerta de cambio de carril (SRX), frenado de emergencia (todas las versiones) Volkswagen Amarok: alerta de frenado de emergencia (todas las versiones)

alerta de frenado de emergencia (todas las versiones) Ford Ranger: detector de somnolencia, asistente de velocidad inteligente, alerta de tráfico trasero cruzado (versión Limited), alerta de frenado de emergencia (todas las versiones)

detector de somnolencia, asistente de velocidad inteligente, alerta de tráfico trasero cruzado (versión Limited), alerta de frenado de emergencia (todas las versiones) Toyota Etios: alerta de frenado de emergencia (todas las versiones)

alerta de frenado de emergencia (todas las versiones) Renault Kangoo II: alerta de frenado de emergencia (todas las versiones)

alerta de frenado de emergencia (todas las versiones) Nissan Frontier: detector de somnolencia, asistente de velocidad inteligente, alerta de tráfico trasero cruzado, alerta de cambio de carril (versiones Platinum y Pro 4X), alerta de frenado de emergencia (todas las versiones)

detector de somnolencia, asistente de velocidad inteligente, alerta de tráfico trasero cruzado, alerta de cambio de carril (versiones Platinum y Pro 4X), alerta de frenado de emergencia (todas las versiones) Chevrolet Tracker: asistente de velocidad inteligente (versiones LTZ y Premier), alerta de frenado de emergencia (todas las versiones)

asistente de velocidad inteligente (versiones LTZ y Premier), alerta de frenado de emergencia (todas las versiones) Volkswagen Taos: detector de somnolencia (todas las versiones), asistente de velocidad inteligente, alerta de tráfico trasero cruzado, alerta de cambio de carril (Highline), alerta de frenado de emergencia (todas las versiones)

El futuro en el país

Cada ADAS es importante para la circulación, la prevención y el esclarecimiento de siniestros. Los resultados del análisis reflejan que “seguimos muy atrasados en seguridad vehicular respecto de los países más desarrollados por más que la industria automotriz local y los distintos gobiernos se deshagan en excusas”, afirma Pons.

Explica que la trilogía siniestral se divide en el factor humano, el factor vehicular y el factor vía, donde el 92% de los siniestros fatales se producen por los errores humanos como la causa principal que motivó el desenlace.

Nueva Toyota Hilux SRX

Por esto, junto con la capacitación, la concientización, los controles y las sanciones que recaen sobre la persona, se puede complementar con sistemas de ayuda a la conducción (ADAS) para reducir los errores humanos.

En esta línea, el Presidente de OVILAM remarca que, “el producto se hace, la tecnología está disponible para la mayoría de los casos de ADAS que se mencionaron, acá falta voluntad política y firmeza para emplazar a las automotrices a mejorar los estándares de seguridad no solo en nuestro país, sino también en el Mercosur. ¿Cómo puede ser que nuestro país no cuente con instalaciones para hacer crash test de alta velocidad o para probar controles de estabilidad o tantas otras medidas de seguridad que son imprescindibles? Con declaraciones juradas y requisitos laxos no se soluciona el problema porque después los resultados de los siniestros muestran que el comportamiento vehicular no es ni parecido al del mismo modelo en otras latitudes”.

Ford Ranger

Respecto de las automotrices considera que “si la seguridad fuera un factor de decisión estaría presente en todas las versiones de cada modelo. ¡La seguridad no es un lujo, es una necesidad! Sin embargo, los packs de seguridad se instalan solo en las versiones más caras que, en general, representan menos del 20% del total de las ventas de cada modelo”.

Finalmente, “las pantallas coloridas, las pinturas perladas o los cinco puertos USB de un automóvil pueden ser argumentos de marketing para la venta actual. Está en manos del Gobierno en su relación con las automotrices y de nosotros como consumidores hacia el Gobierno, exigir vehículos más seguros elevando el estándar de equipamiento en esa materia. Miles de muertos y heridos en nuestras calles y rutas lo atestiguan cada año”, concluye.

