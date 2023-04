Cuándo hacer la VTV: a quién le corresponde tramitarla en abril

escuchar

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite anual y obligatorio que deben realizar todos los vehículos para poder circular por el país. Sin embargo, rige una normativa que establece quiénes deben realizar el trámite y cuándo según estén dadas las condiciones de kilometraje, tiempo que pasó desde el patentamiento del vehículo y numeración de patente.

Todos los distritos siguen la misma lógica y, para tener en cuenta, el mes en el que corresponde hacer el trámite coincide con el último número de la patente. Por ejemplo, las patentes que terminan en cinco, deben hacer la verificación en mayo (quinto mes del año). Dicho esto, durante abril le corresponde realizar la VTV a todos los autos cuya patente termine en cuatro. Por otro lado, y preparándose para el mes próximo, las autoridades de control recomiendan que los vehículos con patente terminada en cinco saquen el turno para hacer la verificación en mayo.

El cronograma de VTV en CABA, a modo de referencia GCBA

En el caso de las patentes terminadas en cero, les corresponde tramitar en octubre. En lo que refiere a los meses de diciembre y enero, no tienen ningún número en específico ya que se dejan libres para “quienes no hayan realizado el trámite en el mes correspondiente”. Sin embargo, no exime de realizar la verificación según el cronograma por lo que, de haberla hecho en enero y corresponder en julio, de igual manera deberán sacar un turno y acudir a la planta cuando corresponda.

¿Qué revisan en la VTV?

La Verificación Técnica Vehícular hace un chequeo general del estado mecánico del auto así como las emisiones del escape, el estado de los neumáticos y si cumple con los requisitos básicos de seguridad. Detalles estéticos como bollos o rayones en las puertas derivan en observaciones pero no suelen ser eliminatorios.

Todos los elementos que se chequean durante la Verificación Técnica Vehicular (VTV) GCBA

Luces delanteras, traseras, de posición y largas: no debe faltar ninguna y deben encontrarse en buen estado.

no debe faltar ninguna y deben encontrarse en buen estado. Sistema de escape: se chequea la emisión de gases, humo y ruido; quienes circulan con un caño de escape recortado, deben colocar el original para pasar el test.

se chequea la emisión de gases, humo y ruido; quienes circulan con un caño de escape recortado, deben colocar el original para pasar el test. Chasis: paragolpes, parabrisas, limpiaparabrisas y chasis deben encontrarse en buen estado; bollos y golpes no necesariamente provocan desaprobar la inspección pero sí se computan como observaciones.

paragolpes, parabrisas, limpiaparabrisas y chasis deben encontrarse en buen estado; bollos y golpes no necesariamente provocan desaprobar la inspección pero sí se computan como observaciones. Sistema de frenos: se evalúa la eficacia del sistema de frenado como también del freno de mano.

se evalúa la eficacia del sistema de frenado como también del freno de mano. Neumáticos: se analiza el dibujo y las llantas para evitar circular con neumáticos desgastados que puedan provocar accidentes.

se analiza el dibujo y las llantas para evitar circular con neumáticos desgastados que puedan provocar accidentes. Elementos de seguridad: dentro del auto tiene que haber un matafuegos, tener colocados los apoyacabezas en los asientos delanteros, buen funcionamiento de los cinturones de seguridad y balizas adicionales.

dentro del auto tiene que haber un matafuegos, tener colocados los apoyacabezas en los asientos delanteros, buen funcionamiento de los cinturones de seguridad y balizas adicionales. Sistema de dirección y tren delantero: se testean la caja de dirección, las ruedas y rótulas; se recomienda hacer alineación y balanceo previo a hacer el trámite.

se testean la caja de dirección, las ruedas y rótulas; se recomienda hacer alineación y balanceo previo a hacer el trámite. Sistema de suspensión: el último elemento a chequear son los amortiguadores elásticos y la parrilla de suspensión.

Qué ocurre si no paso la VTV

Si no se obtiene la aprobación, hay dos escenarios posibles: la circulación condicional o el rechazo. En caso de la primera, es cuando se observan una o más fallas leves; el conductor puede circular de igual manera con una VTV provisoria y se le da un plazo de 60 días para resolver el inconveniente y presentarse nuevamente sin cargo a la planta para el nuevo testeo.

Circular sin la VTV puede provocar multas y hasta retención de licencias de conducir Santiago Filipuzzi - LA NACION

Por otro lado, si los inspectores rechazan el vehículo, queda prohibida la circulación y se cumplen los parámetros antes mencionados: 60 días para reparar lo observado y presentarse sin cargo a la re-verificación.

Si compré un auto 0KM, ¿tengo que hacer la VTV?

No. En la Ciudad de Buenos Aires, los autos cero kilómetro están exceptuados hasta que cumplen los tres años desde su patentamiento o si superan los 60.000 km recorridos antes de ese plazo. En la provincia de Buenos Aires, el plazo es más corto: están exentos los autos con solo dos años de antigüedad. En lo que refiere a motos, tanto en CABA como PBA solo están exentas por un año. Los motovehículos cumplen con el mismo criterio de solicitud de turnos y obligatoriedad de trámite.

