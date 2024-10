La nueva ley poco conocida firmada por Ron DeSantis que introduce cambios en las placas de los autos en Florida

A partir del 1° de octubre, el estado de Florida adoptó nuevas normativas que transforman el proceso de registro de vehículos, introduciendo múltiples opciones de matrículas especializadas para los conductores. La ley HB 403 busca no solo ampliar la variedad de diseños disponibles, sino también celebrar la diversidad cultural del estado y apoyar causas benéficas.

La nueva ley, firmada por el gobernador Ron DeSantis, permite la creación de matrículas con temáticas que abarcan desde intereses personales hasta insignias universitarias. De esta manera, se facilita a los residentes expresar su identidad y apoyar iniciativas locales.

Según indica el texto de la normativa, las matrículas especializadas tendrán un costo anual de entre 15 y 20 dólares, y una parte de estos ingresos se destinará a mejorar la infraestructura vial del estado, así como a optimizar los sistemas de registro vehicular.

Las placas más destacadas

Margaritaville : inspirada en el popular destino y estilo de vida creado por el músico Jimmy Buffett, esta matrícula promete ser furor entre los fans del icónico cantautor y su filosofía de vida relajada.

: inspirada en el popular destino y estilo de vida creado por el músico Jimmy Buffett, esta matrícula promete ser furor entre los fans del icónico cantautor y su filosofía de vida relajada. Clearwater Marine Aquarium : esta opción apoya a la reconocida institución dedicada a la conservación marina, famosa por su trabajo de rehabilitación de animales.

: esta opción apoya a la reconocida institución dedicada a la conservación marina, famosa por su trabajo de rehabilitación de animales. The Villages : se trata de una matrícula que celebra una de las comunidades de jubilados más grandes y populares del país.

: se trata de una matrícula que celebra una de las comunidades de jubilados más grandes y populares del país. Recycle Florida : diseñada para promover la conciencia sobre el reciclaje y la sostenibilidad, esta licencia resalta la importancia de las prácticas ambientales responsables.

: diseñada para promover la conciencia sobre el reciclaje y la sostenibilidad, esta licencia resalta la importancia de las prácticas ambientales responsables. Universal Orlando: es una matrícula que destaca uno de los principales destinos turísticos del estado, conocida por sus parques temáticos y entretenimiento de clase mundial.

Otros aspectos clave de la ley HB 403 de Florida

Un elemento importante de la HB 403 es que establece la eliminación de requisitos que limitaban las matrículas universitarias. En ese sentido, se permitirá que las que habían sido discontinuadas puedan volver a estar disponibles tras la autorización del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Dhsmv, por sus siglas en inglés). En ese sentido, también se suprime la suspensión de aquellas patentes universitarias que contaban con una menor cantidad de circulación.

En cuanto a la distribución de los fondos generados por la matrícula especial “Live The Dream”, se estableció que estos ingresos se destinarán al Fondo Fiduciario Operativo del Departamento de Estado. Los recursos deberán ser utilizados para apoyar el Programa de Cementerios Históricos, específicamente para investigar y registrar cementerios afroamericanos que se encuentran abandonados, así como para ofrecer subvenciones a entidades elegibles.

La legislación también amplía la elegibilidad para la emisión de las placas “Divine Nine”. Así, se permitirá que los familiares inmediatos de los miembros de la organización y los arrendatarios de vehículos motorizados accedan a ellas, mientras que anteriormente solo podían hacerlo los propietarios de vehículos.

Entre otras modificaciones, se cambia el nombre de la matrícula “Give Kids The World” (Denle el mundo a los niños) a “Universal Orlando Resort”. Asimismo, se sustituye la frase “In God We Trust” (En Dios confiamos) por “Protect the Eagle” (Protejamos al águila) en la parte inferior de la actual matrícula especial American Eagle.

