Cuánto cuesta cargar un auto eléctrico en casa este mes frente a llenar el tanque de nafta

El crecimiento de los autos eléctricos en la Argentina instaló la pregunta de cuánto cuesta utilizarlos frente a los vehículos nafteros. La diferencia depende del modelo, la tarifa eléctrica, la jurisdicción, el nivel de subsidio y el lugar elegido para realizar la recarga.

El primer punto a considerar es que no alcanza con enfrentar el costo de llenar un tanque con el de completar una batería, ya que almacenan cantidades diferentes de energía y ofrecen autonomías distintas. Para establecer una relación válida hay que calcular cuánto cuesta cubrir el mismo trayecto.

En este caso, la referencia será de 100 kilómetros y se tomarán como ejemplos el BYD Dolphin Mini GS, uno de los eléctricos más vendidos del país, y el Fiat Cronos 1.3 CVT, uno de los nafteros de mayor volumen.

El primero tiene una batería de 43,2 kWh y una autonomía declarada de hasta 380 kilómetros bajo el ciclo de homologación NEDC. Sin embargo, ese alcance puede variar según la velocidad, la temperatura, el uso del aire acondicionado y la forma de conducción. Pruebas periodísticas realizadas en la Argentina registraron un consumo promedio aproximado de 14,8 kWh cada 100 kilómetros.

El BYD Dolphin Mini es el modelo eléctrico más vendido de la Argentina

A esa cifra hay que agregarle la energía que se pierde durante la carga. Para esta comparación se estimó una pérdida del 8%, dentro del rango habitual de un cargador domiciliario tipo wallbox, por lo que el Dolphin Mini necesita extraer aproximadamente 16 kWh de la red para recorrer 100 kilómetros.

La referencia para el naftero será el Cronos equipado con motor 1.3 y caja automática CVT. El modelo registra un consumo promedio de 8,8 litros cada 100 kilómetros, que aumenta hasta 10,1 litros en ciudad y baja a siete litros cuando circula a una velocidad constante de 100 km/h.

El Fiat Cronos continúa como uno de los modelos más exitosos del mercado

Los consumos permiten construir un escenario orientativo, pero los resultados pueden variar según las condiciones de circulación, la temperatura y la forma de conducción.

Cuánto cuesta recorrer 100 kilómetros en octubre

En octubre, el litro de nafta súper en las estaciones de servicio de la ciudad de Buenos Aires cuesta en promedio $2099 y el de premium, $2315, según los valores publicados por el sitio especializado Surtidores. Con un consumo promedio de 8,8 litros, recorrer 100 kilómetros en un Cronos demanda $18.471 con súper o $20.372 con premium.

En el tránsito urbano, donde el consumo medido asciende a 10,1 litros, el costo aumenta a $21.200 con súper y $23.382 con premium. En ruta, a una velocidad estable de 100 km/h y con un gasto de siete litros, se reduce a $14.693 y $16.205, respectivamente.

En el caso del eléctrico, el costo presenta una dispersión mayor según la tarifa contratada y el lugar elegido para realizar la recarga. Tomando como referencia los cargos variables de Edesur correspondientes a octubre, antes de impuestos adicionales, los valores son los siguientes:

Carga domiciliaria subsidiada: aproximadamente $948 cada 100 kilómetros

Carga domiciliaria sin subsidio, categoría de consumo baja: cerca de $2514

Carga domiciliaria sin subsidio, categoría de consumo alta: hasta unos $3258

Carga en la red pública de Chargebox: entre $8960 y $11.200

El costo de la carga varía según donde se la realice Freepik

Para la carga domiciliaria se utilizaron los cargos variables del cuadro tarifario de Edesur correspondiente a octubre, mientras que en Chargebox se contempló un valor de entre $560 y $700 por kWh, según el plan contratado.

De esta manera, cargar el auto en una vivienda del Área Metropolitana de Buenos Aires puede representar un gasto energético considerablemente menor que utilizar nafta súper. Si se consideran exclusivamente los cargos variables de Edesur antes de impuestos adicionales, la diferencia oscila entre el 82% y el 95%, según la categoría de consumo y la aplicación de subsidios. El ahorro efectivo dependerá de los impuestos y cargos que correspondan a cada usuario.

La ventaja disminuye cuando se depende de cargadores públicos, pero no desaparece. En ese escenario, recorrer 100 kilómetros cuesta entre un 39% y un 51% menos que hacerlo con el Cronos utilizando nafta súper.

Qué hay que tener en cuenta al cargar un eléctrico en casa

El escenario más económico requiere una aclaración. Durante octubre, el bloque subsidiado contempla hasta 200 kWh mensuales. Si el consumo habitual de la vivienda y la carga del vehículo superan ese límite, el excedente se factura a tarifa plena.

Para dimensionarlo, un usuario que recorra 1000 kilómetros mensuales con el Dolphin Mini necesitaría aproximadamente 160 kWh de la red únicamente para alimentar el vehículo. Por lo tanto, el consumo eléctrico habitual del hogar resulta determinante para establecer cuánto de esa energía puede acceder a una tarifa subsidiada. Además, incorporar un auto eléctrico puede provocar un cambio de categoría de consumo y elevar tanto el cargo variable como el fijo de la factura.

Los valores domiciliarios corresponden al AMBA y no pueden trasladarse automáticamente al resto del país. Según un relevamiento del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, una factura sin subsidios por un consumo mensual de 265 kWh alcanzó en julio los $103.569 en Córdoba, $108.008 en Mendoza y $157.046 en Neuquén, frente a un promedio nacional de $89.205.