Dos taxis autónomos sin conductor de Cruise bloquearon una ambulancia que transportaba a un paciente gravemente herido en otro incidente que involucró autos sin conductor en la ciudad, que luego murió en un hospital, según un informe del Departamento de Bomberos de San Francisco.

El 14 de agosto, los dos vehículos autónomos de la marca Cruise fueron detenidos en los dos carriles derechos de una calle de cuatro carriles y de un solo sentido, en el barrio de SoMa, en el que se encontró a la víctima. De acuerdo con el informe, fue necesario llamar y movilizar a un vehículo policial que se encontraba en otro carril para que la ambulancia pudiera salir.

Los vehículos sin conductor al volante retrasaron el transporte y la atención médica y el paciente, que había sido atropellado por un auto en un accidente vial, fue declarado muerto entre 20 y 30 minutos después de llegar al Hospital General Zuckerberg de San Francisco, a una distancia de alrededor de cuatro kilómetros del lugar del accidente.

Cruise dijo que no tuvo la culpa. Las imágenes que la filial de vehículos autónomos de General Motors compartió con The New York Times parecían mostrar que uno de sus vehículos se había movido de la escena antes de que cargaran a la víctima en la ambulancia, mientras que el otro se detuvo en el carril derecho hasta que la ambulancia se fue. Las imágenes también mostraron que otros vehículos, incluida otra ambulancia, pasaban por el lado derecho del taxi Cruise.

Tanto Cruise como Waymo empezaron a operar en la ciudad de San Francisco cobrando sus viajes en agosto de este año.

“Tan pronto como la víctima fue cargada en la ambulancia, esta abandonó el lugar inmediatamente y en ningún momento fue obstaculizada por el vehículo Cruise”, dijo la compañía en un comunicado oficial. La ambulancia pasó al vehículo Cruise detenido aproximadamente 90 segundos después de cargar a la víctima, según muestran las imágenes.

Cruise dijo que un oficial del cuerpo de la policía de la ciudad habló con uno de sus empleados a través de asistencia remota en el vehículo y que, efectivamente, la compañía pudo alejar el vehículo de la escena después de que la ambulancia se fue.

El Departamento de Bomberos confirmó los datos proporcionados por el informe y Jeanine Nicholson, jefa de esta organización, hizo énfasis en que, en incidentes como estos “los segundos importan” y el problema fue que los socorristas no podían acceder al paciente. “Todavía no vi que Cruise asumiera la responsabilidad de nada”, reclamó la directiva, y destacó la importancia de abrir más conversaciones alrededor de lo ocurrido.

Aaron Peskin, presidente de la Junta de Supervisores de San Francisco, dijo que, al margen de lo que provocó la muerte de la víctima, el total acumulado de accidentes relacionados con vehículos autónomos sin conductor es definitivamente alarmante. “Todos tienen un tema común: los vehículos autónomos no están listos para el horario de máxima audiencia”, remarcó Peskin.

Cruise y Waymo, empresa que cuenta con el respaldo de Alphabet, la empresa matriz de Google, empezaron a ofrecer servicios de taxi sin conductor en San Francisco el año pasado. El accidente relatado ocurrió cuatro días después de que ambas compañías obtuvieran el permiso de los reguladores del estado de California para ampliar sus servicios y cobrar por los viajes a todas horas en San Francisco.

El Departamento de Bomberos dijo que el caso es uno de los más de 70 vehículos autónomos que interfirieron con los servicios de emergencia. Los funcionarios de San Francisco vienen protestando por la expansión de estos servicios de taxis sin conductor desde enero, señalando casos en los que los vehículos sin conductor bloquearon vehículos de emergencia e interfirieron durante la extinción activa de incendios y las escenas del crimen.

Algunos funcionarios de la ciudad se refirieron a estos incidentes como una pequeña fracción de todos los casos que involucran vehículos sin conductor. Las empresas estaban obligadas a informar a los reguladores sólo de las colisiones, no de otros incidentes.

Desde que comenzó la expansión de dichos servicios se reportaron incidentes en los que vehículos de Cruise bloquearon el tráfico y quedaron atrapados en cemento húmedo. En casos concretos, el 17 de agosto, un vehículo Cruise chocó con un camión de bomberos. El día siguiente, el Departamento de Vehículos Motorizados de California, que supervisa la seguridad de los vehículos autónomos, pidió a la filial que redujera a la mitad el número de vehículos que operaba en la ciudad californiana mientras abría una investigación sobre los hechos.

“Los funcionarios de la ciudad planean presentar una moción para una nueva audiencia sobre la expansión del servicio”, señaló Peskin. Por otro lado, David Chiu, el fiscal de la ciudad, pidió a la Comisión de Servicios Públicos de California, agencia que aprobó la expansión de los servicios de taxis autónomos sin conductor, que se detuviera el plan de inmediato.

