El boom de los vehículos usados por la falta de 0km

La industria automotriz vive un momento muy particular y complicado. Mientras la demanda se incrementa hay poca oferta de unidades nuevas. ¿Los motivos? Del lado de la oferta hay problemas en las importaciones tanto de autopartes como de vehículos, dificultad para acceder a los dólares para realizar las compras en el exterior, demoras en las entregas de partes por el comercio internacional, que todavía se está acomodando luego del parate mundial en 2020 por el Covid-19, y la baja de la producción de muchas automotrices por la falta de chips necesarios para la fabricación. Por el lado de la demanda, ante la dificultad para ahorrar, tanto por la inflación como por la imposibilidad de comprar dólares, y el aumento constante de precio de los vehículos, los autos usados se han convertido en un bien muy requerido.

Matías Fernández Barrio, CEO y cofundador de Karvi, señala que ese impacto en la cadena de valor redundó por un lado en el vaciamiento del stock de autos 0km en los concesionarios oficiales y, a su vez, en un pasaje de aquellos clientes que estaban buscando un vehículo nuevo, y no lo encontraron, al segmento de autos que en el mercado se denominan seminuevos. “Los vehículos que tienen pocos años y poco kilometraje fueron muy demandados y eso se vio acompañado de un aumento de precios. Se da un efecto muy interesante entorno de esto, ya que las terminales, al no tener unidades, ponen un precio de lista que se relaciona con vehículos que no están en ese momento a disposición. Por lo cual, se suele tomar una seña por un auto que se terminará entregando con algún ajuste de precio, en meses posteriores. Ante esta situación, los seminuevos, incluso del mismo modelo y versión, con un par de años de antigüedad, se están vendiendo por encima del precio de lista sugerido del auto 0km. Un efecto que hace años que no se veía”, resalta.

Chevrolet Corsa/Classic. Una opción popular, junto con el Volkswagen Gol, el discontinuado modelo chico del moño resulta muy accesible para una gran cantidad de compradores que buscan un auto urbano GM - Chevrolet

Por otro lado, Fernández Barrio observa un aumento en la tasa de rotación de los autos. “Los vehículos duran menos en los concesionarios que antes. Se está dando el efecto lista de clientes. Es decir, entra un auto y el concesionario tiene varias alternativas a su disposición, sabiendo que va a rotar ese auto muy rápido y que le va a costar bastante la reposición, por lo que cuida mucho el valor y el margen”, explica.

Cambio de hábitos

Mientras que Jaime Macaya, CEO de Kavak, considera que el sector de autos usados también crece porque cada vez más personas tienen en cuenta que en cuanto un auto nuevo sale de una agencia pierde valor. “Se estima que tan sólo por esto el vehículo puede valer hasta un 27% menos”, detalla.

Toyota Hilux. La pickup fabricada en Zárate, en este caso modelo 2016, es el utilitario con gran compra-venta Toyota

Por otro lado, Macaya cree que otra razón del impulso que ha cobrado este sector responde a que cada vez más personas se animan a la compra online. “Incluso compran de manera virtual productos que antes eran impensados como un auto. Nuestra propuesta, que incluye la posibilidad de probar el vehículo durante 7 días o 300 km y devolverlo sin costo si no es lo esperado, facilita que, justamente, más personas se animen a comprar un auto de forma online”, afirma.

Otro punto a tener en cuenta es la transferencia de autos usados, que en nuestro país implica realizar doce trámites. “Es un proceso que requiere tiempo y dinero. Propuestas como la de Kavak, que resuelven esto, resultan atractivas”, afirma Macaya.

Hoy los consumidores, en inversiones importantes como comprar o vender un auto, buscan las ventajas de la omnicanalidad: esperan la velocidad de lo online, buscar y comparar opciones con dos clics, tener toda la información a su alcance, de forma transparente y clara. Pero también quieren ver y probar lo que van a comprar. “Una experiencia simple y disfrutable, con opciones de financiación, seguridad y transparencia son atributos demandados por los nuevos consumidores que llegaron para quedarse”, resalta Macaya.

Los números hablan

La Cámara del Comercio Automotor (CCA) informó que en octubre último se comercializaron en la Argentina 140.854 vehículos usados, una baja del 8,53% comparado con igual mes de 2020, cuando se vendieron 153.985 unidades. Sin embargo, en los primeros diez meses del año se vendieron 1.386.115 usados, un crecimiento del 14,43% contra igual período de 2020, cuando se comercializaron 1.211.305 unidades.

Ford EcoSport El creador del segmento de los B-SUV hace años que se mantiene entre los más buscados en todos los portales y rankings

En relación con el volumen del mercado, el cofundador de Karvi advierte dos tendencias. Por un lado, que en el acumulado anual la venta de usados está creciendo y estima que este año va a superar los 1.700.000 vehículos, cuando históricamente estaba entre 1.500.000 y 1.600.000. “Hay un crecimiento clarísimo y muy por encima de la expectativa cuando comenzó el año. Sin embargo, los últimos meses vienen un poco más castigados y se cree que en 2022 los volúmenes van a estar más cercanos a los valores de prepandemia”, afirma.

“En lo que va del 2021 llevamos comprados más de 14.000 autos que reinyectamos en el mercado de usados a través de una red de aproximadamente 500 agencias. Solo en el primer semestre de 2021 superamos el total de compras del año anterior. Terminamos 2020 comprando más de 8000 autos y como objetivo para este año nos propusimos duplicar ese número, por lo que venimos bien encaminados”, dicen desde OLX.

Top ten

Según los datos de la CCA, los usados más vendidos en octubre fueron: 1. Volkswagen Gol y Gol Trend, 8415 transferencias; 2. Chevrolet Corsa y Classic, 5074; 3. Toyota Hilux, 4279; 4. Renault Clio, 3576; 5. Ford Fiesta, 3481; 6. Ford EcoSport, 3169; 7. Ford Focus, 3101; 8. Fiat Palio, 3012; 9. Ford Ranger, 2957; 10. Ford Ka, 2617.

Los autos más vendidos en Kavak: Peugeot 208; Ford Focus III, Fiesta KD, Ka y EcoSport; VW Gol Trend y Suran; Toyota Corolla; Chevrolet Onix y Cruze II.

Ernesto Mendizábal, CEO de OLX Autos Argentina, dice que los cinco modelos de autos que más se vendieron hasta septiembre de 2021 fueron: Ford EcoSport, Ford Fiesta, Volkswagen Gol Trend, Peugeot 208 y VW Suran. “Mientras que en nuestros tres años de operatoria en el país, hay cuatro modelos de autos que se mantuvieron dentro del top 5: Ford EcoSport, Ford Fiesta, VW Gol Trend y VW Suran, marcando una tendencia en el mercado”, asegura.

Fiat Palio. El hatch compacto de la marca italiana continúa en el top ten de la venta de usados

Por categoría

“Entre los SUV de entrada de gama, el podio está formado por Nissan Kicks, Chevrolet Tracker y Jeep Renegade, todos los modelos de 2020 y algunos de 2021. Son seminuevos y por el tamaño y prestaciones son los más buscados”, explica Rubén Jara Ibaceta, CEO de Fan.

Entre los SUV más grandes están Toyota SW4, BMW X1 y VW Tiguan. “Se buscan porque son confiables, con grandes prestaciones, cómodos y tienen un bajo mantenimiento. Acá sí las búsquedas son de modelos desde 2010 con pocos kilómetros”, agrega Ibaceta. También son muy buscadas, dentro de este segmento, el Ford Kuga y el Dodge Journey.

Entre los sedanes, Renault Logan, Fiat Cronos y Volkswagen Virtus, desde 2017, son los tres más buscados de los de entrada de gama, mientras que VW Vento, Toyota Corolla y Chevrolet Cruze 4P son los que más interés generan en la gama media.

“Lo que también observamos es que aumentó la búsqueda de utilitarios. Esto lo vemos asociado a la explosión en el comercio electrónico, que ha permitido que muchas personas puedan tener ingresos extras repartiendo paquetes, así como pasa con Uber y Cabify en el transporte de personas”, asegura el CEO de Fan. Entre los utilitarios más buscados están Peugeot Partner y Renault Kangoo, seguidos por Citroën Berlingo y Fiat Fiorino.

Toyota Hilux, Ford Ranger, VW Amarok y Ram son las cuatro pickups más buscadas. “Este segmento también se mueve bien, pero nuestro país es un gran productor de pickups, por lo que quizá hay más disponibilidad de 0km”, aclara Ibaceta.

Perspectivas

Los consultados estiman que la venta de usados seguirá con buen ritmo y se espera que el año termine entre 20 y 25% por encima de 2020.

Las expectativas están puestas en lo que pasará el año que viene en lo referido a las importaciones y el acceso a los dólares, que es lo que permite que aumente o no la producción de autos 0km y la importación de unidades, en especial de Brasil. “Más allá de eso, consideramos que los usados premium van a seguir siendo una opción por tres motivos: el tiempo para hacerte con la unidad es inmediato; se puede entregar otro usado como parte de pago y, en nuestro caso, porque ofrecemos financiación a nuestros clientes”, confiesa Ibaceta.

Es muy claro que la demanda de usados viene aumentando mes a mes, ya que muchas personas quieren cambiar su auto por el mismo modelo más nuevo o uno superior, porque no puede acceder al 0km o bien no saben cuándo se lo van a entregar ni cuánto le va a costar. Esto hace que prefieran buscar un auto usado, entregar el suyo como parte de pago, abonar la diferencia y asegurarse la transacción. “Vemos que buscan usados de primera calidad y lograr dar un salto ya sea de marca o de gama”, destacan desde Fan.

Por su parte, Fernández Barrio estima que en 2022 se va a recuperar, poco a poco, el stock de autos nuevos en el mundo. Según reconoce, en la Argentina tenemos la dificultad de que esto va a verse afectada por las restricciones a la importación. “Esa definición de cuan abierto o cerrado vaya a estar el grifo para importar vehículos, en gran medida va a definir el crecimiento o caída del mercado 0km. Y, por otro lado, el impacto que eso conlleve en el de los usados. En resumen, vemos un mercado muy movido por múltiples factores con una sobredemanda de vehículos. No hay suficiente stock para cubrirla y eso genera presiones”, aclara.

Desde OLX Autos, Mendizábal también destaca que este año el mercado de compraventa de usados está transitando un momento de mucha actividad y crecimiento en la Argentina y cree que seguirá en este camino. “Si bien el negocio de los usados tiene variaciones constantes que dependen no solo de los precios atados al dólar sino también de la forma en que el negocio de autos 0km fluctúa, el vehículo como bien siempre fue una forma de invertir en la Argentina. De hecho, según un estudio que realizamos, el tiempo estimado de posesión de un auto es de casi cuatro años y el 80% de las personas que venden un auto usado, adquieren otro usado”, cuenta.

Sumado a este escenario, el CEO de OLX Autos dice que el boom de la compra y venta online de usados responde a las nuevas maneras de consumir de las personas, que prefieren soluciones rápidas y efectivas.