El Gobierno no prorrogó un decreto y se complicó la llegada de autos al país

En 2017, desde la Secretaría de Industria y Servicios del Ministerio de Producción se sancionó el conocido Decreto 311/15 que disponía la reducción de las alícuotas de los derechos de importación de fuera del Mercosur para vehículos electrificados. En lugar de pagar un arancel del 35% como los automóviles a combustión, los electrificados tributaban un 5% en el caso de híbridos y un 2% en el caso de los 100% eléctricos. Al mismo tiempo, se habilitaba un cupo de 6000 vehículos que podían ingresar bajo esta norma, a dividir entre las distintas automotrices.

Desde aquel entonces hasta marzo de 2023, el decreto fue prorrogado y permitió impulsar la llegada de autos con motorización no tradicional, para fomentar su uso en el territorio nacional. Eso, sumado a los beneficios impositivos que dan algunas jurisdicciones (por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, los vehículos electrificados no pagan patente), permitieron crear un mercado nuevo y generar interés en el uso de estas tecnologías.

Y los números acompañaron. Si bien los primeros años se demoró la aceptación de los electrificados, en 2022 el mercado empezó a despegar, con un crecimiento del 30% con respecto a 2021. En el primer trimestre de 2023, ese número ya había aumentado un 36,4%.

No obstante, desde marzo el decreto dejó de estar vigente porque no fue renovado. Esto implica que los modelos electrificados de fuera del Mercosur que están importando ahora las automotrices ya no pagan aranceles diferenciales, sino el 35%, confirmaron en una terminal. “Hay marcas que seguro perdieron participación de mercado” por este encarecimiento, comentó otra fuente ligada al sector en diálogo con LA NACION.

Hay 15 automotrices que venden hoy 38 modelos electrificados en el mercado local, desde Toyota (líder del segmento híbrido) y Nissan hasta marcas premium como Mercedes-Benz, Audi y Volvo.

“El decreto había logrado reducir el costo de adquisición inicial de estos vehículos para desarrollar el mercado. Fue muy bueno y utilizado por las empresas. Lo que vino después fue la llegada de vehículos híbridos de Brasil como los Corolla y Corolla Cross de Toyota. Esos ingresan a tasa 0%, entonces el decreto se complementa con la oferta de la región y funciona bien”, analizó Andrés Civetta, consultor de Abeceb.

Lo que ocurre es que, al perder vigencia, los únicos que pueden ingresar electrificados sin tributar el 35% son las automotrices con producción regional (una sola en este caso, Toyota). Las demás tendrían que elegir entre importar vehículos de combustión tradicional, que se venden más, o los electrificados, que representan apenas el 2% de los patentamientos totales.

“La política debería considerar el desarrollo del mercado y, consecuentemente, el apoyo a la producción de nuevas motorizaciones”, comentó Civetta en relación a los posibles proyectos futuros.

Del nuevo decreto a la Ley de electromovilidad

En este momento, julio de 2023, el decreto no está vigente. Desde la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo que conduce José Ignacio de Mendiguren le confirmaron a LA NACION que prevén firmar una nueva versión de la norma para fines de agosto. Los porcentajes del impuesto serían los mismos (5% de arancel de importación para vehículos híbridos y 2% para 100% eléctricos), pero el cupo sería menor: apenas se autorizaría el ingreso de 2500 autos.

El mundo busca fomentar el uso de los autos eléctricos en pos de lograr la carbono neutralidad para 2050 NC

El objetivo, explicaron, es renovar el decreto únicamente por un año para luego “empalmarlo con una ley de electromovilidad, que tiene una mirada de desarrollo en el país”. El proyecto de ley, cuyo fin último sería “incentivar la fabricación nacional de vehículos eléctricos e híbridos”, llegaría al Congreso en el tercer trimestre de este año.

“Estamos en un proceso de cambio tecnológico en el que la Argentina no juega como productor. Debería empezar a mirar y pensar en qué cambios ofrece la tecnología y desarrollar el mercado para esta producción. Si la Argentina no planifica cómo insertarse en este proceso de cambio tecnológico puede correr el riesgo de perder el tren del cambio y quedar fuera del mundo de las nuevas motorizaciones”, concluyó Civetta.