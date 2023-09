escuchar

La Terminal Zárate es el principal puerto para el comercio exterior de la industria automotriz. Desde ahí salen las pickups que exportan las automotrices que fabrican en el país, como las Toyota Hilux, Ford Ranger y Volkswagen Amarok, y también entran los modelos que todas las marcas importan de Brasil y otros países. Desde fines de junio, más de dos meses ya, el Gobierno no autoriza a las terminales las SIRA (el sistema que regula las importaciones), por lo que no pueden entrar los autos que fueron llegando al puerto. Y las unidades se están acumulando en los playones.

Sin la aprobación final de las SIRA, las automotrices no pueden nacionalizar los autos, que se acumulan en el puerto de Zárate Ricardo Pristupluk - LA NACION

En Zárate hay unas 15.000 unidades, según pudo chequear LA NACION con fuentes del mercado. “Nunca hubo tantos autos”, agregan. Las imágenes aéreas obtenidas por este diario son elocuentes.

Las automotrices están en plena negociación con el Gobierno para que libere las unidades frenadas y puedan ser nacionalizadas. Es uno de los temas críticos para el sector, ya que la red de concesionarios se está quedando sin unidades, reconocen en las terminales. La discusión forma parte de un conjunto de temas que está siendo analizado en este momento con el Ministerio de Economía, en el que también figuran los precios de los 0km y el probable ingreso de las automotrices a un esquema de Precios Justos, con algunos modelos que registrarían un aumento porcentual menor al resto o quedarían congelados por dos meses.

El amontonamiento de autos en los playones de Zárate no es una situación inédita. Hace un año, sucedió algo similar. Ricardo Pristupluk - LA NACION

En total, en la industria hablan de 30.000 unidades que aguardan la autorización respectiva para su nacionalización.

Si bien hoy, por la falta de dólares que agobia a la economía, el 65% de los vehículos que se venden en el mercado interno son hechos en la Argentina, el resto tiene procedencia importada, con Brasil como principal proveedor, con el 28% del total. Desde el país vecino llegan modelos como los Toyota Yaris, Corolla y Corolla Cross, los Volkswagen Polo Track, Polo, T-Cross y Nivus, los Fiat Pulse y Toro, los Citroën C3 y C4 Cactus y los Chevrolet Onix, Montana y S10, entre otros.

Entre las unidades paradas hay autos de varias marcas. Zárate es el principal puerto de entrada y salida de autos del país Ricardo Pristupluk - LA NACION

En los ocho primeros meses del año, se vendieron en la Argentina 318.954 vehículos, un 11% más que en el mismo período de 2022. De ese número, un 35% fue de procedencia importada, según los datos de la Asociación de Concesionarios (Acara). Unos 95.600 autos de enero a agosto.

La entrada de autos importados fluyó con relativa normalidad a través del sistema SIRA hasta el mes de abril, cuando las automotrices recibieron las autorizaciones para nacionalizar unidades recién el último día de ese mes. A partir de ahí, se repitieron los retrasos y desde fines de junio ya no se permitieron más los ingresos por la falta de dólares. Los casi 70 días sin poder despachar los autos que siguieron llegando en los barcos fueron colmando la terminal, que es operada por el Grupo Murchison.

La Terminal Zárate es la principal entrada y salida de autos para la industria automotriz Ricardo Pristupluk - LA NACION

El ingreso de autopartes empleadas para la producción, en cambio, no se frenó, aunque distintas automotrices sufrieron retrasos puntuales de alguna pieza que las obligaron a realizar paradas transitorias de un turno en las últimas semanas, revertidas al otro día. En la industria hay temor por el abastecimiento de insumos en los meses que vienen porque proveedores del exterior ya les avisaron a sus representantes locales que no harán envíos a la Argentina si antes no regularizan sus pagos. Los giros dependen de la autorización del Banco Central.

El freno no solo preocupa a las terminales por los incumplimientos en las entregas de 0km, sino también porque la terminal llena complica el flujo de exportaciones de pickups. Ricardo Pristupluk - LA NACION

El amontonamiento de autos en los playones de Zárate no es una situación inédita. Hace un año, se dio una situación similar, al poco tiempo de que asumió Sergio Massa en el Ministerio de Economía en reemplazo de Silvina Batakis. En ese momento, las automotrices no pudieron ingresar autos durante poco más de un mes, un plazo que coincidió con el cambio del anterior régimen de importación denominado SIMI por el actual SIRA. Pero nunca se habían acumulado dos meses de unidades como ahora.

El freno no solo preocupa a las terminales por los incumplimientos en las entregas de 0km que la situación está causando (los retrasos en los planes de ahorro son un ejemplo de ello), sino también porque la terminal llena complica el flujo de exportaciones de pickups. Toyota, por caso, la automotriz líder en producción y exportaciones, vende a 23 países de la región el 80% de lo que fabrica en su planta de Zárate. Este año, la automotriz quiere llegar a la marca récord de 182.000 unidades producidas. Todas sus pickups Hilux y el SUV SW4 con destino a Brasil y otros países latinoamericanos salen de ahí.