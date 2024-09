En qué países sirve la licencia de conducir argentina y cuál es el requisito extra para poder usarla

Escuchar

Sea cual sea el motivo del viaje, tener una licencia de conducir a disposición siempre es útil. Ya sea con fines turísticos, estudiar o trabajar un tiempo en el extranjero, puede que llegue el momento de tener que ponerse tras el volante de un auto y que sea necesario tener la documentación en regla para evitar complicaciones con las autoridades locales.

En ese sentido, hay dos cosas fundamentales a tener en cuenta. En primer lugar, la licencia de conducir de la Argentina “es aceptada en la mayoría de los países del mundo, ya que el formato vigente desde marzo de 2017 incluye códigos de nomenclatura internacional, respetando normas ISO y las disposiciones actualizadas de la Convención de Ginebra y de Viena”, explicaron desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) ante la consulta de LA NACION tiempo atrás.

No obstante, es importante que quienes viajen -y pretendan manejar- tengan una licencia de cobertura nacional y no municipal, algo que no es problema en los registros de conducir argentinos a raíz de lo antes mencionado.

Ahora bien, pese a que la licencia por sí sola es válida en el resto del mundo, hay que llevar por precaución un Permiso Internacional de Conducir ya que puede ser exigible por el Estado visitado “en caso de que el turista se encuentre involucrado en problemas de tránsito” además de que sirve para “acreditar la condición de conductor extranjero ante las autoridades de tránsito con fines exclusivamente turísticos”. Este permiso no tiene validez por sí solo y debe ser presentado junto con el plástico original de la Licencia Nacional de Conducir.

¿Cómo se tramita el Permiso Internacional de Conducir?

La única entidad autorizada en la Argentina para emitirlo es el Automóvil Club Argentino (ACA) acorde a los requisitos establecidos en las Convenciones Internacionales de Tránsito Automotor de Ginebra en 1949 y Washington en 1943. Por lo tanto, es necesario entrar en contacto con el ACA para hacer el trámite.

El Automóvil Club Argentino (ACA) es la única entidad autorizada para emitir los permisos internacionales JULIAN BONGIOVANNI

Para obtener el permiso no es necesario ser socio del club. No obstante, los afiliados acceden a un descuento del 50% en el arancel del trámite. Según fuentes de la asociación le informaron a LA NACION, el valor del trámite es de $11.000 para socios y $22.000 para no socios. Todo el proceso se hace de manera presencial en las sedes habilitadas, información que se puede chequear en la web oficial del ACA.

¿Qué documentación es requerida para tramitar el permiso?

En primer lugar, es importarte tener la Licencia de Conducir Argentina vigente y acudir a la oficina con la versión física y una fotocopia del frente y del dorso. A su vez, es necesario el último Documento Nacional de Identidad emitido, también físico con sus respectivas fotocopias y en vigencia.

Por otro lado, también se solicitan dos fotos actualizadas, tamaño 4x4 de frente con fondo celeste o blanco, sin anteojos e impresas en papel de fotografía. Es muy importante que los datos de domicilio del DNI y de la licencia coincidan al momento de hacer el trámite ya que de eso puede depender la validez del permiso. En caso de cambios de domicilio, se debe presentar un certificado de legalidad del registro de conducir.

En caso de necesitarlo, las fotos pueden tomarse en la sede central del ACA y tienen un costo de $3500 para socios y $7000 para no socios.

¿Cuándo vence el permiso?

Acorde a lo que comentaron desde el ACA en diálogo con este medio, “el permiso de conducir internacional tiene validez de un año desde su emisión siempre y cuando la licencia de conducir nacional tenga, en ese momento, una validez de un año o más. En caso de que la licencia de conducir tenga vencimiento menor a un año, se emite el registro internacional con la misma vigencia del nacional”.

Se recomienda constatar los requisitos de cada Consulado antes de tramitar el Permiso Internacional para Conducir

Por otro lado, desde la entidad señalaron que dadas las prórrogas que otorgaron las distintas jurisdicciones como consecuencia de la pandemia, es recomendable consultar con los consulados de los países que se incluirán en el viaje para chequear el reconocimiento de las respectivas licencias. Todo antes de iniciar el trámite para la emisión del Permiso Internacional de Conducir.