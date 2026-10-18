Estos son los precios de todas las pickups en octubre 2026

Las pickups medianas continúan ocupando un lugar central dentro del mercado automotor argentino, en un escenario de recuperación mensual de los patentamientos, pero con cifras todavía inferiores a las del año pasado. En septiembre se registraron 49.814 ventas de vehículos 0km, un 10,7% más que en agosto y un 11,4% menos que un año atrás, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses alcanzó las 435.493 unidades, con una caída interanual del 13%, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Dentro de ese escenario, las cinco pickups medianas que aparecen individualizadas entre los 50 modelos más vendidos —Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10 y Fiat Titano— reunieron 8244 patentamientos en septiembre. El volumen creció un 18% frente a agosto, aunque retrocedió un 7,7% en la comparación interanual. Entre enero y septiembre acumularon 61.590 unidades, un 20,5% menos que en el mismo período de 2025.

Con diferencias importantes en volumen de ventas, evolución comercial, equipamiento y posicionamiento, estos son los precios vigentes durante octubre de todas las pickups disponibles en la Argentina.

Toyota Hilux

4X2:

DX (cabina simple): $44.034.000

$44.034.000 DX MT: $49.621.000

$49.621.000 DX AT: $51.008.000

$51.008.000 SR AT: $59.480.000

$59.480.000 SRV AT: $67.911.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $49.621.000

4X4:

DX (cabina simple): $52.934.000

$52.934.000 DX MT: $58.116.000

$58.116.000 DX AT: $59.739.000

$59.739.000 SR MT: $66.856.000

$66.856.000 SR AT: $69.742.000

$69.742.000 SRV+ AT: $80.317.000

$80.317.000 SRX AT: $84.855.000

$84.855.000 GR-Sport AT: $89.863.000

Ford Ranger

4X2:

XL 2.0L Cabina Simple MT: $46.158.100

$46.158.100 XL 2.0L MT: $48.924.190

$48.924.190 XL 2.0L AT: $50.372.000

$50.372.000 XLS 2.0L : $54.673.730

$54.673.730 Black 2.0L: $60.227.200

$60.227.200 XLT 2.0L: $67.352.460

El modelo estadounidense se consigue desde los $48.924.190 en cabina doble

4X4:

XL 2.0L Chasis MT: $49.005.000

$49.005.000 XL 2.0L Cabina Simple MT: $51.480.000

$51.480.000 XL 2.0L MT: $53.412.770

$53.412.770 XL 2.0L AT: $54.514.000

$54.514.000 XLS 3.0L V6 4WD: $65.210.460

$65.210.460 Black 2.0L: $66.669.980

$66.669.980 XLT 2.0L: $72.213.400

$72.213.400 XLT V6 4WD: $73.873.520

$73.873.520 LTD 2.0L: $78.995.740

$78.995.740 LTD+ 3.0L V6 4WD: $84.104.350

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $52.868.700

$52.868.700 Comfortline TDI MT: $59.569.000

$59.569.000 Comfortline TDI AT: $63.546.250

$63.546.250 Highline TDI MT: $64.236.050

$64.236.050 Highline TDI AT: $70.458.850

4X4:

Trendline TDI MT: $62.390.100

$62.390.100 Comfortline V6 AT: $73.521.600

$73.521.600 Highline V6 AT: $86.656.950

$86.656.950 Extreme V6 AT: $92.705.200

$92.705.200 Hero V6 AT: $92.705.183

$92.705.183 Black Style V6 AT: $93.711.100

$93.711.100 Unlimited V6 AT: $94.212.550

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $52.868.700

Nissan Frontier

4X2:

S MT: $45.141.426

$45.141.426 S AT: $51.264.200

$51.264.200 XE MT: $62.200.700

$62.200.700 XE AT: $66.012.200

$66.012.200 Platinum AT: $66.863.800

4X4:

S MT: $50.667.880

$50.667.880 X-Gear AT: $59.459.616

$59.459.616 XE MT: $61.875.000

$61.875.000 Platinum AT: $68.115.972

$68.115.972 Pro4X AT: $69.339.963

La Frontier figura desde los $44.658.630 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

WT MT cabina simple: $44.586.900

$44.586.900 WT MT: $49.818.900

4X4:

WT MT cabina simple: $51.477.900

$51.477.900 WT MT: $56.146.900

$56.146.900 WT AT: $58.539.900

$58.539.900 Z71 AT: $65.929.900

$65.929.900 TB AT: $67.429.900

$67.429.900 LTZ AT: $71.321.900

$71.321.900 HC AT: $75.337.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $49.818.900 en versión cabina doble

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT: $54.480.000

4X4:

Endurance MT: $59.390.000

$59.390.000 Freedom MT: $65.390.000

$65.390.000 Freedom Plus AT: $69.720.000

$69.720.000 Ranch AT: $75.270.000

La Fiat Titano figura desde los $54.480.000

RAM Dakota

4X4:

Warlock AT: $80.920.000

$80.920.000 Laramie AT: $83.270.000

$83.270.000 Laramie Night Edition: $84.410.000

La RAM Dakota cotiza desde los $80.920.000 en la versión Warlock SEBASTIAN PANI

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

US$34.900 T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 cabina simple S 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x2 6MT: US$28.900

US$28.900 T60 4x4 6MT: US$31.500

US$31.500 T60 4x4 6MT Minera: US$35.000

US$35.000 T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000

US$38.000 T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500

US$41.500 eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600

La Maxus eTerron 9 es la nueva pickup 100% eléctrica que llegó al mercado argentino

Foton

Tunland G7 Lite 4x2 MT: $44.880.250

$44.880.250 Tunland G7 Lite 4x4 MT: $48.048.300

$48.048.300 Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $50.159.650

$50.159.650 Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $55.070.700

$55.070.700 Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000

$77.390.000 Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750

$73.739.750 Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000

La nueva Foton Tunland V7

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697

El modelo chino Great Wall Poer es otro de los más competitivos por precio

BYD Shark

Shark: US$59.990

La BYD Shark cotiza desde los US$59.990

Isuzu

D-MAX LS: US$52.400

US$52.400 D-MAX LSE: US$53.900

Esta propuesta llega en dos versiones 4x4

Kia Tasman

Kia Tasman EX (nafta): US$57.500

US$57.500 Kia Tasman EX (diésel): US$58.500

US$58.500 Kia Tasman X-PRO (nafta): US$79.000