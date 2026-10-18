Estos son los precios de todas las pickups en octubre 2026

El segmento mantiene su protagonismo en un mercado que continúa por debajo de los niveles de 2025; cómo les fue en ventas a las principales camionetas del país
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Las pickups medianas continúan ocupando un lugar central dentro del mercado automotor argentino, en un escenario de recuperación mensual de los patentamientos, pero con cifras todavía inferiores a las del año pasado. En septiembre se registraron 49.814 ventas de vehículos 0km, un 10,7% más que en agosto y un 11,4% menos que un año atrás, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses alcanzó las 435.493 unidades, con una caída interanual del 13%, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Dentro de ese escenario, las cinco pickups medianas que aparecen individualizadas entre los 50 modelos más vendidos —Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10 y Fiat Titano— reunieron 8244 patentamientos en septiembre. El volumen creció un 18% frente a agosto, aunque retrocedió un 7,7% en la comparación interanual. Entre enero y septiembre acumularon 61.590 unidades, un 20,5% menos que en el mismo período de 2025.
Con diferencias importantes en volumen de ventas, evolución comercial, equipamiento y posicionamiento, estos son los precios vigentes durante octubre de todas las pickups disponibles en la Argentina.
Toyota Hilux
4X2:
- DX (cabina simple): $44.034.000
- DX MT: $49.621.000
- DX AT: $51.008.000
- SR AT: $59.480.000
- SRV AT: $67.911.000
4X4:
- DX (cabina simple): $52.934.000
- DX MT: $58.116.000
- DX AT: $59.739.000
- SR MT: $66.856.000
- SR AT: $69.742.000
- SRV+ AT: $80.317.000
- SRX AT: $84.855.000
- GR-Sport AT: $89.863.000
Ford Ranger
4X2:
- XL 2.0L Cabina Simple MT: $46.158.100
- XL 2.0L MT: $48.924.190
- XL 2.0L AT: $50.372.000
- XLS 2.0L : $54.673.730
- Black 2.0L: $60.227.200
- XLT 2.0L: $67.352.460
4X4:
- XL 2.0L Chasis MT: $49.005.000
- XL 2.0L Cabina Simple MT: $51.480.000
- XL 2.0L MT: $53.412.770
- XL 2.0L AT: $54.514.000
- XLS 3.0L V6 4WD: $65.210.460
- Black 2.0L: $66.669.980
- XLT 2.0L: $72.213.400
- XLT V6 4WD: $73.873.520
- LTD 2.0L: $78.995.740
- LTD+ 3.0L V6 4WD: $84.104.350
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $52.868.700
- Comfortline TDI MT: $59.569.000
- Comfortline TDI AT: $63.546.250
- Highline TDI MT: $64.236.050
- Highline TDI AT: $70.458.850
4X4:
- Trendline TDI MT: $62.390.100
- Comfortline V6 AT: $73.521.600
- Highline V6 AT: $86.656.950
- Extreme V6 AT: $92.705.200
- Hero V6 AT: $92.705.183
- Black Style V6 AT: $93.711.100
- Unlimited V6 AT: $94.212.550
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $45.141.426
- S AT: $51.264.200
- XE MT: $62.200.700
- XE AT: $66.012.200
- Platinum AT: $66.863.800
4X4:
- S MT: $50.667.880
- X-Gear AT: $59.459.616
- XE MT: $61.875.000
- Platinum AT: $68.115.972
- Pro4X AT: $69.339.963
Chevrolet S10
4X2:
- WT MT cabina simple: $44.586.900
- WT MT: $49.818.900
4X4:
- WT MT cabina simple: $51.477.900
- WT MT: $56.146.900
- WT AT: $58.539.900
- Z71 AT: $65.929.900
- TB AT: $67.429.900
- LTZ AT: $71.321.900
- HC AT: $75.337.900
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT: $54.480.000
4X4:
- Endurance MT: $59.390.000
- Freedom MT: $65.390.000
- Freedom Plus AT: $69.720.000
- Ranch AT: $75.270.000
RAM Dakota
4X4:
- Warlock AT: $80.920.000
- Laramie AT: $83.270.000
- Laramie Night Edition: $84.410.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 cabina simple S 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x2 6MT: US$28.900
- T60 4x4 6MT: US$31.500
- T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
- T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
- T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
- eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600
Foton
- Tunland G7 Lite 4x2 MT: $44.880.250
- Tunland G7 Lite 4x4 MT: $48.048.300
- Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $50.159.650
- Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $55.070.700
- Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
- Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
- Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697
BYD Shark
- Shark: US$59.990
Isuzu
- D-MAX LS: US$52.400
- D-MAX LSE: US$53.900
Kia Tasman
- Kia Tasman EX (nafta): US$57.500
- Kia Tasman EX (diésel): US$58.500
- Kia Tasman X-PRO (nafta): US$79.000