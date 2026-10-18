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LA NACION

Estos son los precios de todas las pickups en octubre 2026

El segmento mantiene su protagonismo en un mercado que continúa por debajo de los niveles de 2025; cómo les fue en ventas a las principales camionetas del país

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Las pickups medianas Hilux, Amarok y Ranger continúan entre las más vendidas
Las pickups medianas Hilux, Amarok y Ranger continúan entre las más vendidas

Las pickups medianas continúan ocupando un lugar central dentro del mercado automotor argentino, en un escenario de recuperación mensual de los patentamientos, pero con cifras todavía inferiores a las del año pasado. En septiembre se registraron 49.814 ventas de vehículos 0km, un 10,7% más que en agosto y un 11,4% menos que un año atrás, mientras que el acumulado de los primeros nueve meses alcanzó las 435.493 unidades, con una caída interanual del 13%, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

Dentro de ese escenario, las cinco pickups medianas que aparecen individualizadas entre los 50 modelos más vendidos —Toyota Hilux, Ford Ranger, Volkswagen Amarok, Chevrolet S10 y Fiat Titano— reunieron 8244 patentamientos en septiembre. El volumen creció un 18% frente a agosto, aunque retrocedió un 7,7% en la comparación interanual. Entre enero y septiembre acumularon 61.590 unidades, un 20,5% menos que en el mismo período de 2025.

Con diferencias importantes en volumen de ventas, evolución comercial, equipamiento y posicionamiento, estos son los precios vigentes durante octubre de todas las pickups disponibles en la Argentina.

Toyota Hilux

4X2:

  • DX (cabina simple): $44.034.000
  • DX MT: $49.621.000
  • DX AT: $51.008.000
  • SR AT: $59.480.000
  • SRV AT: $67.911.000
La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $49.621.000
La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $49.621.000

4X4:

  • DX (cabina simple): $52.934.000
  • DX MT: $58.116.000
  • DX AT: $59.739.000
  • SR MT: $66.856.000
  • SR AT: $69.742.000
  • SRV+ AT: $80.317.000
  • SRX AT: $84.855.000
  • GR-Sport AT: $89.863.000

Ford Ranger

4X2:

  • XL 2.0L Cabina Simple MT: $46.158.100
  • XL 2.0L MT: $48.924.190
  • XL 2.0L AT: $50.372.000
  • XLS 2.0L : $54.673.730
  • Black 2.0L: $60.227.200
  • XLT 2.0L: $67.352.460
El modelo estadounidense se consigue desde los $48.924.190 en cabina doble
El modelo estadounidense se consigue desde los $48.924.190 en cabina doble

4X4:

  • XL 2.0L Chasis MT: $49.005.000
  • XL 2.0L Cabina Simple MT: $51.480.000
  • XL 2.0L MT: $53.412.770
  • XL 2.0L AT: $54.514.000
  • XLS 3.0L V6 4WD: $65.210.460
  • Black 2.0L: $66.669.980
  • XLT 2.0L: $72.213.400
  • XLT V6 4WD: $73.873.520
  • LTD 2.0L: $78.995.740
  • LTD+ 3.0L V6 4WD: $84.104.350

Volkswagen Amarok

4X2:

  • Trendline TDI MT: $52.868.700
  • Comfortline TDI MT: $59.569.000
  • Comfortline TDI AT: $63.546.250
  • Highline TDI MT: $64.236.050
  • Highline TDI AT: $70.458.850

4X4:

  • Trendline TDI MT: $62.390.100
  • Comfortline V6 AT: $73.521.600
  • Highline V6 AT: $86.656.950
  • Extreme V6 AT: $92.705.200
  • Hero V6 AT: $92.705.183
  • Black Style V6 AT: $93.711.100
  • Unlimited V6 AT: $94.212.550
La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $52.868.700
La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $52.868.700

Nissan Frontier

4X2:

  • S MT: $45.141.426
  • S AT: $51.264.200
  • XE MT: $62.200.700
  • XE AT: $66.012.200
  • Platinum AT: $66.863.800

4X4:

  • S MT: $50.667.880
  • X-Gear AT: $59.459.616
  • XE MT: $61.875.000
  • Platinum AT: $68.115.972
  • Pro4X AT: $69.339.963
La Frontier figura desde los $44.658.630 en su versión de entrada de gama
La Frontier figura desde los $44.658.630 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

  • WT MT cabina simple: $44.586.900
  • WT MT: $49.818.900

4X4:

  • WT MT cabina simple: $51.477.900
  • WT MT: $56.146.900
  • WT AT: $58.539.900
  • Z71 AT: $65.929.900
  • TB AT: $67.429.900
  • LTZ AT: $71.321.900
  • HC AT: $75.337.900
La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $49.818.900 en versión cabina doble
La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $49.818.900 en versión cabina doble

Fiat Titano

4X2:

  • Endurance MT: $54.480.000

4X4:

  • Endurance MT: $59.390.000
  • Freedom MT: $65.390.000
  • Freedom Plus AT: $69.720.000
  • Ranch AT: $75.270.000
La Fiat Titano figura desde los $54.480.000
La Fiat Titano figura desde los $54.480.000

RAM Dakota

4X4:

  • Warlock AT: $80.920.000
  • Laramie AT: $83.270.000
  • Laramie Night Edition: $84.410.000
La RAM Dakota cotiza desde los $80.920.000 en la versión Warlock
La RAM Dakota cotiza desde los $80.920.000 en la versión WarlockSEBASTIAN PANI

JAC

  • T8 4x4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
La JAC T9 cotiza a US$38.500
La JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

  • T60 cabina simple S 4x4 6MT: US$31.500
  • T60 4x2 6MT: US$28.900
  • T60 4x4 6MT: US$31.500
  • T60 4x4 6MT Minera: US$35.000
  • T60 4x4 6AT Max Elite: US$38.000
  • T60 4x4 6AT Max Luxury: US$41.500
  • eTerron 4x4 Flagship 102.2 kWh: US$80.600
La Maxus eTerron 9 es la nueva pickup 100% eléctrica que llegó al mercado argentino
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Foton

  • Tunland G7 Lite 4x2 MT: $44.880.250
  • Tunland G7 Lite 4x4 MT: $48.048.300
  • Tunland G7 Ultimate 4x2 AT: $50.159.650
  • Tunland G7 Ultimate 4x4 AT: $55.070.700
  • Tunland V7 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $77.390.000
  • Tunland V9 Ultimate Mild Hybrid 4x4 AT: $73.739.750
  • Tunland V9 Pro Sport 4x4 AT: $80.940.000
La nueva Foton Tunland V7
La nueva Foton Tunland V7

Great Wall

  • Poer Elite 4x2: US$24.730
  • Poer Elite 4x4: US$32.697
El modelo chino Great Wall Poer es otro de los más competitivos por precio
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BYD Shark

  • Shark: US$59.990
La BYD Shark cotiza desde los US$59.990
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Isuzu

  • D-MAX LS: US$52.400
  • D-MAX LSE: US$53.900
Esta propuesta llega en dos versiones 4x4
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Kia Tasman

  • Kia Tasman EX (nafta): US$57.500
  • Kia Tasman EX (diésel): US$58.500
  • Kia Tasman X-PRO (nafta): US$79.000
La Kia Tasman llega en tres versiones
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