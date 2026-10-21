Expertos explican qué pasa con las baterías de los autos híbridos y eléctricos cuando dejan de servir

En un mercado automotor que acumula nueve meses de caída en las ventas, los vehículos híbridos y eléctricos avanzan a contramano del resto de los 0km. En lo que va de 2026, sus patentamientos prácticamente se cuadruplicaron y la llegada de nuevos fabricantes, principalmente chinos, aceleró la incorporación de estas tecnologías a la oferta local.

Entre enero y septiembre se patentaron 66.162 vehículos híbridos y eléctricos, un 266,8% más que en el mismo período de 2025, según el último informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). De ese total, 60.129 unidades correspondieron a modelos híbridos, con un crecimiento del 246,6%, mientras que los eléctricos puros llegaron a 6033 patentamientos, un 776,9% más que un año atrás. Cabe aclarar que estos últimos comienzan de una base muy baja.

La batería de los próximos autos eléctricos podría usar sodio o calcio en vez de litio para su fabricación Shutterstock - Shutterstock

La expansión resulta todavía más significativa si se tiene en cuenta que el mercado general de vehículos 0km cayó un 13% en el mismo período. De hecho, en septiembre, casi uno de cada cinco automóviles y comerciales livianos patentados contó con algún tipo de electrificación, una proporción considerablemente superior al 6,3% registrado un año antes.

Detrás de este fenómeno aparecen la llegada de nuevas marcas, una mayor competencia y los cambios en las condiciones de importación. En particular, el régimen que permite ingresar hasta 50.000 vehículos electrificados por año sin pagar el arancel extrazona del 35% para determinados modelos contribuyó a ampliar la oferta y facilitar el desembarco de nuevos productos.

Entre enero y septiembre se patentaron 66.162 vehículos híbridos y eléctricos, un 266,8% más que en el mismo período de 2025

El aumento de estos vehículos en circulación también plantea el interrogante a futuro sobre qué ocurrirá con todas sus baterías cuando dejen de cumplir su función original. Aunque están diseñadas para funcionar durante años y pueden mantener parte de su capacidad incluso después de ser retiradas, eventualmente será necesario decidir cómo aprovecharlas o disponer de ellas de manera segura.

Cómo recuperar una batería que dejó de utilizarse

En ese escenario, Toyota Argentina y la compañía de servicios ambientales Veolia desarrollaron un proyecto piloto para estudiar la recuperación y el reacondicionamiento de baterías híbridas usadas. La iniciativa permitió ensamblar un primer prototipo funcional a partir de componentes recuperados que actualmente se encuentra bajo evaluación técnica.

Para llevar adelante el proyecto, Toyota entregó a Veolia tres baterías de níquel-metal hidruro (NiMH) provenientes de vehículos híbridos. Se trata de una tecnología utilizada por la automotriz japonesa en distintos modelos, diferente de las baterías de iones de litio que equipan a buena parte de los autos eléctricos.

Toyota y Veolia impulsan la recuperación de baterías híbridas en la Argentina

El trabajo comenzó con la apertura segura de las baterías y el análisis individual de sus módulos. Los especialistas midieron distintos parámetros eléctricos, como la resistencia interna, la tensión y la capacidad de almacenamiento remanente, para determinar cuáles todavía podían aprovecharse.

Luego de seleccionar los componentes que presentaban mejores condiciones, realizaron ciclos controlados de carga y descarga, con los que lograron recuperar una capacidad promedio de 4250 mAh por módulo. A partir de esos resultados, reconfiguraron los componentes de mejor desempeño y ensamblaron una batería reacondicionada.

El prototipo se encuentra ahora en manos de especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que evalúan su seguridad, confiabilidad, desempeño y vida útil potencial. Es decir, si bien el proyecto consiguió demostrar que algunos componentes pueden recuperarse, todavía resta determinar si la solución resulta técnicamente viable para una aplicación concreta.

El prototipo se encuentra ahora en manos de especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)

“El trabajo conjunto con Veolia nos permite desarrollar conocimiento técnico local, evaluar alternativas para extender la vida útil de los componentes y seguir explorando soluciones innovadoras frente a los desafíos que plantea la electrificación”, señaló Ezequiel Vallejos, director de Asuntos Corporativos de Toyota Argentina.

Qué se puede hacer con las baterías usadas

La experiencia busca avanzar sobre un aspecto que adquirirá mayor importancia a medida que envejezca el parque de vehículos electrificados. Que una batería deje de reunir las condiciones necesarias para funcionar en un auto no significa que todos sus componentes hayan perdido su utilidad.

Algunos componentes que ya no resultan apropiados para las exigencias de un automóvil pueden conservar características suficientes para otras aplicaciones de almacenamiento de energía, siempre que superen las evaluaciones técnicas y de seguridad correspondientes.

Que una batería deje de reunir las condiciones necesarias para funcionar en un auto no significa que todos sus componentes hayan perdido su utilidad

Y cuando ya no es posible recuperar ni reutilizar los componentes, aparece la alternativa del reciclaje. En el caso de las baterías de níquel-metal hidruro, el objetivo es aprovechar metales como el níquel y otros materiales de valor que pueden volver a utilizarse en procesos industriales.

Este último punto cobra relevancia porque la fabricación de baterías requiere materias primas cuya extracción y procesamiento tienen costos económicos y ambientales. Recuperar parte de esos materiales permitiría reducir la necesidad de recurrir a nuevos recursos naturales.

“A medida que más argentinos adoptan vehículos electrificados, también debemos garantizar que los recursos necesarios para esta transición se gestionen de manera responsable y permanezcan en circulación durante el mayor tiempo posible”, afirmó Mauricio Debate, director Técnico y de Performance de Veolia Argentina.