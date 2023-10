Ubicada en una esquina de una reconocida avenida porteña, una estación de servicio acumula dos cuadras de cola. Más de 30 autos, con balizas y ubicados en las cercanías, aguardan su lugar para cargar nafta. Y es que de las últimas cinco estaciones consultadas, cuatro no tenían combustible y una advertía: “Me queda para diez autos más y tengo que cerrar, no hay más nafta”. Quienes pueden cargar y tienen la fortuna de encontrar un centro disponible, se aseguran, por el momento, llenar el tanque. Pero, los que no tienen esa suerte, tienen que sacar la calculadora. Falta nafta en la Argentina y hay una práctica que no suele ser recomendada, por más que la urgencia lo amerite.

Manejar con el tanque de combustible en reserva es una práctica no recomendada. Pero, como casi todo, “si se hace una vez, no pasa nada; el problema es si se vuelve una costumbre”, coinciden los analistas. En líneas generales, un auto con prestaciones promedio puede circular hasta 45 kilómetros con el tanque en reserva. Algunos, claramente más grandes y con más capacidad de almacenamiento de combustible, pueden estirar ese límite hasta los 100 kilómetros y otros, ubicándose más en el medio, hasta los 60km.

La clave está en ver la capacidad total del tanque de cada vehículo y el consumo de litros de nafta por cada cierta cantidad de kilómetros. Solo de esa manera se tiene un panorama claro y preciso de cada caso en particular. Para el resto, la norma es la anterior: aproximadamente 45 kilómetros, pero mejor no arriesgarse. Lo que ocurre es que prolongar el uso de la reserva tiene complicaciones en la mecánica general y lo que sirve para “salir de la urgencia” puede implicar un arreglo muy costoso si esa urgencia se vuelve recurrente.

El fondo del tanque acumula residuos que suelen ser densos. Esa densidad permite que, al cargar más combustible, esas partículas queden en el fondo y no interfieren con el flujo. Sin embargo, cuando el aviso de reserva aparece, se empieza a consumir ese fondo y así es posible que esos residuos ingresen a los filtros y los obstruyan (habrá que cambiarlos) o peor, que perjudiquen a la bomba de combustible (habrá que cambiarla y es mucho más costosa).

Los inyectores pueden resultar dañados si la práctica se vuelve frecuente shutterstock - Shutterstock

Otra dificultad que puede aparecer en el uso del auto bajo estas condiciones es que, ante la dificultad de bombear nafta, ingrese aire en la bomba de combustible. Eso deriva en un recalentamiento del dispositivo y que se vean perjudicados tanto el catalizador como los inyectores ¿El resultado final? Reemplazar todas las piezas y gastar una buena cantidad de dinero.

Por último, hay que entender un factor quizás fundamental y es referido el tipo de combustible que normalmente se le carga al auto. Las líneas más económicas suelen, por lo general, tener más residuos que las premium. Eso provoca que el fondo del tanque acumule más partículas y sea más riesgoso usar la reserva en esas condiciones. Por ende, esos 45 kilómetros de límite se vuelven un tanto peligrosos y bajar la distancia recorrida, entre otros consejos para ahorrar nafta, es una opción más que recomendada hasta tanto se logre llenar el tanque o, al menos, cargar lo suficiente para salir del modo reserva.