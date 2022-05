Hasta cuándo se puede circular con la licencia de conducir vencida y en qué momento renovar o reimprimir

La pandemia alteró muchas cosas y entre ellas, los plazos de vigencia de las licencias de conducir. Como una forma de evitar aglomeraciones y superar la situación sanitaria, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso la prórroga del vencimiento de toda licencia que se haya emitido antes de la pandemia. Aunque la medida tuvo efecto y logró disminuir la concurrencia de personas a centros burocráticos, provocó cierta confusión y en pleno 2022 varios usuarios se preguntan si tienen que iniciar el trámite de renovación.

Cada caso es distinto y para saber si hay que encarar el proceso, se debe prestar atención a la fecha de emisión y de vencimiento original de la licencia. Sobre la base de esas dos variables se analiza la situación de cada conductor y se procede con el paso a paso.

Si se emitió después del 17 de marzo de 2020 y continúa vigente o venció por un plazo menor a un año

En caso de que la licencia o registro se haya emitido después de esa fecha, es muy probable que se encuentre vencida y se tenga que iniciar el trámite.

Si se emitió antes del 17 de marzo de 2020 y venció entre el 15 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021

Esta variante contempla a todas las personas cuya licencia se haya emitido previo a la fecha mencionada, incluso si esto ocurrió años antes. Por ejemplo, si el registro fue emitido el 9 de marzo de 2018 y venció el 30 de abril de 2020 o si se emitió en julio de 2019 y venció en noviembre de 2021.

En este caso, se dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 01/21 la prórroga por dos años a partir de la fecha de vencimiento, por lo que no es necesario ni iniciar el trámite de renovación ni la solicitud de reimpresión -siendo esta última opcional.

Si se emitió antes del 17 de marzo de 2020 y venció entre el 1° de enero de 2022 y el 14 de febrero de 2025

Nuevamente hay que prestar particular atención en la fecha de vencimiento. Si bien la licencia puede estar todavía en vigencia, se debe hacer la reimpresión de manera obligatoria, acorde a lo dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El trámite se realiza vía online y puede solicitarse hasta un mes antes del vencimiento de la licencia.

Por otro lado, una vez solicitada la reimpresión hay un plazo de tres meses para circular de manera provisoria con el plástico original hasta que sea entregado el nuevo. A partir de ahí, únicamente se puede utilizar el más actualizado. Además de la Ciudad de Buenos Aires, los únicos distritos que también aplicaron prórrogas de este tipo fueron Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Santa Fe, Río Negro, Salta, Santiago Del Estero y Tucumán; también dividido por jurisdicción y con distintos tipos de extensiones según el vencimiento.

Ahora bien, con esta información en mano todavía quedan algunos interrogantes. En diálogo con LA NACION, una fuente de la Dirección General de Licencias de la Ciudad de Buenos Aires acercó un poco de claridad para aquellos conductores que todavía no logran comprender su situación y tienen dudas respecto a cuándo renovar, reimprimir o si se puede circular.

Reimprimir y renovar: cuándo corresponde cada uno y cuál es la diferencia

Lo primero que hay que identificar en estos casos es la fecha de caducidad. Si la licencia vence entre el 1 de enero de 2022 y el 14 de febrero de 2025, está dentro de las fechas contempladas para una prórroga. Esto quiere decir que si vence, por ejemplo, el 12 de abril de 2024, se extiende otros dos años; hasta el 12 de abril de 2026. Para estos casos, el único trámite que hay que hacer es la reimpresión obligatoria.

Con el plástico nuevo, figura la fecha actualizada y se evita algún tipo de inconveniente en controles. Si corresponde entonces la reimpresión, se solicita de manera online y se abona su costo total de $2067 ($1167 por el trámite, $900 por el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito). A partir de la solicitud, se puede circular con el plástico viejo por tres meses hasta que llega el nuevo.

El costo total de la reimpresión de licencias es de $2067 Archivo

No obstante, si la fecha que figura en la licencia es el 15 de febrero de 2025, se debe avanzar con el trámite tradicional de renovación y no se puede solicitar la reimpresión. La renovación también se solicita por la web pero tiene un costo mayor: $2943 -sin contemplar la Boleta única Inteligente y las eventuales infracciones de tránsito.

¿Puedo circular con la licencia prorrogada en países limítrofes?

El único país que reconoció de manera oficial las prórrogas de Argentina es Uruguay. Esto quiere decir que solo ahí se puede transitar con un plástico en el que figura vencida. En los demás países, se tiene que viajar con el ejemplar reimpreso con fecha actualizada -si es que corresponde- o con el nuevo plástico si es que se hizo la renovación.

Para estos casos, como por ejemplo aquellas licencias que vencieron en 2021, se habilitó la reimpresión opcional. Si bien en territorio nacional no se exige el carnet nuevo, para evitar problemas en, por ejemplo, Chile, es conveniente cruzar la frontera con el plástico actualizado.

¿Y en Estados Unidos?

Para circular en Estados Unidos es necesario tener el plástico actualizado. No reconoce prórrogas ni trámites en curso así como tampoco el uso de la aplicación MiArgentina. “En Estados Unidos no saben si es oficial o si no lo es. Puede llegar a servir dentro de Argentina pero allá se necesita el plástico”, explicaron desde la Dirección General de Licencias de CABA.

¿Alcanza con tener la licencia en Mi Argentina?

La licencia virtual no tiene validez para circular. “Si te retuvieron o inhabilitaron la licencia física, no podés circular con la licencia digital. Hacerlo constituye un delito”, se lee dentro de la propia aplicación. Por ende, para validar el estado del carnet virtual es necesario acompañarlo con el físico ya sea prorrogado, reimpreso o renovado.

El registro de conducir de Mi Argentina no tiene validez para circular si no está acompañado por el plástico físico LA NACION

¿Puedo circular por Argentina con la licencia prorrogada?

Sí. “La prórroga es jurisdiccional. Si tenés licencia de CABA, está prorrogada por el jefe de Gobierno. Entonces, automáticamente es reconocida en todo el país”, detallaron. Sin embargo, para evitar conflictos ante un presunto desconocimiento de las autoridades de otra provincia, se recomienda viajar con el decreto impreso o digital para presentar ante cualquier eventualidad.

¿Qué pasa con las licencias de conducir profesionales? ¿Y motos?

Toda licencia quedó amparada por el decreto que prorrogó su validez. Ya sean motos, autos particulares o profesionales. Sin embargo, es importante destacar que solo existe la prórroga que contempla dos años post vencimiento y se guía según los parámetros detallados anteriormente.

¿Qué pasa si no renuevo mi licencia?

Si el plazo de la prórroga terminó, incluso si se hizo la reimpresión, se tiene un año para hacer la renovación bajo los parámetros expuestos en la web. Pasado ese tiempo, hay que tramitar la licencia como si se hiciera por primera vez: evaluación fisicotécnica, teórica y práctica en los centros habilitados. Además, hay que aclarar que no se puede circular con la licencia vencida ya que eso constituye un delito.